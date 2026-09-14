Курка буде ніжною та соковитою: як не пересушити філе перед готуванням

Куряче філе легко пересушити, але є простий азійський прийом, який допомагає зробити його надзвичайно ніжним і соковитим.

Styler з посиланням на відео в Instagram користувача під ніком leocoookss розповідає, як приготувати філе методом вельветингу та отримати м’ясо з буквально шовковистою текстурою.

Інгредієнти

Для обвалювання курки:

куряче філе - 1 шт. (приблизно 200-250 г)

кукурудзяний крохмаль - 1 ч. л.

сода - 1/4 ч. л.

Для ароматного відвару:

вода - 500-700 мл

зелена цибуля - 2-3 пера

свіжий імбир - 2-3 слайси

чорний перець горошком - 5-6 шт.

шаосінське вино або сухе біле вино - 1 ст. л. (за бажанням).

Для соусу:

часник - 2 зубчики

свіжий імбир - 0,5 ч. л.

зелена цибуля - 2-3 пера

гострий перець - за смаком

соус хойсін або устричний - 1 ст. л.

соєвий соус - 1-1,5 ст. л.

рослинна олія - 2 ст. л.

Як приготувати ніжне куряче філе

1. Підготуйте м’ясо

Куряче філе наріжте невеликими шматочками. Додайте кукурудзяний крохмаль і дрібку соди, добре перемішайте.

Викладіть м’ясо на харчову плівку, накрийте зверху ще одним шаром плівки та обережно відбийте молотком. Шматочки мають стати дуже тонкими.

2. Зваріть філе

У каструлі доведіть до кипіння воду. Додайте зелену цибулю, слайси імбиру, чорний перець горошком і, за бажанням, трохи шаосінського або сухого білого вина.

Опустіть у воду підготовлене куряче філе та проваріть лише 30-60 секунд.

3. Приготуйте ароматну основу

У миску або глибоку тарілку покладіть подрібнені часник, імбир, зелену цибулю та гострий перець. Додайте соус хойсін або устричний і соєвий соус.

4. Додайте гарячу олію

Розігрійте рослинну олію майже до дуже гарячого стану та обережно вилийте її на ароматну суміш. Вона розкриє аромат часнику, імбиру та перцю.

5. Змішайте все разом

Перекладіть готове куряче філе до ароматного соусу та добре перемішайте, щоб кожен шматочок просочився заправкою.

Що таке вельветинг

Вельветинг (від англійського velveting - "оксамитування") - популярна азійська техніка підготовки м’яса, яка допомагає зберегти його соковитість і зробити текстуру ніжною.

Зазвичай м’ясо попередньо обробляють сумішшю з крохмалем та іншими інгредієнтами, а потім швидко бланшують у гарячій воді або обсмажують у невеликій кількості олії. Така підготовка створює захисний шар навколо м’яса й допомагає йому не пересушуватися під час подальшого приготування.

Саме тому техніку часто використовують для стир-фраю - швидкого обсмажування м’яса з овочами та соусами у вок-пательні.

Навіщо вельветувати курку

Головна перевага цього методу - куряче філе залишається соковитим навіть після термічної обробки.

Вельветинг допомагає:

зберегти вологу всередині м’яса

зробити філе м’яким і ніжним

отримати приємну шовковисту текстуру

підготувати курку до швидкого обсмажування з овочами та соусами.

Якщо куряча грудка на сковороді часто виходить сухою, варто спробувати цей спосіб.