Ліліт у вересні: Тельцям, Дівам, Скорпіонам й Рибам стане легше, а 4 знакам загрожують помилки

14 вересня Чорний Місяць, який також називають Ліліт, переходить у знак Козерога й залишатиметься там до літа 2027 року. Цей тривалий період може по-різному позначитися на представниках знаків Зодіаку , 4 відчують позитивний вплив, тоді як ще 4 варто уважніше ставитися до рішень і можливих провокацій.

Ексклюзивно для Styler астролог Катерина Соловйова розповіла, кому Ліліт у Козерозі може піти на користь, а для кого цей період несе ризик помилок і загострення конфліктів.

Що означає перехід Ліліт

Чорний Місяць, або Ліліт, в астрології є фіктивною розрахунковою точкою. Її пов'язують із прихованими рисами людини, спокусами, страхами, комплексами та внутрішніми переживаннями.

14 вересня Ліліт переходить у Козеріг і залишатиметься в цьому знаку до 11 червня 2027 року. Соловйова радить звернути увагу, в якому саме секторі особистого гороскопу відбувається цей перехід.

"Перевірте, в якому секторі вашого радиксу він це робить: у цій сфері може змінитися характер процесів, які зараз відбуваються у вашому житті", - зазначила астролог.

Яким знакам Ліліт може допомогти

Найсприятливішим цей період, за прогнозом Соловйової, може виявитися для 4 знаків Зодіаку.

"Позитивний вплив від цього явища у період з 14 вересня 2026 року до 11 червня 2027 року відчують представники таких знаків Зодіаку, як Телець, Діва, Скорпіон і Риби", - розповіла вона.

Кому загрожують помилки та конфлікти

Натомість 4 іншим знакам астролог радить бути значно уважнішими протягом усього періоду перебування Ліліт у Козерозі.

"Уважними з дією цієї точки у цей період треба бути Овнам, Ракам, Терезам і Козерогам: можливі доленосні помилки, прорахунки, провокації, спокуси, загострення конфліктів", - попередила Соловйова.

Які крайнощі можуть проявитися

За словами астролога, вплив Ліліт у Козерозі може загострити теми контролю, амбіцій, відповідальності та досягнення цілей.

"Для багатьох з нас будуть актуальними прояви таких крайнощів, як, з одного боку, зацикленість на своїй меті, впертість, жорсткість, надмірна сухість, нав’язування своєї волі, тотальний контроль, авторитарність, прагнення всіма управляти та керувати, надмірна амбіційність, гіпервідповідальність, трудоголізм, а з іншого боку - безцільне існування, невміння відстоювати свої цілі, безвідповідальність, пригніченість, образливість, злопам’ятність", - наголосила Соловйова.

"Треба триматись "золотої середини" між цими протилежностями, проявляти пильність, обережність, уникати агресивності та негативу", - радить вона.

Які сфери можуть вийти на перший план

Окремі зміни можуть торкнутися професійної та організаційної діяльності.

"У цей час можуть перейти у нову площину активності, пов’язані з організаторською, керівною та адміністративною сферами, з будь-якими питаннями будівництва та архітектури", - зазначила астролог.

Тому період до червня 2027 року може особливо відчуватися у питаннях роботи, керування, відповідальності та великих довгострокових проєктів.