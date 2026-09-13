Ягоди винограду гниють прямо на лозі: 5 причин і як виправити ситуацію

Стиглі грона можуть почати псуватися ще до того, як ви встигнете зібрати врожай . Ягоди темнішають, тріскаються, розм'якшуються або вкриваються нальотом, а іноді від грона з'являється характерний кислий запах.

Styler розповідає, чому виноград гниє прямо на лозі та що можна зробити, щоб зупинити поширення проблеми.

Волога і сіра гниль

Одна з найпоширеніших причин - сіра гниль, яку викликає гриб Botrytis cinerea. Особливо активно проблема розвивається за вологої погоди, коли ягоди та грона довго не висихають.

За даними Penn State Extension, прохолодні температури та вологі умови сприяють розвитку сірої гнилі. Окремі ягоди починають розм'якшуватися і загнивати, а згодом ураження може охопити все гроно.

Що робити: пошкоджені ягоди та грона краще прибрати, щоб вони не стали джерелом подальшого поширення проблеми. Також варто перевірити, чи не надто загущена лоза і чи достатньо швидко висихають грона після дощу.

Ягоди тріскаються

Тріщини на шкірці відкривають шлях різним грибкам і мікроорганізмам. Ягода може пошкодитися після різкого надходження вологи, через комах, птахів або механічні травми.

Фахівці UC Agriculture and Natural Resources IPM зазначають, що пошкоджені ягоди стають особливо вразливими до різних збудників гнилі. Причиною травмування можуть бути, зокрема, комахи, птахи, тріщини під час росту ягід або пошкодження, пов'язані з іншими хворобами винограду.

Тому якщо на гронах уже з’явилися потріскані ягоди, їх краще не залишати надовго серед здорових.

Кисла гниль і плодові мушки

Якщо ягоди буріють, розпадаються, з них витікає сік, а від грона відчувається запах, схожий на оцет, причиною може бути так звана кисла гниль.

За інформацією Penn State Extension, до розвитку цієї проблеми можуть бути причетні пошкоджені ягоди, дріжджі, оцтовокислі бактерії та плодові мушки. Комах приваблює сік пошкоджених ягід, і це може допомагати проблемі поширюватися далі по гронах.

У такому випадку важливо не залишати гнилі ягоди на лозі та регулярно оглядати сусідні грона.

Занадто густе листя

Коли грона постійно перебувають у щільному листі, між ними гірше циркулює повітря. Після дощу або роси волога може довше затримуватися на ягодах, створюючи сприятливі умови для розвитку гнилі.

Фахівці Penn State Extension зазначають, що покращення циркуляції повітря та зменшення надмірного затінення допомагають знизити ризик розвитку деяких видів гнилі.

Однак сильно оголювати грона в кінці сезону теж не варто: ягоди, які довго перебували в затінку, можуть постраждати від різкого сонця.

Ви запізнилися зі збором

Перестиглий виноград поступово стає м'якшим і вразливішим до пошкоджень. Якщо ягоди вже почали тріскатися або на окремих гронах з'явилися перші ознаки гниття, чекати надто довго може бути ризиковано.

Особливо це важливо за теплої та вологої погоди. У таких умовах гниль здатна досить швидко переходити від окремих ягід до всього грона.

Якщо більшість винограду вже достигла, краще регулярно перевіряти грона та не залишати здоровий урожай поруч із тим, який уже почав псуватися.

Як зменшити ризик гниття

Щоб проблема не повторилася наступного року, варто:

регулярно оглядати грона та прибирати пошкоджені ягоди;

не допускати сильного загущення лози;

стежити за шкідниками, які можуть травмувати ягоди;

не залишати на кущі перестиглі та гнилі грона;

враховувати погодні умови перед збором урожаю;

підтримувати нормальну циркуляцію повітря навколо грон.

Якщо виноград уже почав масово гнити, важливо спочатку визначити характер проблеми. Сірий пухнастий наліт, тріщини, потемніння ягід або виразний оцтовий запах можуть вказувати на різні причини, а отже, і підхід до профілактики в майбутньому буде відрізнятися.