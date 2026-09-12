Пенсіонер у розквіті кар'єри та "зерновий барон" Одещини: топ-9 скандалів з Олегом Кіпером

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер опинився в центрі уваги через обшуки НАБУ у справі "Карфаген". Проте це далеко не перший скандал, у якому фігурує посадовець.

Styler зібрав найгучніші епізоди з життя та кар'єри Кіпера: від "пенсійних" судів і паспорта дружини до відпусток під час війни та "зернових" схем.

"Карфаген": обшуки і незручні знайомства

Найсвіжіший епізод - вересень 2026-го. НАБУ провело обшуки у Кіпера в межах справи про "кришування" шахрайських кол-центрів.

Сам він не підозрюваний, у нього забрали лише телефон. Але незручність у тому, з ким Кіпера пов'язують: його колишній заступник в ОВА Сергій Кропива - один з головних фігурантів справи, а колишня перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко, яка подала заяву на звільнення на хвилі скандалу, тривалий час працювала з Кіпером у прокуратурі Києва.

На цьому тлі в мережі одразу заговорили й про можливу відставку керівника Одеської ОВА, але офіційно цю інформацію наразі не підтвердили.

Санкційне майно і будівництво укріплень

На початку цього року суд зобов'язав СБУ розслідувати заяву проти Кіпера - йшлося про можливе виведення з-під санкцій майна росіян, маніпуляції з тендерами та завищення цін закупівель.

Керівнику Одеської ОВА закидали привласнення підсанкційного майна росіян (facebook.com/Олег-Кіпер)

Окремо журналісти писали про непрозорі підряди на будівництво оборонних споруд на Одещині. Пряму причетність Кіпера ще ніде не довели, але питань залишилось чимало.

"Зерновий барон"

У серпні 2023 року Олег Кіпер посилив контроль за вивезенням сільгосппродукції з області. Оскільки через порти Одещини проходила значна частина українського агроекспорту, журналісти звернули увагу на вплив ОВА на цей ринок.

У розслідуванні також йшлося про десятки компаній із ознаками фіктивності, які почали експортувати агропродукцію після запровадження нових правил.

Сам Кіпер пояснював посилення контролю необхідністю боротися з компаніями-одноденками та нелегальним експортом, але водночас отримав неофіційне медійне прізвисько - "зерновий барон".

"Патріарх Холл" і звинувачення в рейдерстві

Сім'я Олега Кіпера завжди мала пристрасть до дорогої нерухомості, зокрема у ЖК "Патріарх Холл" на вулиці Саксаганського. Однак у 2023-2024 роках навколо цього комплексу спалахнув справжній детективний скандал із кримінальним присмаком.

Вдова відомого київського бізнесмена Ксенофонтова публічно звинуватила оточення Кіпера у рейдерському захопленні її спадкового майна вартістю понад 20 мільйонів доларів.

Родина Олега Кіпера володіє елітною нерухомістю (фото: facebook.com/Олег-Кіпер)

За її словами, квадратні метри опинилися під контролем структур, безпосередньо пов'язаних із Кіпером та його бізнес-партнерами. Вдова також стверджувала, що на хід розслідування вказаного рейдерства прямо впливала згадана вище Марія Вдовиченко, яка нібито виконувала вказівки Кіпера та блокувала будь-які законні рішення на користь потерпілої сторони.

Релакс у новорічній Європі під час війни

У той час, коли мільйони українських чоловіків залишаються невиїзними через воєнний стан, Олег Кіпер знайшов спосіб відпочити під час новорічних свят у Європі. Наприкінці 2022 року, очолюючи прокуратуру столиці, він виїхав з України через Польщу 29 грудня і повернувся лише 8 січня 2023 року. Загалом чиновник провів за кордоном 10 днів.

Коли історія виплила в медіа, це викликало хвилю обурення. Кіпер пояснив, що це була "офіційна відпустка з дозволу керівництва" через "сімейні обставини". Водночас він зізнався, що це був не єдиний його виїзд: у серпні 2022 року він уже їздив до Відня, за його словами, "на лікування".

Люстрація, яку скасували

За часів Януковича Кіпер обіймав високу посаду в Генпрокуратурі - заступника начальника Головного слідчого управління. Після Революції Гідності його внесли до реєстру люстрованих.

Але у 2019-му суд визнав люстрацію безпідставною, зобов'язав виключити Кіпера з реєстру й навіть присудив сплатити йому понад 805 тисяч гривень за вимушений прогул. Так колишній "люстрований" повернувся в систему і невдовзі очолив прокуратуру Києва.

Молодий пенсіонер

Будучи на піку прокурорської кар'єри у Києві, Олег Кіпер вирішив оформити пенсію за вислугу років. Спочатку Пенсійний фонд відмовив йому, оскільки нарахував 23 роки 3 місяці та 14 днів стажу замість необхідних 25 років.

Кіпер не погодився з рішенням і звернувся до суду. До стажу йому зарахували періоди навчання на денному відділенні юридичного факультету.

Кіпер став пенсіонером у 43 роки (фото: facebook.com/Олег-Кіпер)

У серпні 2023 року суд зобов'язав Пенсійний фонд призначити 43-річному Кіперу пенсію за вислугу років з лютого того ж року.

Тобто формально пенсіонером Кіпер став ще тоді, коли продовжував працювати керівником столичної прокуратури, а невдовзі після цього очолив Одеську ОВА.

Російський паспорт та статки дружини

На початку 2023-го журналісти знайшли діючий паспорт РФ та російський ІПН у дружини Кіпера Ірини. Сам чиновник стверджував, що дружина відмовилась від громадянства РФ ще у березні 2022-го.

Проте восени 2025-го історія отримала продовження. Ексмер Одеси Геннадій Труханов заявив, що жінка нібито оновлювала паспорт у 2020-му і навіть веде бізнес у Росії. Кіпер назвав це політичним замовленням.

До слова, у переліку майна Ірини Кіпер - 13 об'єктів нерухомості загальною вартістю майже мільйон доларів, причому половину з них вона оформила вже після початку повномасштабного вторгнення.

Серед покупок - дві квартири на перших поверхах у Києві під магазини, а ще елітна база відпочинку в Буковелі, де найдешевший номер коштує понад п'ять тисяч гривень за ніч, а вілла - 16 тисяч гривень за добу.

Ніс, про який говорила вся Україна

Свого часу Олег Кіпер разом із дружиною Іриною потрапив у випуск шоу "Говорить Україна" під назвою "Битва за новий ніс".

Учасники там змагалися за безкоштовну ринопластику від хірурга Едгара Камінського. Відео з ефіру досі гуляє мережею.

За сюжетом випуску, саме дружина привела Олега на проєкт, бо вважала його ніс "надто ідеальним".

Ведучий Олексій Суханов пожартував, що "ніс Кіпера зіпсував життя дружині", і той погодився. А Ірина резюмувала: її "носик" гірший за чоловіків.