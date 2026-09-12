Пенсионер в расцвете карьеры и "зерновой барон" Одесщины: топ-9 скандалов с Олегом Кипером

Глава Одесской ОВА Олег Кипер оказался в центре внимания из-за обысков НАБУ по делу "Карфаген". Однако это далеко не первый скандал, в котором фигурирует чиновник.

Styler собрал самые громкие эпизоды из жизни и карьеры Кипера: от "пенсионных" судов и паспорта жены до отпусков во время войны и "зерновых" схем.

"Карфаген": обыски и неудобные знакомства

Самый свежий эпизод - сентябрь 2026-го. НАБУ провело обыски у Кипера в рамках дела о "крышевании" мошеннических колл-центров.

Сам он не подозреваемый, у него забрали только телефон. Но неудобство в том, с кем Кипера связывают: его бывший заместитель в ОВА Сергей Кропива - один из главных фигурантов дела, а бывшая первая заместительница генпрокурора Мария Вдовиченко, которая подала заявление на увольнение на волне скандала, долгое время работала с Кипером в прокуратуре Киева.

На этом фоне в сети сразу заговорили и о возможной отставке руководителя Одесской ОВА, но официально эту информацию пока не подтвердили.

Санкционное имущество и строительство укреплений

В начале этого года суд обязал СБУ расследовать заявление против Кипера - речь шла о возможном выводе из-под санкций имущества россиян, манипуляциях с тендерами и завышении цен закупок.

Руководителя Одесской ОВА обвиняли в присвоении подсанкционного имущества россиян (facebook.com/Олег-Кипер)

Отдельно журналисты писали о непрозрачных подрядах для строительства оборонительных сооружений в Одесской области. Прямую причастность Кипера еще нигде не доказали, но вопросов осталось немало.

"Зерновой барон"

В августе 2023 года Олег Кипер ужесточил контроль за вывозом сельхозпродукции из области. Поскольку через порты Одесской области проходила значительная часть украинского агроэкспорта, журналисты обратили внимание на влияние ОВА на этот рынок.

В расследовании также говорилось о десятках компаний с признаками фиктивности, которые начали экспортировать агропродукцию после введения новых правил.

Сам Кипер объяснял ужесточение контроля необходимостью бороться с компаниями-однодневками и нелегальным экспортом, но при этом получил неофициальное медийное прозвище - "зерновой барон".

"Патриарх Холл" и обвинение в рейдерстве

Семья Олега Кипера всегда имела страсть к дорогой недвижимости, в частности в ЖК "Патриарх Холл" на улице Саксаганского. Однако в 2023-2024 годах вокруг этого комплекса разразился настоящий детективный скандал с криминальным привкусом.

Вдова известного киевского бизнесмена Ксенофонтова публично обвинила окружение Кипера в рейдерском захвате ее наследственного имущества стоимостью более 20 миллионов долларов.

Семья Олега Кипера владеет элитной недвижимостью (фото: facebook.com/Олег-Кипер)

По ее словам, квадратные метры оказались под контролем структур, напрямую связанных с Кипером и его бизнес-партнерами. Вдова также утверждала, что на ход расследования указанного рейдерства напрямую влияла вышеупомянутая Мария Вдовиченко, которая якобы выполняла указания Кипера и блокировала любые законные решения в пользу потерпевшей стороны.

Релакс в новогодней Европе во время войны

В то время, когда миллионы украинских мужчин остаются невыездными из-за военного положения, Олег Кипер нашел способ отдохнуть на новогодние праздники в Европе. В конце 2022 года, возглавляя прокуратуру столицы, он уехал из Украины через Польшу 29 декабря и вернулся только 8 января 2023 года. В общей сложности чиновник провел за границей 10 дней.

Когда история всплыла в медиа, это вызвало волну негодования. Кипер объяснил, что это был "официальный отпуск с разрешения руководства" по "семейным обстоятельствам". В то же время, он признался, что это был не единственный его выезд: в августе 2022 года он уже ездил в Вену, по его словам, "на лечение".

Люстрация, которую отменили

Во времена Януковича Кипер занимал высокую должность в Генпрокуратуре - заместителя начальника Главного следственного управления. После Революции Достоинства его внесли в реестр люстрированных.

Но в 2019 суд признал люстрацию безосновательной, обязал исключить Кипера из реестра и даже присудил оплатить ему более 805 тысяч гривен за вынужденный прогул. Так бывший "люстрированный" вернулся в систему и вскоре возглавил прокуратуру Киева.

Молодой пенсионер

Будучи на пике прокурорской карьеры в Киеве, Олег Кипер решил оформить пенсию за выслугу лет. Сначала Пенсионный фонд отказал ему, поскольку насчитал 23 года 3 месяца и 14 дней стажа вместо необходимых 25 лет.

Кипер не согласился с решением и обратился в суд. В стаж ему засчитали периоды обучения на дневном отделении юридического факультета.

Кипер стал пенсионером в 43 года (фото: facebook.com/Олег-Кипер)

В августе 2023 года суд обязал Пенсионный фонд назначить 43-летнему Киперу пенсию за выслугу лет с февраля того же года.

То есть, формально пенсионером Кипер стал еще тогда, когда продолжал работать руководителем столичной прокуратуры, а вскоре после этого возглавил Одесскую ОВА.

Российский паспорт и имущество жены

В начале 2023-го журналисты нашли действующий паспорт РФ и российский ИНН у жены Кипера Ирины. Сам чиновник утверждал, что супруга отказалась от гражданства РФ еще в марте 2022-го.

Однако осенью 2025 года история получила продолжение. Экс-мер Одессы Геннадий Труханов заявил, что женщина якобы обновляла паспорт в 2020 году и даже ведет бизнес в России. Кипер назвал это политическим заказом.

К слову, в перечне имущества Ирины Кипер - 13 объектов недвижимости общей стоимостью почти миллион долларов, причем половину из них она оформила уже после начала полномасштабного вторжения.

Среди покупок две квартиры на первых этажах в Киеве под магазины, а еще элитная база отдыха в Буковеле, где самый дешевый номер стоит более пяти тысяч гривен за ночь, а вилла - 16 тысяч гривен в сутки.

Нос, о котором говорила вся Украина

В свое время Олег Кипер вместе с женой Ириной попал в выпуск шоу "Говорит Украина" под названием "Битва за новый нос".

Участники там боролись за бесплатную ринопластику от хирурга Эдгара Каминского. Видео эфира до сих пор гуляет по сети.

По сюжету выпуска, именно жена привела Олега на проект, считая его нос "слишком идеальным".

Ведущий Алексей Суханов пошутил, что "нос Кипера испортил жизнь жене", и тот согласился. А Ирина резюмировала: ее "носик" хуже, чем у мужа.