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Главная Вкусно Soğan Dolması по-турецки: фаршированный лук с мясом, рисом и кисло-сладким соусом
Вкусно 12 сентября 2026 · 10:19
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Soğan Dolması по-турецки: фаршированный лук с мясом, рисом и кисло-сладким соусом

Лук, фарш, рис и гранатовый соус превращаются в сочное и ароматное блюдо, которое следует попробовать приготовить дома.
Елена Ткаченко Елена Ткаченко редактор Styler
Soğan Dolması по-турецки: фаршированный лук с мясом, рисом и кисло-сладким соусом

Турецкий фаршированный лук (коллаж: Styler)

Фаршированный лук для многих считается экзотикой, но в турецкой кухне это вполне традиционное блюдо. Мягкие луковые слои заворачивают вокруг начинки из фарша и риса, затем тушат в соусе с томатной пастой и гранатовой патокой.

Styler рассказывает, как приготовить фаршированный лук из турецкой кухни ссылаясь на видео из Instagram блогерши Beatriz Contreras.

Фаршированный лук: рецепт турецкого Soğan Dolması

Фаршированный лук, или Soğan Dolması, – популярное блюдо турецкой кухни, в которой мясная начинка заворачивается в мягкие луковые слои. Благодаря томатной пасте, гранатовой патоке и специям блюдо получается насыщенным, ароматным и сочным.

Готовить его несложно, хотя формирование рулетиков требует немного времени.

Ингредиенты:

  • 4 большие луковицы
  • 250 г мясного фарша
  • пол стакана риса
  • 1 луковица
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 1 ст. л. перечной пасты
  • четверть стакана оливкового масла
  • 2 ст. л. гранатовой патоки
  • свежая петрушка
  • сушеная мята
  • соль
  • черный перец
  • кумин
  • полтора стакана теплой воды.

Как приготовить фаршированный лук

Сначала очистите большие луковицы от шелухи. На каждой сделайте один вертикальный надрез до середины, чтобы после варки можно было легко разделить лук на отдельные слои.

Положите лук в подсоленную воду и варите около 10 минут, пока он не станет мягким. Затем достаньте луковицы, охладите их и осторожно разберите на слои.

Для начинки смешайте фарш с промытым рисом, мелко нарезанным луком, измельченной петрушкой, столовой ложкой томатной пасты и перечной пастой. Добавить оливковое масло, сушеную мяту, соль, черный перец и кумин.

На каждый слой лука выложите примерно столовую ложку начинки и заверните в плотный рулетик.

Готовые рулетики выкладывайте в кастрюлю швом вниз, чтобы они не разворачивались во время приготовления.

В отдельной миске смешайте 1 столовую ложку томатной пасты, гранатовую патоку и теплую воду. Полученным соусом залейте лук.

Чтобы рулетики не всплывали и сохраняли форму, сверху уложите небольшую перевернутую тарелку. Накройте крышкой кастрюлю и готовьте на слабом огне примерно 35-40 минут.

Готовую Soğan Dolması подавайте горячей. Традиционно такое блюдо можно дополнить чесночным йогуртовым соусом.

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Теги: Рецепты
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