Фэшн-блогерша нашла на "секонде" блузу за 15 гривен и показала стильный "лук" (видео)

Фешн-блогерша показала, как найти интересную вещь среди одежды из секонда и превратить ее в основу изысканного образа. Она соединила необычную блузку с базовыми вещами и акцентными аксессуарами.

Styler со ссылкой на видео в Instagram блогерши Анастасии Пилипенко рассказывает, как выглядит этот стильный "лук".

Блуза за 15 гривен стала основой образа

Необычную вещь блогерша нашла среди одежды на распродаже, где все продавали по одинаковой цене - 15 гривен. Среди множества вещей ее внимание привлекла блуза в черно-белую полоску.

Ее главной особенностью стали декоративные воланы и открытые плечи. Именно эти детали сделали вещь интересной и позволили построить вокруг нее образ, который выглядит значительно дороже своей реальной стоимости.

Блогерша не стала перегружать аутфит большим количеством цветов. Напротив, она сделала ставку на сдержанную черно-белую гамму и добавила несколько акцентных деталей.

С чем носить винтажную блузу

Для нижней части образа фэшн-блогерша выбрала широкие серые брюки свободного кроя. Такой силуэт создал нужный контраст с более декоративной блузой и сделал образ современным и непринужденным.

Отдельную роль сыграла обувь. К широким брюкам она добавила остроносые белые туфли, визуально вытягивающие силуэт и поддерживающие светлую часть полосатой блузы.

Образ дополнили изящная черная сумочка через плечо и массивные украшения золотистого цвета. А черный головной убор с бантом добавил аутфиту ретро-настроения и сделал его более выразительным.

Как сделать бюджетную вещь дорогой на вид

Этот образ хорошо демонстрирует простое правило стилизации: цена отдельной вещи не определяет, насколько дорого будет выглядеть весь комплект. Даже очень бюджетную покупку можно превратить в интересную часть гардероба, если правильно подобрать к ней другие элементы.

В этом случае ключевую роль сыграли пропорции и детали. Свободные брюки уравновесили объемные воланы блузы, остроносые туфли придали элегантности, а золотые украшения сделали образ более собранным.

Не менее важно сочетание фактур. Полосатая ткань блузы, гладкие брюки, блеск металлических украшений и структурированная сумка создают многослойный образ, хотя в нем использована достаточно сдержанная палитра.

Почему стоит присмотреться к вещам на секонде

История с блузой за 15 гривен еще раз показывает, что секонд-хенд может быть не только местом поиска недорогой одежды, но и источником необычных модных находок. Особенно, если не искать конкретный бренд или трендовую вещь, а обращать внимание на интересные фасоны, детали и качество материала.

Воланы, необычный крой, открытые плечи, интересные пуговицы или нестандартный принт могут сделать даже простую вещь основой эффектного образа. А уже с помощью обуви, сумки и украшений можно адаптировать к современному стилю.

Таким образом, главный секрет этого "лука" - не в дорогих покупках, а в грамотном сочетании вещей. Блуза за 15 гривен стала центральным элементом образа, вполне может выглядеть как продуманный аутфит из более дорогого гардероба.