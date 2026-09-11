Ленивая ачма из лаваша: простой рецепт сырной запеканки без лишних хлопот

Если хочется сытной творожной выпечки , но нет времени долго работать с тестом, этот вариант точно стоит попробовать. Лаваш, сулугуни и кисломолочный творог превращаются в нежную запеканку с румяной корочкой.

Styler со ссылкой на видео со страницы "Кулинария Симончук" в Facebook делится простым рецептом, для которого понадобится всего несколько доступных ингредиентов.

Что нужно для ачмы

Для приготовления понадобится круглая форма диаметром 21-22 см.

Ингредиенты:

лаваш - 350 г,

сыр сулугуни - 300 г,

кисломолочный творог - 350 г,

яйца - 4 шт.,

молоко - 300 мл.

Как приготовить

Сначала натрите сулугуни и смешайте его с творогом. Отдельно взбейте яйца с молоком до однородной смеси.

Лаваш нарежьте или порвите на кусочки. Выкладывайте его в форму, чередуя с сырной начинкой, а затем равномерно залейте яично-молочной смесью.

Выпекайте ачму в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут, до появления румяной корочки и полной готовности. Точный процесс приготовления автор показала в видео.

Готовой ачме стоит дать несколько минут постоять после духовки - так её будет удобнее нарезать на порции.

Приятного аппетита!