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Главная Вкусно Ленивая ачма из лаваша: простой рецепт сырной запеканки без лишних хлопот
Вкусно 11 сентября 2026 · 16:17
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Ленивая ачма из лаваша: простой рецепт сырной запеканки без лишних хлопот

Любимая ачма может быть гораздо проще, если вместо теста взять обычный лаваш
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Ленивая ачма из лаваша: простой рецепт сырной запеканки без лишних хлопот

Ленивая ачма из лаваша из сулугуни и кисломолочным сыром (фото: Styler)

Если хочется сытной творожной выпечки, но нет времени долго работать с тестом, этот вариант точно стоит попробовать. Лаваш, сулугуни и кисломолочный творог превращаются в нежную запеканку с румяной корочкой.

Styler со ссылкой на видео со страницы "Кулинария Симончук" в Facebook делится простым рецептом, для которого понадобится всего несколько доступных ингредиентов.

Что нужно для ачмы

Для приготовления понадобится круглая форма диаметром 21-22 см.

Ингредиенты:

  • лаваш - 350 г,
  • сыр сулугуни - 300 г,
  • кисломолочный творог - 350 г,
  • яйца - 4 шт.,
  • молоко - 300 мл.

Как приготовить

Сначала натрите сулугуни и смешайте его с творогом. Отдельно взбейте яйца с молоком до однородной смеси.

Лаваш нарежьте или порвите на кусочки. Выкладывайте его в форму, чередуя с сырной начинкой, а затем равномерно залейте яично-молочной смесью.

Выпекайте ачму в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут, до появления румяной корочки и полной готовности. Точный процесс приготовления автор показала в видео.

Готовой ачме стоит дать несколько минут постоять после духовки - так её будет удобнее нарезать на порции.

Приятного аппетита!

Раньше мы уже рассказывали, как приготовить нежные рогалики с вишневой начинкой.

Теги: Рецепты
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