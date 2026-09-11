8 миллионов гривен: у Усика заметили новые часы с необычным циферблатом

Александр Усик снова привлек внимание ценителей часов своим выбором аксессуара. На руке украинского чемпиона заметили модель Patek Philippe, которая отличается необычной конструкцией хронографа.

Об этих необычных часах рассказывает Styler со ссылкой на публикацию пользователя cats_and_watches в Threads .

Какие часы заметили у Усика

Речь идет о Patek Philippe 5980/60G-001 - модели, которая дебютировала в 2024 году. Ее корпус выполнен из белого золота, а главная особенность часов - необычная конструкция хронографа.

Обычно на хронографах можно увидеть несколько отдельных счетчиков, отвечающих за разные показатели времени. В этой модели производитель использовал только один комбинированный счетчик, имеющий одновременно 60-минутную и 12-часовую шкалу.

Именно такая деталь делает часы узнаваемыми и отличает их от многих других моделей премиального сегмента.

Внутри - сложный механизм

Несмотря на относительно компактные размеры, часы имеют сложный механизм. По данным публикации, калибр состоит из 327 деталей, размещенных в корпусе размером 40,5 на 12,2 мм.

Модель также имеет функцию flyback. Она позволяет быстро обнулить показатели хронографа и сразу запустить новый отсчет без необходимости выполнять несколько отдельных действий.

Такая функция особенно полезна, когда необходимо последовательно фиксировать несколько промежутков времени. Для часов такого уровня это не просто декоративная особенность, а практическое дополнение к сложному хронографическому механизму.

Сколько стоят часы

Стоимость Patek Philippe 5980/60G-001 в публикации оценивается примерно в 160 тысяч евро. По курсу около 50 грн за евро это составляет ориентировочно 8 миллионов гривен.

В то же время точная цена конкретного экземпляра может отличаться в зависимости от комплектации, состояния и условий приобретения.

Что пишут в сети

Необычный аксессуар украинского спортсмена привлек внимание пользователей соцсетей. В комментариях выбор Усика называют стильным и отмечают, что такая модель хорошо дополняет образ боксера.

"Стильный выбор", "шикарная модель", - пишут комментаторы.

Остальные отмечают, что Усик своим трудом заслужил возможность покупать вещи такого уровня, а дорогие часы премиальных брендов могут сохранять высокую стоимость даже со временем.

Это не первые необычные часы Усика

К слову, это далеко не первые дорогие и узнаваемые часы, в которых Усик появлялся на публике. Перед финальной битвой взглядов с Рико Верховеном фанаты обратили внимание на Rolex Daytona 116508 с ярко-зеленым циферблатом - модель, которую коллекционеры знают как John Mayer Daytona.

Именно этот Rolex Усик раньше носил перед сражением с Даниэлем Дюбуа, который завершился победой украинца. Модель выполнена из 18-каратного желтого золота, а ее зеленый циферблат стал одной из самых узнаваемых деталей часов.

В настоящее время его рыночная стоимость может составлять около 80 тысяч евро.