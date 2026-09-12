Фешн-блогерка знайшла на "секонді" блузу за 15 гривень і показала стильний "лук" (відео)

Фешн-блогерка показала, як знайти цікаву річ серед одягу з секонду та перетворити її на основу вишуканого образу. Вона поєднала незвичну блузу з базовими речами й акцентними аксесуарами.

Styler з посиланням на відео в Instagram блогерки Анастасії Пилипенко розповідає, як виглядає цей стильний "лук".

Блуза за 15 гривень стала основою образу

Незвичну річ блогерка знайшла серед одягу на розпродажі, де все продавали за однаковою ціною - 15 гривень. Серед великої кількості речей її увагу привернула блуза у чорно-білу смужку.

Її головною особливістю стали декоративні волани та відкриті плечі. Саме ці деталі зробили річ цікавою та дозволили побудувати навколо неї образ, який виглядає значно дорожче за свою реальну вартість.

Блогерка не стала перевантажувати аутфіт великою кількістю кольорів. Навпаки, вона зробила ставку на стриману чорно-білу гаму та додала кілька акцентних деталей.

З чим носити вінтажну блузу

Для нижньої частини образу фешн-блогерка обрала широкі сірі штани вільного крою. Такий силует створив потрібний контраст із більш декоративною блузою та зробив образ сучасним і невимушеним.

Окрему роль відіграло взуття. До широких штанів вона додала гостроносі білі туфлі, які візуально витягують силует і підтримують світлу частину смугастої блузи.

Образ доповнили витончена чорна сумочка через плече та масивні прикраси золотистого кольору. А чорний головний убір із бантом додав аутфіту ретро-настрою та зробив його більш виразним.

Як зробити бюджетну річ дорогою на вигляд

Цей образ добре демонструє просте правило стилізації: ціна окремої речі не визначає те, наскільки дорого виглядатиме весь комплект. Навіть дуже бюджетну покупку можна перетворити на цікаву частину гардероба, якщо правильно підібрати до неї інші елементи.

У цьому випадку ключову роль відіграли пропорції та деталі. Вільні штани врівноважили об’ємні волани блузи, гостроносі туфлі додали елегантності, а золоті прикраси зробили образ більш зібраним.

Не менш важливим є поєднання фактур. Смугаста тканина блузи, гладкі штани, блиск металевих прикрас і структурована сумка створюють багатошаровий образ, хоча в ньому використано досить стриману палітру.

Чому варто придивитися до речей на секонді

Історія з блузою за 15 гривень ще раз показує, що секонд-хенд може бути не лише місцем для пошуку недорогого одягу, а й джерелом незвичайних модних знахідок. Особливо якщо не шукати конкретний бренд чи трендову річ, а звертати увагу на цікаві фасони, деталі та якість матеріалу.

Волани, незвичайний крій, відкриті плечі, цікаві ґудзики або нестандартний принт можуть зробити навіть просту річ основою ефектного образу. А вже за допомогою взуття, сумки та прикрас її можна адаптувати до сучасного стилю.

Таким чином, головний секрет цього луку - не в дорогих покупках, а в грамотному поєднанні речей. Блуза за 15 гривень стала центральним елементом образу, який цілком може виглядати як продуманий аутфіт із дорожчого гардероба.