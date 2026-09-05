UA / RU
rbc.ua
Останні новини
07:15 Тренди
Є у багатьох у шафі: фешн-блогерка назвала річ, яка стане хітом осені 2026
06:04 Гороскопи
Таро-гороскоп на 5 вересня: кому день подарує хороші новини, а кому - важливий урок
20:14 Гороскопи
Гроші та удача вже близько: 4 знаки Зодіаку, яким особливо пощастить у вересні
18:31 Смачно
Більше не купуйте картоплю фрі: Ектор Хіменес-Браво показав, як зробити її вдома
17:14 Гороскопи
Червоніють щоки? Хто вас згадує і чому з'являється чорна смуга від золота за народними прикметами
16:03 Корисне
Магнітні бурі сьогодні та на вихідних: чи "штормитиме" 4–6 вересня
15:20 Тренди
Андре Тан розвіяв міф про чорний одяг: він може додати вам зайвого об'єму
14:13 Гороскопи
Що означає ім'я Злата: чому його вважають "золотим" і який характер мають його власниці
13:27 Люди
Кароль, Могилевська і ще один улюбленець глядачів: названо третього тренера "Голосу країни"
12:43 Гороскопи
Знають, на яку кнопку натиснути: ці знаки Зодіаку маніпулюють найкраще
Всі новини
Головна Тренди Є у багатьох у шафі: фешн-блогерка назвала річ, яка стане хітом осені 2026
Тренди 05 вересня 2026 · 07:15
Add as a preferred source on Google

Є у багатьох у шафі: фешн-блогерка назвала річ, яка стане хітом осені 2026

Можливо, ви вже маєте її, але носите зовсім не так
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Є у багатьох у шафі: фешн-блогерка назвала річ, яка стане хітом осені 2026

Як стилізувати легінси зі штрипками (колаж: Styler)

Цієї осені не поспішайте прибирати подалі речі, які здавалися трендовими кілька років тому. Деякі з них знову повертаються у моду, але тепер їх пропонують носити зовсім по-іншому.

Styler з посиланням на відео в Instagram фешн-блогерки під ніком julia_stylelover розповідає, як створити актуальний образ.

Легінси зі штрипками - головна річ трендового образу

Основою однієї з найактуальніших формул цієї осені фешн-блогерка називає брюки-легінси зі штрипками. Це модель, яка щільно прилягає до фігури, а спеціальна смужка тканини внизу фіксує брюки під стопою або на взутті.

Штрипки додають образу характерної ретро-естетики, але водночас легко вписуються у сучасний гардероб. Головне - правильно підібрати взуття та верх, щоб образ виглядав актуально, а не як повернення до моди минулих десятиліть.

Якщо такі легінси залишилися у вашій шафі з попередніх років, не поспішайте їх відкладати. Навпаки, цієї осені саме час дати їм друге життя.

А якщо цієї моделі у вас ще немає, вона може стати одним із варіантів для оновлення осіннього гардероба.

З чим носити легінси зі штрипками

Особливу увагу варто приділити взуттю. Фешн-блогерка радить поєднувати легінси зі штрипками з підборами, натягуючи штрипки безпосередньо на взуття.

Таке рішення робить образ більш зібраним, візуально витягує ноги та допомагає позбутися надто спортивного настрою легінсів. У результаті звична модель виглядає значно цікавіше та стає повноцінною частиною модного образу.

А от із верхом можна експериментувати. Тут є одразу кілька вдалих варіантів, які дозволяють адаптувати тренд під власний стиль.

Вітрівка у стилі 80-х або 90-х

Один із варіантів - вітрівка з естетикою 80-х або 90-х років. Таке поєднання підкреслює ретро-настрій образу, але при цьому залишається актуальним для сучасного гардероба.

До того ж вітрівки такого крою вже не перший сезон залишаються серед модних речей. Тому цілком можливо, що потрібна модель у вас уже є.

У такому разі не потрібно купувати щось нове - достатньо подивитися на знайомі речі під іншим кутом і спробувати стилізувати їх разом.

Лонгслів, блуза або светр з акцентними плечима

Ще один спосіб носити легінси зі штрипками - додати до них лонгслів, блузу, сорочку, світшот або светр.

Але є важливий нюанс: особливо ефектно виглядатиме верх із виразною лінією плечей. Це можуть бути великі підплічники, об'ємні плечі або просто конструктивний крій, який створює чіткий силует.

Таке поєднання працює завдяки контрасту: вузький низ врівноважується більш об'ємним верхом. Саме тому образ не виглядає надто простим і набуває більш модного та продуманого вигляду.

Фешн-блогерка звертає увагу саме на цей прийом і радить не боятися робити плечі помітним акцентом образу.

Трендовий образ можна зібрати з речей, які вже є

Одна з головних переваг цієї формули - її легко повторити без повного оновлення гардероба. Для старту достатньо легінсів зі штрипками, взуття на підборах і верхньої речі з акцентною лінією плечей.

Якщо ж хочеться більш розслабленого настрою, замість блузи можна обрати ретровітрівку. Вона додасть образу спортивного характеру, а підбори та штрипки зроблять його більш виразним.

Сама фешн-блогерка зізнається, що вже має речі для такого поєднання - брюки-легінси зі штрипками та блузу з підплічниками. За її словами, саме таку формулу вона планує носити восени.

Тож речі, які довгий час могли здаватися застарілими, цієї осені не варто поспішати ховати подалі. Легінси зі штрипками повертаються у фокус, а правильне взуття та виразний верх допоможуть вписати цей ретротренд у сучасний гардероб.

Раніше ми розповідали, як підібрати правильну модель капелюха за формою обличчя.

Теги: Модні тренди Стиль життя Тренди
Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Дуже просто і неймовірно смачно: "корзинки" з вишнями та смаком улюбленого тертого пирога Смачно Дуже просто і неймовірно смачно: "корзинки" з вишнями та смаком улюбленого тертого пирога
Щоб картопля добре зберігалася взимку: коли її копати у вересні
Щоб картопля добре зберігалася взимку: коли її копати у вересні Корисне
Справжнє щастя вже близько: для цих 3 знаків Зодіаку вересень змінить усе
Справжнє щастя вже близько: для цих 3 знаків Зодіаку вересень змінить усе Гороскопи
Більше цікавого
Ніколи не викидаю маленькі баночки: оригінальні ідеї для їх використання Ніколи не викидаю маленькі баночки: оригінальні ідеї для їх використання Наталя Крижанівська · 03 вересня 2026, 17:03
Розбити чашку чи тарілку до щастя чи до неприємностей? Що говорять народні прикмети Розбити чашку чи тарілку до щастя чи до неприємностей? Що говорять народні прикмети Наталя Крижанівська · 03 вересня 2026, 16:09
Цвяхи в носі, танці зі шваброю та музика з овочів: найшаленіші номери на "Україна має талант" Цвяхи в носі, танці зі шваброю та музика з овочів: найшаленіші номери на "Україна має талант" Наталя Крижанівська · 03 вересня 2026, 13:41
Таро-гороскоп на 5 вересня: кому день подарує хороші новини, а кому - важливий урок Таро-гороскоп на 5 вересня: кому день подарує хороші новини, а кому - важливий урок Катерина Собкова · 05 вересня 2026, 06:04