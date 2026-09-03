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Головна Люди Ніколи не викидаю маленькі баночки: оригінальні ідеї для їх використання
Люди 03 вересня 2026 · 17:03
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Ніколи не викидаю маленькі баночки: оригінальні ідеї для їх використання

Як виявилося, викидати їх зовсім не обов’язково - у господинь для них є чимало застосувань
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Ніколи не викидаю маленькі баночки: оригінальні ідеї для їх використання

Маленькі скляні баночки з-під соусів та інших продуктів для повторного використання (колаж: Styler)

Маленькі скляні баночки з-під соусів, кетчупу чи огірків часто накопичуються на кухні, але викинути їх шкода. Користувачі Threads розповіли, для чого залишають такі ємності - і деякі ідеї справді варто взяти на замітку.

Styler з посиланням на допис користувачки a.kainova зібрав найцікавіші варіанти з обговорення.

Чому я не викидаю маленькі баночки

Я давно перестала викидати маленькі баночки, які залишаються після соусів, огірків чи інших продуктів. На кухні вони виявилися набагато кориснішими, ніж здається на перший погляд: не займають багато місця, мають кришки й чудово підходять для невеликих запасів.

У мене вже назбиралося кілька улюблених, якими користуюся постійно. В одну можна насипати трохи горіхів, в іншу - родзинки чи насіння, ще в одну пересипати спеції або щось, що зазвичай губиться серед кухонних дрібниць. Не завжди ж потрібна ціла банка продукту - іноді зручніше мати під рукою саме невелику порцію.

Особливо люблю такі ємності за те, що їх можна використовувати знову і знову. Вони не припадають пилом десь у шафі, а реально стають у пригоді в побуті.

Маючи власний досвід, мені стало також цікаво - а що ж із цими маленькими баночками роблять інші люди? На диво, відповідей виявилося набагато більше, ніж я очікувала.

Що ще можна зберігати у маленьких баночках

Виявилося, що для багатьох маленька скляна баночка - це фактично готова ємність для домашніх заготовок. Користувачі Threads розповідали, що закривають у них варення, джеми, аджику, соуси, кетчуп і навіть ікру.

"В'ялю сливи, закриваю соуси", - поділилася одна з учасниць обговорення.

Інша написала, що використовує такі банки для варення, і джемів.

"Кетчуп, джем, варення - мені не вистачає таких баночок", - пише вона.

Дехто спеціально залишає маленькі ємності саме для невеликих порцій.

Наприклад, коли великої банки варення відкривати не хочеться, маленька може виявитися набагато зручнішою.

Ще один варіант - домашні соуси та заправки. У невеликій баночці їх зручно зберігати в холодильнику, якщо продукту готують небагато.

А одна з користувачок описала цілу сімейну систему

"Віддаю мамі, а вона повертає їх назад з консервацією", - поділилася вона цікавим досвідом.

Але консервація - далеко не єдине застосування таких предметів. У коментарях знайшлися й варіанти для щоденного використання.

Наприклад, одна з учасниць розповіла, що насипала в них горіхи, родзинки та інші добавки, які можна додавати до сиру. У такому форматі маленькі банки справді можуть стати зручними контейнерами для продуктів, які використовуються невеликими порціями.

Ще одна користувачка написала, що тримає в них щось для домашньої "нутели", а також використовує маленькі ємності, коли потрібно передати родичам домашню їжу чи заготовки.

Були й такі, хто скуповує такі ємності, аби закривати в них мед із горішками та інші суперфуди для військових. А інші - розфарбовують і використовують як оригінальний елемент декору.

Щоправда, є й зовсім практичний підхід: якщо баночка не потрібна, її просто викидають.

"Викидаю, ще банки не вистачало збирати, і так місця немає", - чесно зізналася одна з учасниць обговорення.

Тож універсального правила тут немає. Якщо маленькі банки справді потрібні - їм легко знайти друге "життя".

Раніше ми розповідали, як українці у Threads обговорювали альтернативні способи обігріву квартири у холодну пору року.

Теги: Банки консервация
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