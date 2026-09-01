Цибуля гниє після збору: де городники припускаються помилок і як їх виправити

Цибуля може виглядати абсолютно здоровою під час збору, а вже через кілька тижнів почати розм'якшуватися, чорніти або гнити. Причина не завжди у хворобі - часто городники самі створюють для цього умови під час викопування, сушіння або зберігання.

Styler розповідає, які помилки найчастіше призводять до гниття цибулі та як підготувати врожай до тривалого зберігання.

Найважливіше починається ще на городі

Перша помилка - висмикувати цибулю із землі силою або кидати її на землю після викопування. Навіть невелика тріщина чи вм'ятина може стати місцем, через яке в цибулину потрапляють збудники гнилі. Досвідчені городники прямо радять мінімізувати механічні пошкодження під час збирання: удари та синці створюють "вхід" для хвороб.

Тобто, якщо земля суха й тверда, краще спочатку обережно підкопати цибулину вилами, а вже потім підняти її руками. Саме такий спосіб радить і відомий британський садівник Монті Дон: він застерігає не висмикувати цибулю ривком, щоб не пошкодити кореневу частину та основу цибулини.

Ще одна важлива річ - не поспішати обрізати бадилля одразу після збору. Цибулю потрібно спочатку добре просушити. Краще розкласти цибулини в один шар у теплому, сухому та добре вентильованому місці й залишити приблизно на 2-3 тижні. Готовність визначають не календарем: шийка має повністю висохнути, а зовнішні лусочки стати сухими й паперовими.

Саме цей етап городники часто недооцінюють. Цибулина повинна не просто "полежати після викопування", а сформувати сухий захисний шар. Якщо прибрати її в підвал, коли шийка ще товста й волога, шансів на довге зберігання значно менше.

Чотири причини, через які врожай псується

Цибулю поклали на зберігання недосушеною.

Це одна з найтиповіших причин. Волога залишається біля шийки, а саме через неї можуть розвиватися гнилі. Наприклаж у University of Illinois зазначають, що повноцінна циркуляція повітря під час сушіння необхідна для правильного визрівання цибулин.

Цибулини лежать купою.

Коли їх насипають товстим шаром у відро чи ящик, повітря майже не проходить між ними. У результаті локальна волога затримується, а одна цибулина, що вже почала псуватися, може стати проблемою для сусідніх.

Тому для зберігання краще використовувати сітки, решітчасті ящики, кошики або іншу тару, яка пропускає повітря.

Разом склали здорову і пошкоджену цибулю.

Цибулини з порізами, синцями, м'якими ділянками або товстою шийкою краще не відправляти на тривале зберігання. Їх варто використати першими.

У погребі занадто волого або тепло.

Для довгого зберігання сухої цибулі потрібне прохолодне, сухе приміщення з циркуляцією повітря. Згідно з даними експертів, орієнтир для тривалого зберігання - близько 0-4°C і 65-70% відносної вологості. Надмірна вологість сприяє гниттю, а зависока температура - проростанню.

Є ще один нюанс, про який рідше згадують у побутових порадах: сама цибуля може бути не винною у всіх випадках. Деякі сорти від природи зберігаються значно гірше. Наприклад, Iowa State University зазначає, що сорти, призначені для тривалого зберігання, можуть лежати кілька місяців, тоді як солодкі сорти часто мають набагато коротший термін зберігання.

Тому якщо певний сорт щороку починає псуватися раніше за інші, проблема може бути не у ваших руках, а в його властивостях.

Зверніть увагу, що відомий британський садівник Монті Дон радить не поспішати з обрізанням після збору. Його принцип простий: спочатку дати цибулі повністю висохнути, а вже потім готувати її до зберігання. Він рекомендує після викопування очистити цибулини від зайвої землі, але не відривати одразу листя та коріння, а залишити врожай сушитися на кілька тижнів. Лише після повного висихання цибулю можна обрізати та закладати на зберігання.

І це, мабуть, найпростіше правило, яке варто запам’ятати: не намагайтеся прискорити процес. Цибуля повинна добре визріти й висохнути перед тим, як потрапить у підвал.

А восени та взимку врожай варто час від часу перебирати. Якщо помітили одну м'яку або підозрілу цибулину - одразу заберіть її. Фахівці також радять регулярно перевіряти запаси та викидати ті цибулини, які починають псуватися.

Так кілька хвилин уваги можуть врятувати весь запас, який ви вирощували протягом літа.