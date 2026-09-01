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Головна Смачно Домашній кетчуп як у McDonald's: готується просто, а смак здивує всіх
Смачно 01 вересня 2026 · 09:03
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Домашній кетчуп як у McDonald's: готується просто, а смак здивує всіх

Улюблений соус можна приготувати вдома з простих інгредієнтів - і для цього не знадобиться жодних складних рецептів
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Домашній кетчуп як у McDonald's: готується просто, а смак здивує всіх

Домашній кетчуп можна приготувати з томатів, цукру та спецій (фото згенероване ШІ)

Якщо вам подобається характерний солодкуватий кетчуп із фастфуду, схожий соус можна зробити власноруч. Основа рецепта проста, а потрібні інгредієнти легко знайти в магазині.

Styler з посиланням на поради фудблогерки mamanata.food в Instagram розповідає, як приготувати домашній кетчуп, який нагадує популярний соус із McDonald's.

Що потрібно для кетчупу

Для приготування знадобляться:

  • томатний сік або перетерті томати - 4 л;
  • цукор - 1 кг;
  • сіль - за смаком;
  • мелений чорний перець - за смаком;
  • оцет - за смаком;
  • крохмаль кукурудзяний - для загущення.

Саме велика кількість цукру допомагає отримати характерну солодкість, властиву кетчупу з фастфуду.

Як приготувати домашній соус

Томатний сік або перетерті томати перелийте у велику каструлю та поставте на середній вогонь. Доведіть до кипіння, після чого зменште вогонь і варіть, періодично помішуючи.

Додайте цукор, сіль і чорний перець. Добре перемішайте, щоб цукор розчинився, а спеції рівномірно розподілилися. Далі влийте оцет - його кількість регулюйте за власним смаком, щоб отримати бажаний баланс солодкості та кислинки.

Коли томатна маса трохи увариться, приготуйте крохмаль. Розведіть його в невеликій кількості холодної води до однорідності та тонкою цівкою влийте в гарячий соус, постійно помішуючи.

Проваріть кетчуп ще кілька хвилин, поки він не стане густим. Готовий соус охолодіть і зберігайте в холодильнику.

Зверніть увагу, що американський шефкухар Біллі Парізі (Billy Parisi) також має власний рецепт домашнього кетчупу.

Він радить не карамелізувати цибулю та часник, а лише розм'якшити їх, після чого додавати томатне пюре, томатну пасту, оцет, цукор і спеції.

Що ж стосується самого соусу, то він рекомендує варити на слабкому вогні 40-45 хвилин, а потім протерти через дрібне сито - саме це, за його експертною думкою, дає гладку консистенцію кетчупу.

Раніше ми розповідали, як приготувати кавуновий компот на зиму, аби зберегти смак літа на довше.

Теги: Рецепти Помідори
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