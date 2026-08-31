"Грошові" дні для стрижки у вересні: щасливі і невдалі дати за Місячним календарем

Багато хто звіряє дату стрижки не лише зі своїм графіком, а й із Місячним календарем . Правильний день може вплинути на ріст і стан волосся, а деякі дати навіть вважають сприятливими для фінансової удачі.

Styler розповідає, коли у вересні 2026 варто записатися до майстра, щоб привабити гроші.

Фази Місяця у вересні 2026

У вересні Місяць проходитиме кілька основних фаз, яким у місячних календарях приписують різний вплив на стрижку:

1-10 вересня - спадний Місяць

11 вересня - Молодик

12-25 вересня - зростаючий Місяць

26 вересня - Повня

27-30 вересня - спадний Місяць.

За астрологічними уявленнями, саме фаза Місяця може підказати, коли краще оновити зачіску, а коли від експериментів із волоссям варто утриматися.

Коли краще стригтися

Період 12-25 вересня вважають одним із найкращих для стрижки. Вважається, що після такої процедури волосся швидше відростає, краще тримає форму та легше відновлюється.

Цей період особливо радять тим, хто хоче відростити довге волосся або наважитися на помітну зміну зачіски.

Кому підходить спадний Місяць

1-10 та 27-30 вересня припадають на спадний Місяць. У цей період волосся росте повільніше, тому стрижка може довше зберігати форму.

Саме тому такі дні вважають вдалими для тих, хто не хоче часто відвідувати перукаря та прагне якомога довше зберегти нову зачіску.

Що кажуть про Молодик і Повню

11 вересня, у день Молодика, та 26 вересня, під час Повні, прихильники місячних календарів радять бути обережними з експериментами. Ці дні традиційно вважаються енергетично нестабільними, тому кардинальну зміну образу нібито краще перенести.

Якщо ви давно плануєте радикально змінити зачіску, за цією традицією безпечніше обрати іншу дату.

"Грошові" дні для стрижки у вересні

Окремо у Місячних календарях виділяють так звані "грошові" дні. За езотеричними уявленнями, стрижка в такі дати може символічно залучити фінансову удачу, добробут та нові можливості.

У вересні сприятливими для фінансової удачі називають 3, 8, 12, 14, 18, 21, 24 і 29 вересня. Вважається, що похід до перукаря в ці дні допомагає не лише оновити образ, а й налаштуватися на позитивні зміни у житті.

Особливо цікавими вважаються дати, які припадають на зростаючий Місяць - 12-25 вересня. За астрологічними трактуваннями, цей період пов’язують із розвитком, примноженням та залученням нового, тому його часто обирають для стрижки, коли хочеться змін не лише у зовнішності.

Несприятливі дні для стрижки

У вересні також є дні, коли від походу до перукаря радять відмовитися або не планувати кардинальних змін. В цей період стрижка може не виправдати очікувань або позначитися на настрої.

До несприятливих дат для стрижки у вересні називають 11, 22 та 26 вересня. Найбільше застережень традиційно стосується Молодика та Повні - 11 і 26 вересня. У ці дні радять не експериментувати із зовнішністю та відкласти великі зміни на більш сприятливий період.

Коли найкраще фарбувати волосся

Якщо ви плануєте не лише стрижку, а й фарбування, прихильники Місячного календаря радять враховувати фази Місяця. Вважається, що період зростаючого Місяця - з 12 до 25 вересня - найбільше підходить для експериментів із кольором, особливо якщо хочеться змінити імідж або спробувати новий відтінок.

Для тих, хто не планує кардинальної зміни кольору, а хоче лише освіжити вже наявний відтінок, також можна обрати дні спадного Місяця - 1-10 або 27-30 вересня. Водночас 11 вересня, у день Молодика, та 26 вересня, у день Повні, радять перенести фарбування.