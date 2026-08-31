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Люди 31 серпня 2026 · 15:38
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Перша червона кнопка Пивоварова: зірка TikTok провалила виступ на "Україна має талант"

Чому судді розкритикували виступ відомої скрипальки
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Перша червона кнопка Пивоварова: зірка TikTok провалила виступ на "Україна має талант"

Співачка Шая (Скріншот з відео)

Новий сезон шоу "Україна має талант" одразу розпочався з драматичних моментів. Відома у соцмережах блогерка та співачка Шая, яка здобула неабияку популярність завдяки TikTok-каверам на українські хіти, спробувала підкорити головну сцену країни, проте її амбітний номер обернувся жорсткою відмовою.

Як все відбувалося на популярному шоу - читайте в матеріалі Styler.

Чому зірка TikTok провалила виступ на "Україна має талант"

Для телевізійного дебюту Шая, яка у повсякденному житті працює викладачкою скрипки в музичній школі, обрала надзвичайно складне завдання. Вона вирішила поєднати живу гру на інструменті з вокальним виконанням ритмічного треку Jerry Heil "Додай гучності".

Попри оплески групи підтримки, зіркове журі не оцінило музичний експеримент. Виступ перервали одразу дві червоні кнопки, які означають категоричне "ні".

Першим не витримав співак Артем Пивоваров, а згодом до нього приєднався актор Станіслав Боклан, достроково зупинивши номер.

Єдиною, хто утримався від натискання червоної кнопки, стала Олена Кравець. Утім, вона чесно зізналася аудиторії, що не перервала виступ винятково з поваги до педагогічної діяльності та професії учасниці, а не через високу якість самого виконання.

Що думає сама співачка про свій талант

Зазначимо, що на своїй сторінці в Instagram співачка впевнена у своїх силах.

"Я собі подобаюсь, я маю талант!" - написала вона під одним із відео.

До цього Styler розповідав, що вчителька з Вовчанська довела Пивоварова до сліз на "Україна має талант".

Теги: Шоу-бізнес Україна має талант
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