Домашний кетчуп как в McDonald's: готовится просто, а вкус удивит всех

Если вам нравится характерный сладковатый кетчуп из фастфуда, подобный соус можно сделать своими руками. Основа рецепта проста , а нужные ингредиенты легко найти в магазине.

Styler со ссылкой на советы фудблогерки mamanata.food в Instagram рассказывает, как приготовить домашний кетчуп, напоминающий популярный соус из McDonald's.

Что нужно для кетчупа

Для приготовления понадобятся:

томатный сок или перетертые томаты - 4 л;

сахар - 1 кг;

соль - по вкусу;

молотый черный перец - по вкусу;

уксус - по вкусу;

крахмал кукурузный - для загущения.

Самое большое количество сахара помогает получить характерную сладость, свойственную кетчупу из фастфуда.

Как приготовить домашний соус.

Томатный сок или перетертые помидоры перелейте в большую кастрюлю и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения, после чего убавьте огонь и варите, периодически помешивая.

Добавьте сахар, соль и чёрный перец. Хорошо размешайте, чтобы сахар растворился, а специи равномерно распределились. Далее влейте уксус - его количество регулируйте по своему вкусу, чтобы получить желаемый баланс сладости и кислинки.

Когда томатная масса немного уварится, приготовьте крахмал. Разведите его в небольшом количестве холодной воды до однородности и тонкой струйкой влейте в горячий соус, постоянно помешивая.

Проварите кетчуп еще несколько минут, пока он не станет густым. Готовый соус охладите и храните в холодильнике.

Обратите внимание, что американский шеф-повар Билли Паризи (Billy Parisi) также имеет собственный рецепт домашнего кетчупа.

Он советует не карамелизовать лук и чеснок, а размягчить их, после чего добавлять томатное пюре, томатную пасту, уксус, сахар и специи.

Что же касается самого соуса, то он рекомендует варить на слабом огне 40-45 минут , а затем протереть через мелкое сито - именно это, по его экспертному мнению, дает гладкую консистенцию кетчупу.