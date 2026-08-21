Арбузный компот на зиму: этот простой рецепт точно стоит сохранить

Арбузный сезон не хочется отпускать, поэтому сочную мякоть можно заготовить на зиму в виде ароматного компота. Напиток выходит легким, сладким и с приятной цитрусовой ноткой.
Styler рассказывает, как приготовить арбузный компот на зиму.
Арбузный компот на зиму - ингредиенты
Для приготовления заготовки понадобятся:
- 1 кг мякоти арбуза без косточек,
- 200-350 г сахара,
- 1,5-2 л воды,
- 2-3 тонких ломтика лимона.
Количество сахара можно изменить по вкусу - все зависит от сладости арбуза.
Вместо лимона можно добавить 1 столовую ложку лимонного сока.
Как приготовить арбузный компот.
Сначала хорошо вымойте банки и простерилизуйте их. Крышки прокипятите.
Арбуз очистите от кожуры, удалите косточки и нарежьте мякоть небольшими кубиками примерно по 2 см.
В кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и ломтики лимона. Доведите до кипения и перемешивайте, пока сахар полностью не растворится.
Положите кусочки арбуза в кипящий сироп. После повторного закипания проварите их 2-3 минуты. Не стоит готовить арбуз подольше, чтобы он не разварился.
Шумовкой переведите кусочки арбуза в подготовленные банки, заполняя их примерно на треть или половину.
Сироп снова доведите до кипения и залейте им арбуз до верха банок. Герметично закройте крышками.
Переверните банки вверх дном, накройте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения. Затем перенесите компот в темное прохладное место.
Для компота лучше всего подойдет спелый, но не перезрелый арбуз с плотной мякотью. Лимон придаст напитку легкой кислинки и сделает сладкий арбузный вкус более выразительным.
Готовый компот зимой лучше всего подавать охлажденным. А кусочки арбуза из банки можно съесть как десерт.
Напомним, как раньше мы делились рецептом ароматных персиков в желе - замечательная заготовка на быстро готовящуюся зиму.