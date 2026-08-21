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Главная Вкусно Арбузный компот на зиму: этот простой рецепт точно стоит сохранить
Вкусно 21 августа 2026 · 13:06

Арбузный компот на зиму: этот простой рецепт точно стоит сохранить

Закрыть в банке на зиму можно даже такой летний вкусник
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Арбузный компот на зиму: этот простой рецепт точно стоит сохранить

Арбузный компот на зиму (фото: magnific.com)

Арбузный сезон не хочется отпускать, поэтому сочную мякоть можно заготовить на зиму в виде ароматного компота. Напиток выходит легким, сладким и с приятной цитрусовой ноткой.

Styler рассказывает, как приготовить арбузный компот на зиму.

Арбузный компот на зиму - ингредиенты

Для приготовления заготовки понадобятся:

  • 1 кг мякоти арбуза без косточек,
  • 200-350 г сахара,
  • 1,5-2 л воды,
  • 2-3 тонких ломтика лимона.

Количество сахара можно изменить по вкусу - все зависит от сладости арбуза.

Вместо лимона можно добавить 1 столовую ложку лимонного сока.

Как приготовить арбузный компот.

Сначала хорошо вымойте банки и простерилизуйте их. Крышки прокипятите.

Арбуз очистите от кожуры, удалите косточки и нарежьте мякоть небольшими кубиками примерно по 2 см.

В кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и ломтики лимона. Доведите до кипения и перемешивайте, пока сахар полностью не растворится.

Положите кусочки арбуза в кипящий сироп. После повторного закипания проварите их 2-3 минуты. Не стоит готовить арбуз подольше, чтобы он не разварился.

Шумовкой переведите кусочки арбуза в подготовленные банки, заполняя их примерно на треть или половину.

Сироп снова доведите до кипения и залейте им арбуз до верха банок. Герметично закройте крышками.

Переверните банки вверх дном, накройте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения. Затем перенесите компот в темное прохладное место.

Для компота лучше всего подойдет спелый, но не перезрелый арбуз с плотной мякотью. Лимон придаст напитку легкой кислинки и сделает сладкий арбузный вкус более выразительным.

Готовый компот зимой лучше всего подавать охлажденным. А кусочки арбуза из банки можно съесть как десерт.

Напомним, как раньше мы делились рецептом ароматных персиков в желе - замечательная заготовка на быстро готовящуюся зиму.

Теги: Рецепты Арбуз
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