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Смачно 21 серпня 2026 · 13:06

Кавуновий компот на зиму: цей простий рецепт точно варто зберегти

Закрити в банці на зиму можна навіть такий літній смаколик
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Кавуновий компот на зиму: цей простий рецепт точно варто зберегти

Кавуновий компот на зиму (фото: magnific.com)

Кавуновий сезон не хочеться відпускати, тому соковиту м'якоть можна заготовити на зиму у вигляді ароматного компоту. Напій виходить легким, солодким і з приємною цитрусовою ноткою.

Styler розповідає, як приготувати кавуновий компот на зиму.

Кавуновий компот на зиму - інгредієнти

Для приготування заготівлі знадобляться:

  • 1 кг м'якоті кавуна без кісточок,
  • 200-350 г цукру,
  • 1,5-2 л води,
  • 2-3 тонкі скибочки лимона.

Кількість цукру можна змінити за смаком - усе залежить від солодкості кавуна.

Замість лимона можна додати 1 столову ложку лимонного соку.

Як приготувати кавуновий компот

Спочатку добре вимийте банки та простерилізуйте їх. Кришки прокип'ятіть.

Кавун очистіть від шкірки, видаліть кісточки та наріжте м'якоть невеликими кубиками приблизно по 2 см.

У каструлю налийте воду, додайте цукор і скибочки лимона. Доведіть до кипіння та перемішуйте, поки цукор повністю не розчиниться.

Покладіть шматочки кавуна в киплячий сироп. Після повторного закипання проваріть їх 2-3 хвилини. Не варто готувати кавун довше, щоб він не розварився.

Шумівкою перекладіть шматочки кавуна в підготовлені банки, заповнюючи їх приблизно на третину або половину.

Сироп знову доведіть до кипіння та залийте ним кавун до самого верху банок. Герметично закрийте кришками.

Переверніть банки догори дном, накрийте теплою ковдрою та залиште до повного охолодження. Потім перенесіть компот у темне прохолодне місце.

Для компоту найкраще підійде стиглий, але не перезрілий кавун із щільною м'якоттю. Лимон додасть напою легкої кислинки та зробить солодкий кавуновий смак більш виразним.

Готовий компот узимку найкраще подавати охолодженим. А шматочки кавуна з банки можна з'їсти як десерт.

Нагадаємо, як раніше ми ділилися рецептом ароматних персиків у желе - чудова заготовка на зиму, яка швидко готується.

Теги: Рецепти Кавун
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