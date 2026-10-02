Христина Горняк стала учасницею "Холостяка": що відомо про ексдружину Остапчука

Христина Горняк офіційно стала учасницею 15-го сезону "Холостяка". Ексдружина телеведучого Володимира Остапчука спробує побудувати стосунки з головним героєм проєкту - баскетболістом В'ячеславом Кравцовим.
Як розповідає Styler, Христину представили в офіційному анонсі нового сезону "Холостяка" від СТБ.
Христина Горняк стала учасницею "Холостяка"
Чутки про можливу появу Горняк у новому сезоні ходили ще влітку. Тоді у мережі поширили ймовірний список учасниць, однак СТБ цю інформацію офіційно не підтверджував. Тепер участь Христини перестала бути лише припущенням - вона з'явилася у промо проєкту.
В анонсі Горняк коротко згадала свій попередній шлюб, назвавши той період життя "дуже страшним". Водночас перше знайомство з Кравцовим залишило у неї приємні враження - Христина звернула увагу на його усмішку та вміння слухати.
Прем'єра 15-го сезону "Холостяка" відбудеться 16 жовтня на телеканалі СТБ. Новий сезон також буде доступний на Netflix в Україні.
Що відомо про Христину Горняк
Христина Горняк - нотаріуска та блогерка. Широкій аудиторії вона також відома завдяки шлюбу з телеведучим Володимиром Остапчуком.
Пара одружилася у 2020 році, а вже у 2022-му їхні стосунки завершилися. Під час шлюбу вони придбали будинок у котеджному містечку під Києвом, питання поділу якого після розлучення тривалий час залишалося невирішеним.
Після розлучення Христина прагнула дистанціюватися від прізвища колишнього чоловіка у публічному просторі. Раніше вона пояснювала, що в документах продовжує носити прізвище Остапчук через складність переоформлення паспорта, віз та професійних документів, однак у публічних проєктах представляється як Горняк
Що Горняк раніше говорила про "Холостячку"
Цікаво, що тема романтичного реаліті з'являлася в житті Христини ще задовго до нинішнього сезону. У 2024 році її запитали, чи погодилася б вона стати головною героїнею "Холостячки".
Тоді Горняк не відкидала такої можливості, хоча й зазначала, що участь у подібному проєкті потребувала б від неї серйозного рішення. Тепер вона справді з'явиться у франшизі, але вже як одна з учасниць "Холостяка".
Раніше Styler також розповідав, як зараз живуть і з ким зустрічаються колишні герої "Холостяка" Цимбалюк, Терен та Топольський.