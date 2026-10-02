Коли квасити капусту: календар вдалих днів на жовтень 2026

Квашена капуста - популярна осіння заготівля. За народними прикметами, для її приготування радять обирати певні дні з урахуванням фази Місяця та дня тижня.

Styler розповідає, які дати у жовтні 2026 вважають вдалими для квашення.

Фази Місяця у жовтні 2026

Молодик - 10 жовтня

Повня - 26 жовтня

Спадний Місяць - з 1 до 9 та з 27 до 31 жовтня

Зростаючий Місяць - з 11 до 25 жовтня.

Коли квасити капусту в жовтні 2026

За народними рекомендаціями, найкращим періодом для квашення вважається зростаючий Місяць. У жовтні для заготівлі можна обрати такі дати:

11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 та 25 жовтня.

Найкращі дні для основної заготівлі

Якщо хочеться обрати найбільш сприятливий період саме за місячним календарем, особливу увагу можна звернути на 12-20 жовтня.

Ці дати підходять для тих, хто дотримується народних прикмет і планує заздалегідь визначити день для великої партії квашеної капусти.

Які дні краще пропустити

За народними повір’ями, для квашення намагаються не обирати молодик і повню. У жовтні 2026 року ці фази припадають на:

10 жовтня - Молодик

26 жовтня - Повня.

Тому господині, які орієнтуються на Місячний календар, можуть перенести заготівлю на іншу дату.

Які дні вважали сприятливими наші предки

У народних традиціях значення надавали не лише фазам Місяця, а й дню тижня. Зокрема, існувала прикмета, що найкраще квасити капусту в так звані "чоловічі" дні - понеділок, вівторок або четвер.

Також вважалося, що для заготівлі краще підходить суха й прохолодна погода. За повір’ями, різке потепління могло негативно позначитися на процесі бродіння.

Окремо радили звертати увагу на власний настрій. Наші предки вірили, що капуста нібито "відчуває" енергетику людини, яка її готує, тому до роботи бралися без сварок і поганих думок.

Ці уявлення є частиною народної культури, а не підтвердженими правилами ферментації.

Яку капусту краще брати для квашення

Для зимової заготівлі найкраще підходять пізні сорти білокачанної капусти. Качан має бути щільним, важким і соковитим, а листя - світлим, без гнилі, пошкоджень та підмерзлих ділянок.

Занадто ранню капусту для тривалого зберігання краще не обирати. У неї ніжніше листя, тому готова заготівля може вийти менш хрумкою.

Перед приготуванням качани потрібно уважно оглянути, прибрати верхні пошкоджені листки та видалити качан.

Що потрібно для вдалої заготівлі

Перед початком роботи варто підготувати:

щільну пізню білокачанну капусту

моркву

сіль

чисту ємність для квашення

банки або іншу тару для подальшого зберігання.

Особливу увагу варто приділити чистоті посуду та правильній кількості солі. Саме технологія квашення значною мірою визначає, чи буде капуста хрумкою, соковитою та придатною для зберігання.