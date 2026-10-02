Таро-гороскоп на 2 жовтня: прогнози для Скорпіонів, Левів та інших знаків Зодіаку

Астрологи склали прогноз за картами Таро на 2 жовтня для всіх знаків Зодіаку . Для одних день стане приводом пригальмувати й відновитися, а для інших - відкриє простір для спілкування, роботи та нових можливостей.

Овен

Карта Таро: Четвірка Мечів

Овнам варто пригальмувати та дати собі час на відновлення. Не намагайтеся встигнути все одразу - пауза допоможе зібратися з думками та повернути енергію.

Телець

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклів

Тельцям карта обіцяє день, коли особливо буде відчутні результати власних зусиль. Приділіть увагу фінансам, комфорту та тому, що приносить вам задоволення.

Близнюки

Карта Таро: Двійка Пентаклів

Близнюкам доведеться балансувати між кількома справами або завданнями. Гнучкість і вміння правильно розставити пріоритети допоможуть не втратити контроль над ситуацією.

Рак

Карта Таро: Шістка Кубків

Ракам 2 жовтня може нагадати про минуле, старих друзів або приємні моменти. День добре підходить для теплих зустрічей, щирих розмов і повернення до того, що колись приносило радість.

Лев

Карта Таро: Королева Пентаклів

Левам варто зосередитися на практичних питаннях, фінансовій стабільності та домашньому комфорті. Турбота про себе й близьких допоможе створити відчуття впевненості.

Діва

Карта Таро: Вісімка Пентаклів

Для Дів це день роботи, концентрації та вдосконалення навичок. Якщо не боятися докласти зусиль до важливої справи, результат може порадувати.

Терези

Карта Таро: Імператриця

Терезам карта радить дозволити собі більше комфорту, творчості та приємних емоцій. День сприятливий для турботи про себе, дому та людей, які вам дорогі.

Скорпіон

Карта Таро: Четвірка Пентаклів

Скорпіонам може захотітися міцніше триматися за гроші, речі або звичний порядок. Водночас варто подумати, чи не перетворюється обережність на надмірний контроль.

Стрілець

Карта Таро: Трійка Кубків

Стрільцям 2 жовтня варто більше часу провести з друзями та близькими. Спілкування, зустрічі й спільні приємні моменти допоможуть зарядитися позитивною енергією.

Козоріг

Карта Таро: Король Пентаклів

Козерогам карта радить зосередитися на стабільності, роботі та фінансових питаннях. Практичний підхід і продумані рішення допоможуть упевненіше рухатися до поставлених цілей.

Водолій

Карта Таро: Зірка

Для Водоліїв це день надії, натхнення та нових орієнтирів. Не відмовляйтеся від мрій - навіть невеликий крок у потрібному напрямку може повернути віру у власні сили.

Риби

Карта Таро: Двійка Кубків

Рибам карта обіцяє теплий день у питаннях стосунків і взаєморозуміння. Відверта розмова або приємна зустріч може допомогти зміцнити важливий для вас зв’язок.