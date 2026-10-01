Стрибки напруги під час відключень світла: як захистити техніку та яких помилок уникати

Світло повернулося - і хочеться одразу ввімкнути бойлер, приготувати вечерю та запустити пральну машину. Але одночасне підключення потужної техніки різко збільшує навантаження на мережу. Під час відключень це може посилювати коливання напруги, небезпечні для побутових приладів.

Styler пояснює, як користуватися технікою під час відключень і що потрібно знати про пристрої захисту, з посиланням на рекомендації енергетиків, рятувальників та технічні пояснення виробника.

Чому напруга змінюється після повернення світла

Фахівці ДТЕК Дніпровські електромережі пояснюють, що найчастіше перепади виникають саме після відновлення електропостачання.

Є три основні причини перепадів напруги.

Одночасне ввімкнення потужної техніки

Після появи світла багато споживачів одночасно запускають бойлери, обігрівачі, електроплити та інші прилади. Через різке зростання навантаження напруга може тимчасово знижуватися.

Робота пошкодженої енергосистеми через резервні лінії

Після пошкоджень енергетичних об'єктів можуть використовуватися резервні маршрути живлення. Це збільшує навантаження на мережу й може спричиняти як зниження, так і підвищення напруги, зокрема під час перемикань.

Несправності внутрішньобудинкової проводки

Пошкодження або обрив нульового проводу може призвести до нерівномірного розподілу напруги між фазами. У такому випадку на одній фазі вона може суттєво впасти, а на іншій - зрости до небезпечних значень.

Важливий нюанс: саме по собі різке зростання навантаження після повернення світла частіше призводить до тимчасового зниження напруги, а не до її небезпечного підвищення. Тому не варто вважати, що кожне відновлення електропостачання автоматично супроводжується стрибком напруги вгору.

Підвищення напруги може виникати за інших умов - зокрема через проблеми з мережею, перемикання на резервні лінії або несправність нульового проводу у внутрішньобудинковій мережі.

Що від’єднати від мережі під час відключення

Як зазначають фахівці Рівненської ОДА, під час відключення світла варто від’єднати від розетки потужні електроприлади, зокрема обігрівач, бойлер, електроплиту та духовку. Це допоможе зменшити навантаження на мережу після відновлення електропостачання та знизити ризик пошкодження техніки через нестабільну напругу.

Яку техніку краще вимкнути:

обігрівач - від’єднайте від розетки під час відключення, особливо якщо нікого немає вдома;

бойлер - вимкніть із розетки та не запускайте одразу після появи світла;

електроплиту - переконайтеся, що вона вимкнена та від’єднана від живлення;

духовку - після відключення також варто залишити без живлення до стабілізації мережі.

Для техніки, яка стаціонарно підключена до електромережі, не варто самостійно від’єднувати дроти чи втручатися у проводку. Використовуйте передбачений виробником спосіб вимкнення або зверніться до кваліфікованого електрика.

Чому важливо перевірити техніку перед виходом із дому

У Головному управлінні ДСНС України в Луганській області наголошують, що перед тим як залишити оселю, необхідно переконатися, що потужні електроприлади вимкнені. Після відновлення електропостачання вони можуть знову почати працювати, якщо залишилися підключеними до мережі.

Особливо важливо не залишати без нагляду обігрівачі, плиту чи духовку. Така перевірка допоможе уникнути небезпечних ситуацій, зокрема перегрівання приладів або пожежі.

Як вмикати техніку, коли електрика з’явилася

Після появи світла не варто одразу запускати всі прилади одночасно. Якщо освітлення мигає або напруга залишається нестабільною, краще зачекати, доки електропостачання стабілізується.

Потужні прилади рекомендують вмикати почергово, щоб не створювати різкого навантаження на мережу. За можливості енергоємні процеси, як-от прання, миття посуду чи нагрівання води бойлером, можна перенести на нічний час, коли навантаження на систему зазвичай нижче.

Яких помилок уникати

Щоб не створювати додаткових ризиків для техніки та електромережі, під час відключень і після відновлення живлення варто уникати таких помилок.