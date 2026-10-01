Покрова 2026: чому свято пов’язували із заміжжям та як українці шукали пару

На Покрову дівчата просили "покрити голову", а зі свята починався сезон весіль і вечорниць. Такі звичаї мали особливе значення.

Про це ексклюзивно для Styler розповіла фольклористка та наукова редакторка проєкту про осмислення й збереження традицій "Витоки" Дар’я Анцибор.

Чому Покрову пов’язували із заміжжям

У народній культурі головним значенням Покрови були захист і заступництво. Назва свята походить від церковного переказу про покров, яким Богородиця вкрила людей під час молитви.

Цей образ переносили й на повсякденне життя: Покрова "покриває" оселю дахом, землю першим снігом, а дівочу голову - хусткою.

Саме останній образ мав весільне значення. Заміжня жінка покривала волосся, тому прохання "покрити голову" означало сподівання на шлюб.

Покрову вважали заступницею дівчат. На Наддніпрянщині побутувала приказка, що Покрова в церкві стояла й добрих людей парувала.

Про що дівчата просили на Покрову

У народній традиції збереглося одне зі звернень.

"Пресвятая Покрівонька! Покрий мені голівоньку, хоч і ганчіркою, аби не бути дівкою", - казали раніше дівчата.

Йшлося про бажання вийти заміж. Покривання голови позначало зміну сімейного статусу, тож у цьому проханні звичайна деталь одягу набувала особливого значення.

Коли починався сезон весіль

Від Покрови починався сезон сватання та весіль. Весілля справляли до запустів - останніх днів перед Пилипівським постом.

Такий календар був пов’язаний і з господарським життям. До Покрови намагалися завершити основні польові роботи та зібрати врожай. Після напруженої праці в полі змінювався повсякденний розпорядок, починався час осінніх зібрань і родинних свят.

Як знайомилися на вечорницях

Від Покрови до Великодня тривали вечорниці. У різних регіонах їх називали досвітками, вечурками, посиденьками, супрядками, забавами або музиками.

Такі зустрічі поєднували спілкування зі спільною працею. У будні та під час постів дівчата займалися рукоділлям і господарськими справами:

пряли та вишивали;

м’яли коноплі;

дерли пір’я;

лущили квасолю.

Під час роботи співали й переповідали бувальщини. Хлопці лагодили та майстрували, грали в карти й залицялися.

Етнологиня Наталія Стішова в книзі "Українські календарні свята осіннього циклу" звертала увагу на те, що вечорниці давали молоді нагоду регулярно бачитися, розмовляти та проводити час разом. Знайомства відбувалися серед звичних занять, жартів і пісень - так спільна робота ставала водночас простором для зближення.

Що стояло за весільними звичаями Покрови

Зв’язок свята із заміжжям складався з кількох речей: віри в заступництво Богородиці, символічного покривання голови заміжньої жінки та початку весільного сезону.

За проханням про щасливий шлюб ішло повсякденне життя, зустрічі на вечорницях, залицяння та сватання. Тому Покрова була для молоді не лише днем сподівань на майбутню родину, а й початком періоду, коли з’являлося більше нагод знайти пару.