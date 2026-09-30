"Була для мене прикладом": Марта Адамчук розповіла, як змінилося її ставлення до Ані Лорак

Українська співачка та учасниця "Жіночого кварталу" Марта Адамчук згадала, як у дитинстві захоплювалася Ані Лорак, яка нині мешкає в РФ і не засудила повномасштабну війну. Вона називала її своїм кумиром, а позиція зрадниці її ранила.

Про це розповідає Styler із посиланням на її інтерв'ю виданню BLIK .

Якою була Ані Лорак для Марти Адамчук у дитинстві

У родині Марти любили слухати музику Софії Ротару. У дитинстві дівчина влаштовувала вдома концерти: вдягала мамину сукню, співала "Хуторянку" та уявляла себе зіркою.

"Я обожнюю ті етномотиви з трубами, взагалі молдавський фольклор дуже цікавий", - розповіла артистка.

Проте головним кумиром для неї була Ані Лорак.

"Моїм справжнім кумиром була все ж таки Ані Лорак. Я маленькою збирала всі обкладинки з нею, вчила її пісні", - пригадала Марта.

Чому позиція Ані Лорак її ранила

Марта Адамчук сказала, що її особисто ранила позиція Лорак у війні, оскільки в дитинстві вона була для неї прикладом.

"І коли сталася ця історія, що вона в цій війні прийняла сторону ворога, мене це особисто ранило, бо вона була для мене прикладом", - зізналася вона.

Як почався музичний шлях Марти Адамчук

Цікаво, що згодом із Ані Лорак Марту пов’язала її викладачка вокалу. Ще до початку професійної кар’єри Адамчук займалася вокалом у Марії Когос, яка, за словами співачки, свого часу також навчала Ані Лорак та Катю Бужинську.

Спочатку Марта не планувала пов’язувати своє життя з музикою. Після школи вона хотіла вступати на іноземні мови, однак заняття вокалом змінили її плани. Згодом Адамчук вступила до Київського національного університету культури і мистецтв та обрала професійний шлях у музиці.