Джинси, вечірні сукні та пальта: Андре Тан назвав невдалі покупки онлайн

Український дизайнер Андре Тан поділився порадами щодо онлайн-шопінгу та пояснив, з якими речами варто бути особливо обережними. Він назвав ключові нюанси, які складно оцінити лише за фото товару.

Styler із посиланням на відео в його Instagram розповідає, які покупки дизайнер радить не робити без попередньої примірки.

Джинси незнайомого бренду

На першому місці у списку дизайнера опинилися джинси, але є важливе уточнення - саме моделі незнайомих брендів.

За словами Андре Тана, онлайн складно передбачити, як конкретна пара сяде по фігурі. Важливими є посадка, довжина та щільність деніму - на фото все це може виглядати зовсім інакше.

Тому навіть якщо джинси чудово сидять на моделі, це не гарантує такого самого результату після доставки.

Білизна без примірки

Ще одна річ, із якою дизайнер радить бути обережними, - нижня білизна. Під час онлайн-покупки непросто правильно оцінити не лише розмір чашки, а й об’єм та рівень підтримки.

Особливо це важливо для моделей складного крою або з незвичною конструкцією. Навіть правильно вказаний розмір не завжди означає, що білизна комфортно сяде саме на вашу фігуру.

Взуття для тривалого носіння

Красиві туфлі на фотографії можуть мати зовсім інший вигляд у реальному житті - особливо після кількох годин на ногах.

Андре Тан наголошує, що взуття, у якому можна лише красиво сидіти, але неможливо нормально ходити, навряд чи стане вдалою покупкою. Під час вибору важливо враховувати не лише дизайн, а й посадку, зручність та те, наскільки комфортно буде носити пару протягом дня.

Вечірня сукня складного крою

Четвертий пункт - вечірні сукні зі складною конструкцією. Йдеться, зокрема, про моделі з корсетами, драпіруванням та незвичайними вирізами.

Такі деталі мають точно відповідати фігурі, тому дизайнер радить подібні речі все ж приміряти перед покупкою. На фотографії конструкція може здаватися ідеальною, але навіть невелика невідповідність посадки здатна змінити весь вигляд сукні.

Пальто або жакет із дешевої тканини

Закінчують список - верхній одяг із дуже дешевої тканини - зокрема пальта та жакети.

На фотографіях така річ може виглядати цілком ефектно, однак зображення не передає важливих характеристик матеріалу. Покупець не може відчути фактуру та вагу тканини, а також повною мірою оцінити, як виріб триматиме форму і сидітиме на фігурі.

Саме тому, вважає дизайнер, з верхнім одягом бюджетної якості онлайн варто бути особливо уважними.

Коли онлайн-шопінг все ж виправданий

Водночас Андре Тан не закликає повністю відмовлятися від покупок одягу в інтернеті. Навпаки, онлайн-шопінг може бути дуже зручним, якщо магазин пропонує безкоштовне повернення та безкоштовний обмін.

У такому разі покупець може замовити річ, оцінити її посадку, матеріал і комфорт уже наживо та повернути або обміняти її, якщо вона не підійшла.

Тож головне правило під час онлайн-шопінгу - не орієнтуватися лише на красиве фото. Для речей, де особливо важливі посадка, комфорт і якість матеріалу, можливість безкоштовного повернення може стати вирішальним фактором.