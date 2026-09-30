Джинсы, вечерние платья и пальто: Андре Тан назвал неудачные покупки онлайн

Украинский дизайнер Андре Тан поделился советами относительно онлайн-шопинга и объяснил, с какими вещами следует быть особенно осторожными. Он назвал ключевые нюансы, которые сложно оценить только по фото товара.

Styler со ссылкой на видео в его Instagram рассказывает, какие покупки дизайнер рекомендует не делать без предварительной примерки.

Джинсы незнакомого бренда

На первом месте в списке дизайнера оказались джинсы, но есть важное уточнение - именно модели незнакомых брендов.

По словам Андре Тана, онлайн сложно предположить, как конкретная пара сядет по фигуре. Важны посадка, длина и плотность денима - на фото все это может выглядеть совсем иначе.

Поэтому даже если джинсы прекрасно сидят на модели, это не гарантирует такого же результата после доставки.

Белье без примерки

Еще одна вещь, с которой дизайнер советует быть осторожными - нижнее белье. Во время онлайн покупки непросто правильно оценить не только размер чашки, но и объем и уровень поддержки.

Особенно это важно для моделей сложного кроя или с необычной конструкцией. Даже правильно указанный размер не всегда означает, что белье комфортно сядет именно на вашу фигуру.

Обувь для длительного ношения

Красивые туфли на фотографии могут выглядеть совсем по-другому в реальной жизни - особенно после нескольких часов на ногах.

Андре Тан подчеркивает, что обувь, в которой можно только красиво сидеть, но невозможно нормально ходить, вряд ли станет удачной покупкой. При выборе важно учитывать не только дизайн, но и посадку, удобство и то, насколько комфортно будет носить пару в течение дня.

Вечернее платье сложного кроя

Четвертый пункт - вечерние платья со сложной конструкцией. Речь идет, в частности, о моделях с корсетами, драпировкой и необычными вырезами.

Такие детали должны точно соответствовать фигуре, поэтому дизайнер рекомендует подобные вещи все же примерить перед покупкой. На фотографии конструкция может казаться идеальной, но даже небольшое несоответствие посадки способно изменить весь вид платья.

Пальто или жакет из дешевой ткани

Заканчивают список - верхняя одежда из очень дешевой ткани - в частности, пальто и жакеты.

На фотографиях такая вещь может выглядеть вполне эффектно, однако изображение не передает важных характеристик материала. Покупатель не может почувствовать фактуру и вес ткани, а также полностью оценить, как изделие будет держать форму и сидеть на фигуре.

Именно поэтому, считает дизайнер, с верхней одеждой бюджетного качества онлайн следует быть особенно внимательными.

Когда онлайн-шопинг все же оправдан

В то же время Андре Тан не призывает полностью отказываться от покупок одежды в интернете. Напротив, онлайн-шопинг может быть очень удобным, если магазин предлагает бесплатный возврат и бесплатный обмен.

В таком случае покупатель может заказать вещь, оценить ее посадку, материал и комфорт уже вживую и вернуть или обменять ее, если она не подошла.

Поэтому главное правило во время онлайн-шопинга - не ориентироваться только на красивое фото. Для вещей, где особенно важны посадка, комфорт и качество материала, возможность бесплатного возвращения может стать решающим фактором.