Тарас Цымбалюк поделился новыми фото с Еленой Светлицкой и высказался об ударах по Киеву

Тарас Цымбалюк показал, как проводит время со своей любимой Еленой Светлицкой в Киеве. Актер также кратко высказался о жизни в столице, где теплые моменты с близкими не исчезают даже на фоне постоянной опасности.
Об этом рассказывает Styler со ссылкой на его пост в Instagram.
Что написал Цымбалюк
Актер поделился новыми моментами со Светлицкой, а в подписи упомянул и об опасности, в которой продолжают жить украинцы.
"В Киеве опасно, но очень романтично! Берегите друг друга", - написал Цымбалюк.
Напомним, в ночь на 30 сентября Россия совершила очередную масштабную атаку на Киев и область с применением дронов и баллистических ракет. В нескольких районах столицы зафиксировали повреждения и пожары, в результате ударов погибли люди, есть пострадавшие.
Что известно о романе Цымбалюка и Светлицкой
О близких отношениях Тараса Цымбалюка и актрисы Елены Светлицкой заговорили в 2026 году. Сначала они не торопились называть себя парой и публично комментировать личную жизнь.
Впоследствии Цымбалюк перестал скрывать чувства. Он начал делиться общими моментами со Светлицкой, а в августе опубликовал видео из совместной поездки и публично сказал, что любит актрису.
Известно также, что Светлицкая воспитывает двоих детей. Сам Цымбалюк ранее подчеркивал, что этот факт не стал для него помехой в отношениях.
К роману со Светлицкой личную жизнь актера активно обсуждали после его участия в 14-м сезоне "Холостяка". В финале он выбрал Надин Головчук, однако после завершения проекта их отношения не продолжились.
Ранее Styler также рассказывал, почему Наталка Денисенко больше не общается с Еленой Светлицкой.