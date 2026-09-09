Денисенко высказалась о ссоре со Светлицкой и вспомнила Цымбалюка: "Даже не здороваюсь"

Наталка Денисенко призналась, что больше не общается с Еленой Светлицкой и даже не здоровается с ней. Актриса намекнула на определенные тайны, которые не может раскрывать, и объяснила, как ее близкая дружба с Тарасом Цимбалюком могла повлиять на отношения между ними.

Как рассказывает Styler, об этом Наталка высказалась в интервью Славе Демину.

Почему поссорились Денисенко и Светлицкая

Сначала Наталка высказалась о дружбе и о том, как она отдается таким отношениям. Звезда не стала называть имен, но вспомнила, что однажды считала одну подружку лучшей, но потом об этом пожалела.

"Очень много отдавала. Даже одна моя бывшая лучшая подружка признавалась мне, что она меня завидует... Прямо говорила: "Да, Наталка, да, я тебе завидую, ты меня закрываешь повсюду омрачаешь", - вспомнила она.

В тот момент актриса решила "спасать" эту подругу. Она начала рассказывать ей о финансовой грамотности, привлекала ее к своим рекламам в соцсетях.

"Но все равно, как видишь, зависть - она такая. Знаешь, мне нравится чувство зависти, когда ты смотришь: "Вау, класс, я так хочу". Вот мотивация”, - объяснила Наталка.

Сразу после этого Демин заметил, что чувствует, что Денисенко имеет конфликт со Светлицкой. Раньше они дружили, но впоследствии между актрисами что-то случилось.

"Я не общаюсь с Еленой и даже не здороваюсь с ней... Потому что возник ряд событий. И я, например, не хочу больше иметь в своем окружении такого человека", - сказала артистка.

Впрочем, она заметила, что здесь речь идет не о зависти. Случилось что-то другое.

"Просто есть определенные секреты, которые я не могу раскрывать", - пояснила Наталка.

После этого Демин напомнил, что раньше Денисенко дружила не только со Светлицкой, но и с ее избранником Тарасом Цымбалюком. Но весной начали появляться слухи о романе Елены с "Холостяком", тогда же заговорили о ссоре между подружками.

"Мы с Тарасом были очень близки, знаешь. Я много отдавала ему внимания. А когда появляется мужчина, которому ты больше уделяешь внимания, то это уже ты наступаешь на его другого человека", - сказала актриса.