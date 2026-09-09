UA / RU
rbc.ua
Последние новости
12:57 Гороскопы
Древнегреческие корни и другие интересные факты: что означает имя Тимофей и когда празднуют его именины
12:05 Гороскопы
Никогда не догадаетесь, что они чувствуют: эти знаки Зодиака скрывают свои эмоции
11:18 Полезное
Причины гниения яблок на дереве: как распознать монилиоз и защитить урожай
09:53 Вкусно
Блинчики "три стакана": быстрый рецепт с нежным заварным кремом
09:12 Гороскопы
Осенние приметы наших предков: как украинцы предсказывали погоду, урожай и даже свадьбу
06:05 Гороскопы
Таро-гороскоп на 9 сентября: у одного знака Зодиака начнется новый важный этап
20:12 Гороскопы
Черная полоса закончится: 4 знака китайского гороскопа ждет прорыв после 8 сентября
19:03 Тренды
Среди этих "838" спряталось одно хитрое число: попытайтесь найти его за 30 секунд
18:13 Тренды
От "Києва вдень та вночі" до "Будиночка на щастя": какие украинские хиты возвращаются на экраны
16:39 Гороскопы
В эти дни лучше не занимать деньги: народные приметы о долгах, которые знают не все
Все новости
Главная Гороскопы Древнегреческие корни и другие интересные факты: что означает имя Тимофей и когда празднуют его именины
Гороскопы 09 сентября 2026 · 12:57
Add as a preferred source on Google

Древнегреческие корни и другие интересные факты: что означает имя Тимофей и когда празднуют его именины

У этого имени очень давняя история, но и сегодня остается популярным выбором для мальчиков в Украине
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Древнегреческие корни и другие интересные факты: что означает имя Тимофей и когда празднуют его именины

Мальчик по имени Тимофей (фото:

Имя Тимофей совмещает давнюю историю, христианскую традицию и мягкое звучание. Оно происходит из древнегреческого языка, а его значение связано с уважением к Богу. В 2026 году Тимофей также остается среди имен, часто избираемых украинскими родителями.

Styler рассказывает, что означает имя Тимофей, откуда оно происходит, какие черты характера традиционно приписывают его носителям и когда отмечают именины.

Что означает имя Тимофей

В основе имени лежит древнегреческое "Тимотеос" . Оно образовано от слов, связанных с понятиями "честь", "почет" и "Бог" , поэтому самая распространенная трактовка - "почитающий Бога" или "богопоклонник".

В Украину имя пришло вместе с распространением христианской традиции. Особое значение ему придает библейская фигура святого Тимофея - ученика апостола Павла и первого епископа Ефеса. Ему посвящены два послания Нового Завета.

Среди нежных форм имени можно услышать Тимка, Тимошка, Тимоша, Тимонька, Тимочка Тимчик.

Какой характер приписывают Тимофею

По традиционным представлениям, Тимофеи - спокойные, уравновешенные и рассудительные люди. Им приписывают способность сначала подумать, а уже потом действовать, а также внимательность к деталям.

В детстве Тимофея часто описывают как любознательного мальчика, которому интересно разбираться в том, как все устроено. Он может быть несколько застенчивым с незнакомыми людьми, но среди близких раскрывается гораздо больше.

Еще одна черта, которую традиционно связывают с этим именем - чувствительностью. Тимофей может остро реагировать на критику и нуждаться в поддержке близких. В то же время, ему приписывают доброжелательность, честность и ответственность.

Конечно, такие характеристики представляют собой только традиционные представления об имени и не определяют характер конкретного человека.

Когда именины у Тимофея

Имя Тимофей имеет несколько дат памяти святых в течение года, поэтому именины могут отмечаться не единожды. Среди дат, связанных со святыми Тимофиями, есть 22 января, 24 января, 21 февраля, 15 марта, 10 июня, 19 августа и 28 августа по новому календарю.

Точную дату именин обычно определяют согласно церковному календарю и дню памяти святого, в честь которого назвали человека.

Ранее мы рассказывали, что означает имя Василий, когда его носители празднуют именины и какие еще интересные факты о нем известны сегодня.

Теги: Цікаві факти Имена
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Няня для детей, образование и мандарины: фото украинской семьи 1926 года удивило сеть Люди Няня для детей, образование и мандарины: фото украинской семьи 1926 года удивило сеть
Не торопитесь с важными решениями: астролог назвала опасные и удачные дни недели
Не торопитесь с важными решениями: астролог назвала опасные и удачные дни недели Гороскопы
Квиткова, Билан, Денисенко и другие: какие алименты получают их дети и кто отказался от выплат
Квиткова, Билан, Денисенко и другие: какие алименты получают их дети и кто отказался от выплат Люди
Больше интересного
Уход за розами в сентябре: обрезка, подкормка и подготовка к первым заморозкам Уход за розами в сентябре: обрезка, подкормка и подготовка к первым заморозкам Катерина Собкова · 07 сентября 2026, 16:17
"Чит-коды", которые облегчат вашу жизнь без магии и коучей: на Reddit назвали топ-7 советов "Чит-коды", которые облегчат вашу жизнь без магии и коучей: на Reddit назвали топ-7 советов Наталия Крижановская · 06 сентября 2026, 14:17
С чем носить лосины, если вы plus size: 5 стильных образов С чем носить лосины, если вы plus size: 5 стильных образов Наталия Крижановская · 08 сентября 2026, 10:07
Никогда не догадаетесь, что они чувствуют: эти знаки Зодиака скрывают свои эмоции Никогда не догадаетесь, что они чувствуют: эти знаки Зодиака скрывают свои эмоции Катерина Собкова · 09 сентября 2026, 12:05