UA / RU
rbc.ua
Последние новости
16:17 Полезное
Пока не пришли холода: эти 5 вещей нужно сделать с розами в сентябре
15:03 Гороскопы
Таро-гороскоп на неделю: кому улыбнется удача, а кому пора отпустить прошлое
14:20 Люди
От Кузьмы до Кароль и Каменских: в Threads раскрыли неожиданные истории о звездах вне сцены
12:48 Тренды
Андре Тан развеял главный миф о светлых джинсах: что на самом деле полнит фигуру
11:51 Гороскопы
Венера выбрала 4 счастливчика: кого ждут перемены и к чему готовиться другим
10:40 Вкусно
Яблочные блинчики, которые тают во рту: простой трюк сделает их нежными и румяными
06:04 Гороскопы
Таро-гороскоп на 7 сентября: каким знакам Зодиака стоит действовать, а каким - подождать
20:09 Гороскопы
Один день станет особенным: когда каждому знаку Зодиака повезет 7-13 сентября
19:17 Вкусно
Королевская ватрушка без замешивания теста: вкусный рецепт с кисломолочным сыром
17:52 Тренды
Не тратьте деньги впустую: стилист назвала платья, которые быстро выйдут из моды
Все новости
Главная Полезное Пока не пришли холода: эти 5 вещей нужно сделать с розами в сентябре
Полезное 07 сентября 2026 · 16:17
Add as a preferred source on Google

Пока не пришли холода: эти 5 вещей нужно сделать с розами в сентябре

От этого зависит, насколько хорошо кусты переживут зиму и встретят весну
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Пока не пришли холода: эти 5 вещей нужно сделать с розами в сентябре

Как ухаживать за розами в сентябре (фото: Magnific)

В сентябре розы нуждаются в особом уходе, ведь именно сейчас садоводам стоит позаботиться об их подготовке к холодному сезону. Есть несколько важных процедур, которые помогут кустам лучше пережить зиму.

Styler рассказывает, какие работы с розами следует провести уже сейчас, чего лучше не делать и как защитить кусты перед наступлением холодов.

Уберите опавшие листья

В сентябре важно регулярно убирать опавшие листья вокруг роз. Особо внимательно осматривайте их на наличие пятен и других признаков заболеваний.

Не оставляйте возле кустов растительные остатки, ведь они могут загнивать и создавать благоприятные условия для распространения болезней. Больные листья лучше не использовать для компоста, а утилизировать отдельно.

Постепенно сокращайте полив

С наступлением более холодной погоды розы уже не нуждаются в таком же режиме полива, как летом. Если сентябрь оказался дождливым, дополнительно увлажнять почву может быть совсем не нужно.

В сухую погоду поливать растения все же следует, но постепенно сокращать его частоту. Важно не допускать чрезмерной влажности у кустов.

Обрезка роз: когда и что удалять

Об осенней обрезке роз также не стоит забывать, но проводить ее лучше постепенно. Когда начнутся ночные заморозки, можно удалить оставшиеся бутоны, а также слабые, поврежденные, слишком длинные побеги и ветки, растущие внутрь куста.

Не следует обрезать растение за один день. В течение осени, примерно с сентября по ноябрь, куст постепенно освобождают от лишних побегов и листьев, ориентируясь прежде всего на погоду и состояние растения.

До наступления устойчивых морозов желательно оставить 3-5 сильнейших побегов с хорошо вызревшей корой и 3-4 с развитыми почками. Важно не увлекаться обрезкой, ведь чрезмерное удаление побегов осенью может ослабить куст перед зимой.

Последняя обработка от болезней

После осенней обрезки следует осмотреть розы и при необходимости провести профилактическую обработку от грибковых заболеваний. Особенно это актуально, если в течение сезона на листьях или побегах уже появлялись пятна, налет или другие признаки поражения.

Для обработки используют препараты на основе меди, в частности медный купорос (5% раствор) или бордоскую жидкость (3% раствор). В то же время важно не увеличивать концентрацию для надежности - средство нужно готовить и применять в соответствии с инструкцией производителя.

Опрыскивать следует не только побеги, но и внимательно обработать растение и почву вокруг него, если это предусмотрено инструкцией конкретного препарата.

Когда готовить розы к зиме

Не нужно спешить с полным укрытием роз уже в начале сентября. До стабильного похолодания кустам следует дать возможность постепенно завершить активный сезон роста.

Окучивание и окончательную подготовку к зиме лучше проводить ближе к наступлению холодов. Для защиты корневой системы можно использовать сухой торф или другой подходящий материал. Важно, чтобы укрытие не создавало чрезмерной влаги у основания куста.

Пока не пришли холода: эти 5 вещей нужно сделать с розами в сентябреЧто делать с розами перед зимой (фото: Magnific)

Что советует британское Королевское садоводческое общество

Сходные рекомендации по уходу за розами дает и Royal Horticultural Society (RHS). Специалисты отмечают, что осенью не стоит действовать по одному универсальному сценарию: уход и сроки обрезки зависят от сорта розы.

В частности, RHS советует регулярно удалять сухие, поврежденные и больные побеги, а также пересекающиеся или загущающие середину куста. Это помогает обеспечить лучшую циркуляцию воздуха. В то же время основную обрезку многих видов роз британские садоводы рекомендуют проводить в конце зимы - в начале весны, а не делать сильную обрезку в начале осени.

Что касается полива, то RHS отмечает, что взрослые розы благодаря глубокой корневой системе обычно не нуждаются в постоянном дополнительном увлажнении. Воду им дают прежде всего в сухие периоды, направляя ее непосредственно на почву у основания растения и избегая намокания листьев и цветов.

А вот с подкормкой спешить не стоит: по рекомендациям RHS, розы, растущие в почве, обычно не нуждаются в дополнительных удобрениях, если они хорошо развиваются и не имеют признаков дефицита питательных веществ.

Для зимней защиты RHS также советует использовать мульчу, которую вносят поздней осенью - зимой. При этом ее не следует насыпать вплотную к стеблям: вокруг основания растения следует оставить свободное пространство.

Так что главный совет британских специалистов - не пытаться сделать с розами все и сразу.

В сентябре лучше внимательно следить за состоянием кустов, убирать поврежденные части, контролировать полив и готовить растения к холодам постепенно. А конкретные сроки обрезки и зимней защиты следует определять с учетом сорта розы и погоды.

Пока не пришли холода: эти 5 вещей нужно сделать с розами в сентябреОсенний уход за розами (фото: Magnific)

Раньше Styler рассказывал, когда сажать чеснок осенью и на какую глубину закапывать зубчики.

Теги: кущі Сад и огород Советы
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП От Кузьмы до Кароль и Каменских: в Threads раскрыли неожиданные истории о звездах вне сцены Люди От Кузьмы до Кароль и Каменских: в Threads раскрыли неожиданные истории о звездах вне сцены
Венера выбрала 4 счастливчика: кого ждут перемены и к чему готовиться другим
Венера выбрала 4 счастливчика: кого ждут перемены и к чему готовиться другим Гороскопы
Не тратьте деньги впустую: стилист назвала платья, которые быстро выйдут из моды
Не тратьте деньги впустую: стилист назвала платья, которые быстро выйдут из моды Тренды
Больше интересного
Андре Тан развеял главный миф о светлых джинсах: что на самом деле полнит фигуру Андре Тан развеял главный миф о светлых джинсах: что на самом деле полнит фигуру Катерина Собкова · 07 сентября 2026, 12:48
"Чит-коды", которые облегчат вашу жизнь без магии и коучей: на Reddit назвали топ-7 советов "Чит-коды", которые облегчат вашу жизнь без магии и коучей: на Reddit назвали топ-7 советов Наталия Крижановская · 06 сентября 2026, 14:17
Не простят и не забудут: эти знаки Зодиака могут годами помнить обиды Не простят и не забудут: эти знаки Зодиака могут годами помнить обиды Катерина Собкова · 06 сентября 2026, 12:01
Таро-гороскоп на неделю: кому улыбнется удача, а кому пора отпустить прошлое Таро-гороскоп на неделю: кому улыбнется удача, а кому пора отпустить прошлое Катерина Собкова · 07 сентября 2026, 15:03