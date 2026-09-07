Пока не пришли холода: эти 5 вещей нужно сделать с розами в сентябре

В сентябре розы нуждаются в особом уходе, ведь именно сейчас садоводам стоит позаботиться об их подготовке к холодному сезону. Есть несколько важных процедур, которые помогут кустам лучше пережить зиму.

Styler рассказывает, какие работы с розами следует провести уже сейчас, чего лучше не делать и как защитить кусты перед наступлением холодов.

Уберите опавшие листья

В сентябре важно регулярно убирать опавшие листья вокруг роз. Особо внимательно осматривайте их на наличие пятен и других признаков заболеваний.

Не оставляйте возле кустов растительные остатки, ведь они могут загнивать и создавать благоприятные условия для распространения болезней. Больные листья лучше не использовать для компоста, а утилизировать отдельно.

Постепенно сокращайте полив

С наступлением более холодной погоды розы уже не нуждаются в таком же режиме полива, как летом. Если сентябрь оказался дождливым, дополнительно увлажнять почву может быть совсем не нужно.

В сухую погоду поливать растения все же следует, но постепенно сокращать его частоту. Важно не допускать чрезмерной влажности у кустов.

Обрезка роз: когда и что удалять

Об осенней обрезке роз также не стоит забывать, но проводить ее лучше постепенно. Когда начнутся ночные заморозки, можно удалить оставшиеся бутоны, а также слабые, поврежденные, слишком длинные побеги и ветки, растущие внутрь куста.

Не следует обрезать растение за один день. В течение осени, примерно с сентября по ноябрь, куст постепенно освобождают от лишних побегов и листьев, ориентируясь прежде всего на погоду и состояние растения.

До наступления устойчивых морозов желательно оставить 3-5 сильнейших побегов с хорошо вызревшей корой и 3-4 с развитыми почками. Важно не увлекаться обрезкой, ведь чрезмерное удаление побегов осенью может ослабить куст перед зимой.

Последняя обработка от болезней

После осенней обрезки следует осмотреть розы и при необходимости провести профилактическую обработку от грибковых заболеваний. Особенно это актуально, если в течение сезона на листьях или побегах уже появлялись пятна, налет или другие признаки поражения.

Для обработки используют препараты на основе меди, в частности медный купорос (5% раствор) или бордоскую жидкость (3% раствор). В то же время важно не увеличивать концентрацию для надежности - средство нужно готовить и применять в соответствии с инструкцией производителя.

Опрыскивать следует не только побеги, но и внимательно обработать растение и почву вокруг него, если это предусмотрено инструкцией конкретного препарата.

Когда готовить розы к зиме

Не нужно спешить с полным укрытием роз уже в начале сентября. До стабильного похолодания кустам следует дать возможность постепенно завершить активный сезон роста.

Окучивание и окончательную подготовку к зиме лучше проводить ближе к наступлению холодов. Для защиты корневой системы можно использовать сухой торф или другой подходящий материал. Важно, чтобы укрытие не создавало чрезмерной влаги у основания куста.

Что делать с розами перед зимой (фото: Magnific)

Что советует британское Королевское садоводческое общество

Сходные рекомендации по уходу за розами дает и Royal Horticultural Society (RHS). Специалисты отмечают, что осенью не стоит действовать по одному универсальному сценарию: уход и сроки обрезки зависят от сорта розы.

В частности, RHS советует регулярно удалять сухие, поврежденные и больные побеги, а также пересекающиеся или загущающие середину куста. Это помогает обеспечить лучшую циркуляцию воздуха. В то же время основную обрезку многих видов роз британские садоводы рекомендуют проводить в конце зимы - в начале весны, а не делать сильную обрезку в начале осени.

Что касается полива, то RHS отмечает, что взрослые розы благодаря глубокой корневой системе обычно не нуждаются в постоянном дополнительном увлажнении. Воду им дают прежде всего в сухие периоды, направляя ее непосредственно на почву у основания растения и избегая намокания листьев и цветов.

А вот с подкормкой спешить не стоит: по рекомендациям RHS, розы, растущие в почве, обычно не нуждаются в дополнительных удобрениях, если они хорошо развиваются и не имеют признаков дефицита питательных веществ.

Для зимней защиты RHS также советует использовать мульчу, которую вносят поздней осенью - зимой. При этом ее не следует насыпать вплотную к стеблям: вокруг основания растения следует оставить свободное пространство.

Так что главный совет британских специалистов - не пытаться сделать с розами все и сразу.

В сентябре лучше внимательно следить за состоянием кустов, убирать поврежденные части, контролировать полив и готовить растения к холодам постепенно. А конкретные сроки обрезки и зимней защиты следует определять с учетом сорта розы и погоды.

Осенний уход за розами (фото: Magnific)