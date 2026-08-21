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Полезное 21 августа 2026 · 08:55

Секрет для роз: что обязательно нужно подсыпать под кусты в конце лета

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Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Секрет для роз: что обязательно нужно подсыпать под кусты в конце лета

Как заставить цвести розы к сентябрю (фото: magnific)

В конце лета, когда жара постепенно спадает, розы часто выглядят усталыми и хилыми. Интенсивные солнечные лучи предыдущих месяцев сильно уплотняют почву, превращая его в твердую корку. Из-за этого корни растения недополучают жизненно необходимую воду и питательные вещества.

Чтобы помочь кустам восстановиться, подготовиться к осени и даже выпустить более крупные бутоны, вам не нужны дорогие удобрения. Об этом рассказывает Styler со ссылкой на Express.

Почему кофейная гуща – это настоящая магия для роз

Секрет кофе заключается не столько в его прямом воздействии на растение, сколько в привлечении правильных "помощников".

Аэрация почвы: Кофейная гуща - любимое лакомство для дождевых червей. Когда вы рассыпаете ее на клумбе, черви начинают активно зарываться глубже в землю, разрыхляя затвердевшую почву. Это мгновенно улучшает дренаж и открывает доступ воды к корням роз.

Естественное удобрение: Продукты жизнедеятельности червей (биогумус) являются идеальным питанием для цветов. Кроме того, сам кофе богат азотом, который отвечает за рост мощных листьев и крепких стеблей, способных выдержать вес больших осенних бутонов.

Защита от вредителей: В то время как черви обожают кофе, улитки не переносят его резкого, слегка кислотного аромата и обходят такие грядки десятой дорогой.

Как правильно применять метод: пошаговая инструкция

Чтобы не навредить растениям, важно соблюдать несколько простых правил:

Обязательно просушивание. Никогда не сыпьте влажную гущу прямо из кофеварки. Выложите ее на поднос или противень и оставьте на солнце до полного высыхания. Если этого не сделать, кофе может заплесневеть прямо на клумбе.

Используйте только отработанный кофе. Свежий молотый кофе слишком кислотный. Процесс заваривания вымывает большую часть кислоты, делая гущу безопасной для роз.

Правильная дозировка. Под каждый куст достаточно рассыпать примерно 200-250 г сухой гущи.

Никакой перекопки. Категорически запрещено вмешиваться в грунт сапой или лопаткой, чтобы не повредить поверхностные корни роз. Просто рассыпьте кофе сверху.

Обильный полив. Сразу после нанесения вылейте под каждый куст около 7-8 л воды. Это поможет полезным веществам быстро проникнуть в землю.

Эту процедуру достаточно провести только один раз в конце лета. Этого хватит, чтобы розы восстановили силы, пышно зацвели и ушли в зиму совершенно здоровыми.

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Теги: Сад и огород Цветок
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