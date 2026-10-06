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Главная Гороскопы Астрологи назвали знаки Зодиака, которые лучше всего организуют быт: Скорпион, Рак и Дева
Гороскопы 06 октября 2026 · 12:15
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Астрологи назвали знаки Зодиака, которые лучше всего организуют быт: Скорпион, Рак и Дева

Кто способен заметить беспорядок раньше всех и быстро вернуть дому уют?
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Астрологи назвали знаки Зодиака, которые лучше всего организуют быт: Скорпион, Рак и Дева

Какие знаки Зодиака самые лучшие хозяйки (фото: Styler)

Домашние дела могут быть приятной рутиной или подлинным испытанием. Астрологи назвали знаки Зодиака, которые умеют поддерживать порядок, заботиться о доме и создавать уют.

Styler рассказывает, кто возглавляет этот рейтинг.

12 место - Близнецы

Близнецы обожают разнообразие, поэтому домашние дела быстро могут им надоесть. Сегодня они могут устроить генеральную уборку, а завтра - сделать вид, что беспорядок является частью творческого интерьера.

11 место - Стрелец

Стрельцы больше всего ценят свободу и не очень любят тратить драгоценное время на мытье полов или сортировку носков. Зато гостям в их доме точно не будет скучно - они умеют создать веселую и непринужденную атмосферу.

10 место - Водолей

Водолеи имеют собственное видение того, каким должен быть идеальный дом, и оно не всегда предполагает стерильную чистоту. Они скорее придумают гениальный способ упростить быт, чем потратят несколько часов на традиционную уборку.

9 место - Овен

Овны могут молниеносно навести порядок, когда этого захотят. Проблема только в том, что желание заниматься домашними делами приходит к ним не по расписанию, а по настроению.

8 место - Рыбы

Рыбы очень хорошо чувствуют, как сделать дом уютным и теплым. Они могут не уделять внимания каждой пылинке, зато свечи, пледы, ароматный ужин и приятная музыка - это точно их стихия.

7 место - Лев

Львы любят, когда дома красиво, стильно и все выглядит так, словно для фотосессии. Они могут не обожать уборку, зато отлично знают, как поразить гостей красивой сервировкой и эффектным ужином.

6 место - Весы

Весы ценят гармонию, поэтому беспорядок в доме способен серьезно испортить им настроение. Они внимательны к деталям, любят красивый декор и стараются сделать так, чтобы каждая вещь имела свое место.

5 место - Козерог

Козероги относятся к домашним делам ответственно и без лишних отговорок. Если они решили навести порядок, то сделают это системно: составят список дел, все организуют и доведут начатое до конца.

4 место - Телец

Тельцы обожают комфорт, поэтому готовы приложить немало усилий, чтобы дома было красиво, чисто и уютно. А еще они прекрасно готовят и точно знают, что путь к счастью часто лежит через вкусный ужин.

3 место - Дева

Девы - настоящие перфекционисты быта. Они заметят крошку на полу, пятно на зеркале и вещи, которые лежат "не на своем месте", еще до того, как это заметит кто-нибудь другой.

2 место - Рак

Раки создают дом, в который хочется возвращаться. Они любят готовить для близких, заботиться о комфорте семьи и наполнять жилище теплом, уютом и приятными мелочами.

1 место - Скорпион

Скорпионы могут казаться суровыми, но в быту часто оказываются невероятно хозяйственными. Они любят, когда все под контролем: от чистоты в доме до запасов продуктов в холодильнике, а их ужин вполне может заставить гостей просить рецепт.

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака избегают домашней работы.

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