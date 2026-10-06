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Гороскопи 06 жовтня 2026 · 12:15
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Астрологи назвали знаки Зодіаку, які найкраще організовують побут: Скорпіон, Рак і Діва

Хто здатен помітити безлад раніше за всіх і швидко повернути дому затишок?
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Астрологи назвали знаки Зодіаку, які найкраще організовують побут: Скорпіон, Рак і Діва

Які знаки Зодіаку найкращі господині (фото: Styler)

Домашні справи можуть бути приємною рутиною або справжнім випробуванням. Астрологи назвали знаки Зодіаку, які вміють підтримувати порядок, дбати про дім і створювати затишок.

Styler розповідає, хто очолює цей рейтинг.

12 місце - Близнюки

Близнюки обожнюють різноманіття, тому хатні справи швидко можуть їм набриднути. Сьогодні вони можуть влаштувати генеральне прибирання, а завтра - зробити вигляд, що безлад є частиною творчого інтер’єру.

11 місце - Стрілець

Стрільці понад усе цінують свободу й не дуже люблять витрачати дорогоцінний час на миття підлоги чи сортування шкарпеток. Зате гостям у їхньому домі точно не буде нудно — вони вміють створити веселу й невимушену атмосферу.

10 місце - Водолій

Водолії мають власне бачення того, яким має бути ідеальний дім, і воно не завжди передбачає стерильну чистоту. Вони радше придумають геніальний спосіб спростити побут, ніж витратять кілька годин на традиційне прибирання.

9 місце - Овен

Овни можуть блискавично навести порядок, коли справді цього захочуть. Проблема лише в тому, що бажання займатися хатніми справами приходить до них не за розкладом, а за настроєм.

8 місце - Риби

Риби дуже добре відчувають, як зробити дім затишним і теплим. Вони можуть не приділяти уваги кожній порошинці, зате свічки, пледи, ароматна вечеря та приємна музика - це точно їхня стихія.

7 місце - Лев

Леви люблять, коли вдома красиво, стильно й усе виглядає так, ніби для фотосесії. Вони можуть не обожнювати прибирання, зате чудово знають, як вразити гостей красивою сервіровкою та ефектною вечерею.

6 місце - Терези

Терези цінують гармонію, тому безлад у домі здатен серйозно зіпсувати їм настрій. Вони уважні до деталей, люблять красивий декор і намагаються зробити так, щоб кожна річ мала своє місце.

5 місце - Козоріг

Козероги ставляться до домашніх справ відповідально й без зайвих відмовок. Якщо вони вирішили навести порядок, то зроблять це системно: складуть список справ, усе організують і доведуть розпочате до кінця.

4 місце - Телець

Тельці обожнюють комфорт, тому готові докласти чимало зусиль, аби вдома було красиво, чисто й затишно. А ще вони чудово готують і точно знають, що шлях до щастя часто лежить через смачну вечерю.

3 місце - Діва

Діви - справжні перфекціоністи побуту. Вони помітять крихту на підлозі, пляму на дзеркалі та речі, які лежать "не на своєму місці", ще до того, як це помітить хтось інший.

2 місце - Рак

Раки створюють дім, у який хочеться повертатися. Вони люблять готувати для близьких, дбати про комфорт родини та наповнювати оселю теплом, затишком і приємними дрібницями.

1 місце - Скорпіон

Скорпіони можуть здаватися суворими, але в побуті часто виявляються неймовірно господарськими. Вони люблять, коли все під контролем: від чистоти в оселі до запасів продуктів у холодильнику, а їхня вечеря цілком може змусити гостей просити рецепт.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку уникають хатньої роботи.

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