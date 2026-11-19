В Україні право на пенсію за віком залежить не лише від віку людини, а й від кількості накопиченого страхового стажу . Якщо людина ніколи офіційно не працювала або має менше ніж 15 років стажу, звичайну пенсію їй не призначать, але законодавство передбачає інший вид фінансової підтримки.

Про те, які виплати можуть отримувати українці без трудового стажу у 2026 році та як їх оформити, пише Styler.

Чи можна отримати пенсію без жодного року стажу

В Україні пенсію за віком призначають за умови наявності необхідного страхового стажу. Самого досягнення пенсійного віку для цього недостатньо.

Страховий стаж - це період, протягом якого людина підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за неї сплачували страхові внески.

Як пояснює Пенсійний фонд України, у 2026 році для виходу на пенсію за віком необхідно мати:

у 60 років - щонайменше 33 роки страхового стажу;

у 63 роки - від 23 років страхового стажу;

у 65 років - щонайменше 15 років страхового стажу.

Якщо людина не має жодного року страхового стажу, пенсію за віком їй не призначать навіть після досягнення 65 років.

Те саме стосується українців, які мають менше ніж 15 років стажу та не набули права на пенсію за іншими передбаченими законом підставами.

Але це не означає, що людина обов'язково залишиться без фінансової підтримки. Для таких випадків держава передбачила окрему соціальну допомогу.

Які виплати передбачені замість пенсії

Українці, які досягли 65 років, але не мають права на пенсію, можуть звернутися по державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Ця виплата відрізняється від звичайної пенсії. Вона не залежить від кількості відпрацьованих років, але для її призначення необхідно відповідати встановленим законодавством вимогам.

Відповідно до роз'яснення Пенсійного фонду України від 26 жовтня 2026 року, право на таку допомогу мають люди, які:

досягли 65-річного віку та не мають права на пенсію;

не отримують пенсію та окремі інші соціальні виплати, визначені законодавством;

належать до категорії малозабезпечених осіб;

відповідають вимогам щодо проживання в Україні.

При визначенні права на допомогу враховують матеріальне становище людини та її сім'ї.

У 2026 році для відповідної перевірки застосовується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, у розмірі 2 595 гривень.

Тому навіть за повної відсутності страхового стажу допомогу не призначають автоматично. Спочатку уповноважений орган перевіряє, чи відповідає заявник встановленим умовам.

Скільки платять українцям без стажу у 2026 році

Розмір державної соціальної допомоги залежить від категорії отримувача та прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2026 рік", із 1 січня прожитковий мінімум для цієї категорії становить 2 595 гривень.

Для людей віком від 65 років, які не мають права на пенсію, базовий розмір допомоги визначено на рівні 30% відповідного прожиткового мінімуму. У 2026 році це становить 778 гривень 50 копійок.

Водночас Пенсійний фонд у роз'ясненні від 26 жовтня зазначає, що фактична виплата державної соціальної допомоги має бути не меншою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

Тому, необхідно розрізняти базовий розрахунок допомоги та суму, яку людина фактично отримує з урахуванням передбачених законодавством гарантій.

Для осіб, яким призначено таку допомогу, у 2026 році орієнтиром є 2 595 гривень на місяць. Остаточну суму визначає Пенсійний фонд з урахуванням категорії отримувача та чинних правил нарахування.

Куди звертатися, щоб оформити допомогу

З липня 2025 року призначенням цього виду державної соціальної допомоги займається Пенсійний фонд України.

Згідно з інформацією на порталі Дія, подати документи можна через:

територіальні органи Пенсійного фонду України;

центри надання адміністративних послуг;

уповноважені органи місцевого самоврядування.

Також передбачена можливість подання заяви через законного представника або надсилання документів поштою.

Для оформлення допомоги зазвичай потрібні:

заява встановленого зразка;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудова книжка за наявності;

декларація про доходи та майновий стан;

додаткові документи залежно від обставин заявника.

Якщо людина ніколи не працювала офіційно та не має трудової книжки, це саме по собі не позбавляє її права звернутися по допомогу.

Перелік необхідних документів краще уточнити безпосередньо під час звернення, оскільки він може залежати від конкретної ситуації.

Коли починають виплачувати допомогу

За загальним правилом державну соціальну допомогу призначають із дня звернення. Але є важливий виняток для людей, які щойно досягли 65-річного віку.

Якщо подати заяву не пізніше ніж через три місяці після 65-річчя, допомогу можуть призначити з дня досягнення цього віку.

Якщо звернутися пізніше, виплати зазвичай нараховуватимуть із дня звернення.

Для людей, які досягли 65 років і відповідають умовам призначення, така допомога встановлюється довічно.

Що робити, якщо для пенсії не вистачає кількох років стажу

Якщо людина має певний страховий стаж, але його недостатньо для призначення пенсії, ситуація може бути іншою.

Наприклад, українець, якому виповнилося 60 років, може не мати необхідних 33 років стажу, але згодом набути право на пенсію у 63 або 65 років.

Також законодавство дозволяє добровільно сплачувати страхові внески, щоб збільшити тривалість страхового стажу.

У деяких випадках передбачена можливість одноразової сплати внесків за попередні періоди, коли людина не підлягала обов'язковому пенсійному страхуванню.

Але перед сплатою внесків варто перевірити свій страховий стаж та з'ясувати, чи допоможе це отримати право на пенсію. Зробити це можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.