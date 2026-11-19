Українцям, які перебувають за кордоном , не обов'язково повертатися додому, щоб оформити довіреність на родичів або інших осіб. Такий документ дозволяє вирішувати майнові, спадкові та інші юридичні питання в Україні через уповноваженого представника.

Про те, як оформити довіреність за кордоном, які документи підготувати та коли потрібен апостиль, пише Styler.

Для чого потрібна довіреність

Довіреність - це письмовий документ, за допомогою якого одна людина надає іншій право представляти її інтереси та виконувати визначені юридичні дії від її імені.

Наприклад, якщо українець проживає за кордоном, але має нерухомість, автомобіль або невирішені документальні питання в Україні, він може уповноважити іншу особу займатися відповідними справами.

За допомогою довіреності можна доручити:

представляти інтереси в державних установах;

подавати заяви та отримувати документи;

вирішувати окремі питання, пов'язані зі спадщиною;

представляти інтереси під час оформлення майнових прав;

здійснювати визначені дії з нерухомістю або транспортними засобами;

представляти інтереси в банківських установах у межах дозволених повноважень.

Водночас довіреність не дає представнику необмежених прав. Він може виконувати лише ті дії, які прямо передбачені документом і дозволені законодавством.

Крім того, не всі юридичні дії можна доручити іншій людині. Якщо закон вимагає особистої участі, довіреність не замінить присутності самої особи.

Де можна оформити довіреність за кордоном

За роз'ясненнями Міністерства юстиції, українці мають два основні способи оформлення довіреності для використання в Україні.

Перший спосіб - звернутися до українського консульства або посольства.

Цей варіант зручний тим, що документ оформлюють відповідно до українського законодавства. Після посвідчення він не потребує додаткової легалізації або перекладу для використання в Україні.

Другий спосіб - звернутися до місцевого нотаріуса.

Це може бути зручніше, якщо українська дипломатична установа розташована далеко або немає можливості швидко записатися на прийом.

Але у такому випадку необхідно враховувати правила визнання іноземних документів в Україні. Залежно від країни може знадобитися апостиль, консульська легалізація та переклад українською мовою.

Як оформити довіреність через українське консульство

Для оформлення документа потрібно звернутися до української дипломатичної установи в країні перебування.

Відповідно до роз'яснення Міністерства закордонних справ України, консульські посадові особи мають право посвідчувати довіреності та виконувати інші передбачені законодавством нотаріальні дії.

Порядок оформлення передбачає кілька кроків.

1. Записатися на прийом.

Для цього можна скористатися сервісом е-Консул, обравши відповідну дипломатичну установу та нотаріальну послугу.

2. Підготувати текст довіреності.

У документі необхідно зазначити дані довірителя, інформацію про представника та конкретні повноваження, які йому надаються.

Бажано заздалегідь узгодити текст із нотаріусом або установою в Україні, де планується використовувати довіреність.

3. Особисто прийти до консульства.

Під час прийому консульська посадова особа перевірить документи та посвідчить довіреність за умови дотримання встановлених вимог.

4. Сплатити консульський збір.

Вартість залежить від виду нотаріальної дії та чинних тарифів. Актуальну суму потрібно уточнювати на сайті відповідної дипломатичної установи.

Головна перевага такого способу полягає в тому, що довіреність, посвідчена українським консулом, не потребує апостиля та перекладу.

Водночас для окремих довіреностей, наприклад на розпорядження майном, передбачена обов'язкова реєстрація в Єдиному реєстрі довіреностей.

Які документи потрібні для оформлення довіреності

Перелік документів залежить від того, які саме повноваження людина хоче передати своєму представнику.

Зазвичай потрібно підготувати:

закордонний або внутрішній паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

персональні дані людини, на яку оформлюється довіреність;

проєкт довіреності або чіткий перелік повноважень;

додаткові документи залежно від мети оформлення.

Наприклад, якщо довіреність стосується нерухомості, можуть знадобитися документи, що підтверджують право власності.

Якщо документ оформлюють для вирішення спадкових питань, можуть попросити свідоцтво про смерть спадкодавця або документи, що підтверджують родинні зв'язки.

Як пояснює Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції, перед зверненням також варто підготувати копію паспорта майбутнього представника та уточнити вимоги до документів у конкретній установі.

Як оформити довіреність в іноземного нотаріуса

Якщо звернутися до українського консульства немає можливості, довіреність можна посвідчити в нотаріуса країни перебування. У такому випадку документ оформлюється за правилами відповідної держави.

Але перед використанням в Україні потрібно з'ясувати, чи необхідне додаткове підтвердження дійсності документа.

Можливі три ситуації:

Без додаткової легалізації. Якщо між Україною та країною оформлення діє відповідний міжнародний договір, документ може визнаватися без апостиля.

З апостилем. Якщо застосовується Гаазька конвенція 1961 року, справжність документа підтверджують спеціальним штампом.

З консульською легалізацією. Якщо міжнародні договори не передбачають спрощеного порядку, може знадобитися повна процедура легалізації.

Наприклад, довіреності, належним чином оформлені в Польщі або Чехії, за загальним правилом можуть використовуватися в Україні без апостиля завдяки міжнародним договорам.

Для документів із багатьох інших держав, зокрема Великої Британії, США та Канади, зазвичай потрібен апостиль.

Важливо, що звільнення від апостиля не означає звільнення від перекладу. Якщо довіреність складена іноземною мовою, для її використання в Україні зазвичай потрібен переклад українською з належним нотаріальним засвідченням.

Що таке апостиль і коли він потрібен

Апостиль - це спеціальний штамп, який підтверджує справжність підпису посадової особи, її повноваження та, за необхідності, справжність печатки на документі.

Він дозволяє використовувати офіційні документи між державами, на які поширюється Гаазька конвенція 1961 року, без проходження повної консульської легалізації.

Як зазначає Міністерство юстиції України, апостиль зазвичай проставляють уповноважені органи країни, де було посвідчено довіреність.

Тому ще до оформлення документа варто запитати іноземного нотаріуса, чи потрібен апостиль і хто може організувати його проставлення.

Після цього, якщо документ складений іноземною мовою, необхідно забезпечити його належний переклад українською.

На що звернути увагу, щоб довіреність прийняли в Україні

Навіть правильно посвідчена довіреність може виявитися непридатною для конкретної справи, якщо в ній нечітко визначені повноваження представника.

Щоб уникнути проблем, перед оформленням варто перевірити кілька моментів.

Чітко визначте повноваження. Якщо представник має право лише отримати документи, це не означає, що він автоматично може підписувати договори або розпоряджатися майном.

Перевірте персональні дані. Помилки в прізвищі, імені, паспортних даних або інформації про майно можуть ускладнити використання довіреності.

Уточніть вимоги до конкретної дії. Для операцій із нерухомістю, транспортними засобами, спадщиною чи банківськими рахунками можуть діяти додаткові правила.

Зверніть увагу на строк дії. У документі можна визначити строк повноважень представника. Якщо строк не зазначено, застосовуються правила українського законодавства щодо чинності довіреності.

Перевірте необхідність реєстрації. Для окремих категорій довіреностей передбачене внесення відомостей до Єдиного реєстру довіреностей.

Людина, яка оформила довіреність, зазвичай може відкликати її в будь-який момент, дотримуючись вимог законодавства.