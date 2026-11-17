Якщо родич помер за кордоном, його близьким необхідно отримати офіційний документ про смерть та з'ясувати, як його використовувати в Україні. Порядок оформлення залежить від країни, де сталася смерть, а також від того, чи потрібні легалізація документа та його переклад.

Про те, як оформити смерть родича за кордоном, які документи знадобляться та куди звертатися, пише Styler.

Що робити якщо родич помер за кордоном

Насамперед потрібно звернутися до компетентних органів країни, де сталася смерть. Саме вони встановлюють факт смерті та оформлюють відповідні документи за місцевим законодавством.

Залежно від країни це можуть бути органи реєстрації актів цивільного стану, муніципальні установи або інші уповноважені служби.

Варто розрізняти медичний документ, який підтверджує факт смерті, та офіційне свідоцтво або витяг із державного реєстру. Для подальшого оформлення документів в Україні зазвичай потрібен саме документ, виданий компетентним державним органом.

Якщо померлий був громадянином України, його родичі можуть звернутися до українського посольства або консульства в країні перебування.

Контакти закордонних дипломатичних установ можна знайти на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України.

Консульська установа може надати інформацію про місцеву процедуру оформлення документів, їх використання в Україні та можливі дії у разі необхідності перевезення тіла або праху.

Чи потрібно повторно реєструвати смерть в Україні

Якщо смерть уже зареєстрована компетентними органами іноземної держави, це не означає, що родичі обов'язково повинні повторно реєструвати її в українському ДРАЦС.

Іноземний документ про смерть може використовуватися в Україні за умови дотримання вимог щодо його визнання.

Відповідно до статті 13 Закону України "Про міжнародне приватне право", документи, видані уповноваженими органами іноземних держав, визнаються дійсними в Україні за умови їх легалізації, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України.

Тому перед зверненням до ДРАЦС потрібно перевірити, чи достатньо іноземного свідоцтва про смерть для конкретної процедури.

Наприклад, документ може знадобитися для оформлення спадщини, припинення певних виплат або вирішення майнових питань.

Якщо смерть не була зареєстрована іноземними органами або виникли проблеми з отриманням документа, порядок подальших дій необхідно уточнювати в консульстві чи ДРАЦС.

Які документи потрібно підготувати

Для використання іноземного документа про смерть в Україні можуть знадобитися:

Оригінал свідоцтва про смерть або офіційного витягу, виданого компетентним органом іноземної держави.

Апостиль або консульська легалізація, якщо це необхідно.

Переклад документа українською мовою з належним засвідченням, якщо він потрібен.

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу заявника.

Документи, що підтверджують родинні зв'язки, якщо вони потрібні для відповідної процедури.

Важливо враховувати, що це не універсальний перелік для всіх випадків. Наприклад, для оформлення спадщини нотаріус може запросити додаткові документи, а для отримання допомоги на поховання діятимуть окремі вимоги.

Коли потрібен апостиль або легалізація

Одна з найпоширеніших складностей під час оформлення документів після смерті родича за кордоном - підтвердження юридичної сили іноземного свідоцтва в Україні.

Залежно від держави, яка видала документ, можливі три варіанти.

Апостиль. Якщо країна є учасницею Гаазької конвенції 1961 року, для відповідних офіційних документів зазвичай застосовується апостиль. Його проставляє уповноважений орган держави, де видано документ.

Консульська легалізація. Вона може знадобитися для документів із країн, на які не поширюється спрощена процедура апостилювання.

Без додаткової легалізації. Якщо між Україною та відповідною державою діє міжнародний договір, який скасовує таку вимогу, апостиль або консульська легалізація можуть не знадобитися.

Перевірити загальні правила можна в Гаазькій конвенції про скасування вимоги легалізації іноземних офіційних документів.

Важливо: апостиль не замінює переклад документа. Питання перекладу та його засвідчення потрібно з'ясовувати окремо.

Куди звертатися в Україні

Після отримання належним чином оформленого іноземного документа подальші дії залежать від того, для чого він потрібен.

До ДРАЦС. Сюди можна звернутися за роз'ясненням щодо державної реєстрації смерті та використання іноземних документів у конкретній ситуації. Але вже зареєстрована за кордоном смерть не завжди потребує повторної реєстрації.

До нотаріуса. Якщо після смерті родича залишилася спадщина, необхідно з'ясувати порядок відкриття спадкової справи та перелік документів. У випадках з іноземним елементом також потрібно визначити, законодавство якої країни застосовується до спадкування.

До Пенсійного фонду України. Якщо виникає право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника або необхідно повідомити про смерть отримувача пенсії, слід звернутися до ПФУ. Офіційна інформація про пенсійні послуги доступна на сайті Пенсійного фонду України.

До органу соціального захисту або іншої уповноваженої установи. Це може знадобитися для оформлення передбачених законодавством виплат чи припинення раніше призначеної допомоги.

Не всі процедури потрібно проходити одночасно. Насамперед варто визначити, які саме юридичні питання необхідно вирішити родині.

Що робити, якщо потрібно перевезти тіло або прах в Україну

Якщо родина планує поховання в Україні, потрібно окремо організувати міжнародне перевезення тіла або праху померлого. Ця процедура не обмежується отриманням свідоцтва про смерть.

Залежно від країни та способу перевезення можуть знадобитися документи від місцевих органів, дозвіл на транспортування, документи щодо кремації або підготовки тіла до перевезення. Точний перелік визначається правилами країни відправлення, транзитних держав і вимогами перевізника.

У такій ситуації доцільно звернутися до української консульської установи та спеціалізованої ритуальної служби, яка займається міжнародними перевезеннями.

Яких помилок варто уникати

Під час оформлення документів родичі можуть зіткнутися із затримками через неправильно підготовлені папери.

Найчастіше проблеми виникають, коли:

Замість офіційного свідоцтва про смерть подають лише медичну довідку.

Не перевіряють, чи потрібен апостиль або консульська легалізація.

Замовляють переклад, не уточнивши вимог установи, до якої подаватимуть документ.

Виявляють розбіжності в написанні імені, прізвища або інших персональних даних.

Не зберігають оригінали документів та належним чином засвідчені копії.

Вважають, що оформлення смерті за кордоном автоматично вирішує питання спадщини та соціальних виплат.

Якщо в іноземному свідоцтві є помилка, її зазвичай потрібно виправляти через компетентний орган держави, яка видала документ.