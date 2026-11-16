Переселенець із Маріуполя Давид Степанян вразив тренерів "Голосу країни" та розвернув усі чотири крісла

21-річний переселенець із Маріуполя Давид Степанян став одним із найпомітніших учасників четвертого випуску "Голосу країни-14". Хлопець, який після переїзду до Києва пережив складний період без житла та грошей, виконав хіт Вітні Г'юстон і змусив усіх чотирьох тренерів розвернути крісла.

Про те, як Давид Степанян підкорив усіх чотирьох тренерів та що розповів про своє минуле, пише Styler.

Від ночівель на вокзалі до великої сцени

Давиду Степаняну 21 рік. Він родом із Маріуполя, а наприкінці 2022 року переїхав до Києва. Перший час у столиці виявився для хлопця непростим, адже він не мав ані власного житла, ані достатньо грошей.

За словами учасника, через відсутність стабільного місця проживання йому доводилося ночувати на вокзалі та в метро. Згодом він поселився в хостелі, але й там зіткнувся з важкими побутовими умовами.

"Я реально спав на вокзалі, я спав у метро. Потім це привело мене в хостел, в якому мене покусали всі клопи", - пригадав Давид.

Хлопець зізнався, що пережитий період став для нього своєрідною "соціальною смертю". Проте з часом йому вдалося налагодити життя та знайти роботу.

Нині Давид працює кур'єром у бренді одягу, а паралельно розвиває власну музичну творчість. Він виступає під сценічним ім'ям David Glets.

Чому Давид вирішив прийти на "Голос країни"

Попри стабільну роботу, Степанян не приховує, що прагне повністю присвятити себе музиці. За його словами, поєднувати щоденні обов'язки з творчістю виявилося значно складніше, ніж він очікував.

Давид пояснив, що найбільше боїться так і не реалізувати свій потенціал.

"Мені страшно залишитися непочутим, мені страшно залишитися непоміченим, тому що це моє життя. Я цим живу", - зізнався співак.

Виступ Давида (скриншот)

Виступ Давида вразив чотирьох тренерів "Голосу країни"

Для сліпих прослуховувань Давид обрав композицію I Wanna Dance with Somebody легендарної американської співачки Вітні Г'юстон.

Виконання Давида Степаняна отримало високу оцінку всіх чотирьох наставників, а Тіна Кароль особливо відзначила його вокальні здібності та впевненість на сцені.

"Я повернулася на "Голос" і була в шоці. Який звук, який виступ, яка впевненість. І це мене вразило", - сказала артистка.

Вона також наголосила, що давно мріяла почути на проєкті подібний вокал.

"Це велика рідкість. Голос долі", - зазначила Кароль.

Наталія Могилевська зізналася, що під час виступу навіть не могла одразу визначити, хто співає - хлопець чи дівчина. Її здивував контраст між юною зовнішністю Давида та потужністю його голосу.

Пивоваров зізнався, що знав Давида до шоу

Несподіванкою для учасника стало зізнання Артема Пивоварова. Виявилося, що тренер уже був знайомий із творчістю Степаняна та стежив за ним у соціальних мережах.

"Я слідкував за вами і слідкую. Ви періодично з'являєтесь у моїй стрічці", - звернувся Пивоваров до хлопця.

Артист відзначив нестандартний підхід Давида до музики, його емоційність та індивідуальність.

"Ви неймовірний вокаліст, Давид. Абсолютно ексклюзивний, цікавий, неповторний", - наголосив тренер.

Пивоваров додав, що хотів би попрацювати з молодим виконавцем та допомогти йому знайти баланс між творчими емоціями й професійним розвитком.

Кого обрав Давид Степанян

Хлопець зізнався, що рішення виявилося для нього неочевидним, але зрештою він вирішив приєднатися до команди Артема Пивоварова.

"Почувши всі коментарі, це взагалі неочевидний вибір і неочікуваний для мене, але це Пивоваров", - оголосив учасник.

Тренер емоційно відреагував на його рішення та пообіцяв не підвести.

Пізніше Пивоваров назвав Давида прикрасою своєї команди, хоча й визнав, що працювати з таким емоційним та самобутнім артистом буде непросто.