Павербанк вимикається, хоча заряд ще є: причини та способи усунення проблеми

Павербанк може раптово припинити заряджати телефон , хоча індикатор усе ще показує залишок енергії. Це не завжди означає поломку. Іноді пристрій автоматично вимикає USB-вихід, але причиною може бути і несправність.

Styler розповідає, чому павербанк вимикається завчасно та що варто перевірити самостійно.

Чому павербанк вимикається до повного розрядження

Неправильно відображається рівень заряду

Відсотки на дисплеї не завжди точно відповідають фактичному залишку енергії. Індикатор може довго показувати незмінне значення, а потім різко перейти до значно нижчого.

У Cygnett пояснюють, що така поведінка може свідчити про неточність індикатора, а не про пошкодження акумулятора.

Для деяких моделей виробники передбачають процедуру калібрування дисплея. Якщо показники регулярно змінюються стрибками, перевірте інструкцію свого павербанка.

Занадто мале споживання енергії

Деякі павербанки автоматично припиняють подачу живлення, якщо підключений пристрій споживає дуже мало струму. Електроніка може сприймати це так, ніби до USB-порту нічого не під'єднано.

Як пояснює UGREEN, така ситуація трапляється під час заряджання бездротових навушників, смартгодинників та фітнес-браслетів.

У деяких моделях передбачений режим Low Current або Trickle Charging, який дозволяє заряджати малопотужні пристрої без передчасного вимкнення. Спосіб його ввімкнення залежить від моделі.

Спрацював захист від перегріву або перевантаження

Якщо павербанк надмірно нагрівається або електричне навантаження перевищує допустимі межі, захисна електроніка може припинити подачу живлення.

Як зазначають у Belkin, окремі моделі павербанків оснащені захистом від надмірного струму, короткого замикання та перегріву. У разі його спрацювання пристрій може автоматично припинити заряджання.

Якщо павербанк помітно нагрівся, від'єднайте підключені гаджети, якщо це безпечно, та дайте йому охолонути. Не намагайтеся багаторазово вмикати пристрій, якщо проблема повторюється.

Пошкоджений кабель або USB-порт

Несправний кабель, забруднений роз'єм або ненадійне з'єднання можуть переривати заряджання, навіть якщо акумулятор працює.

Варто спробувати інший справний кабель, перевірити підключення та, за наявності, скористатися іншим USB-портом.

Якщо заряджання переривається лише з одним кабелем або роз'ємом, проблема може бути саме в ньому, а не в акумуляторі.

Що робити, якщо павербанк постійно вимикається

Якщо корпус не пошкоджений, пристрій не перегрівається та немає незвичного запаху, почніть із простих перевірок:

Від'єднайте всі гаджети. Зачекайте кілька хвилин та підключіть один телефон, щоб перевірити, чи повторюється вимкнення. Замініть кабель. Використовуйте справний кабель, сумісний із пристроєм та потрібною потужністю заряджання. Перевірте інший USB-порт. Якщо павербанк має кілька виходів, спробуйте підключити телефон до іншого. Зверніть увагу на режим Low Current. Якщо заряджання переривається лише з навушниками або смартгодинником, перевірте, чи підтримує павербанк цей режим. Зарядіть павербанк. Скористайтеся сумісним зарядним пристроєм та перевірте, чи повторюється проблема після заряджання.

Якщо дисплей неправильно показує залишок енергії, перевірте рекомендації виробника щодо калібрування.

Якщо павербанк продовжує вимикатися з різними кабелями та пристроями, причиною може бути зношення акумуляторних елементів або несправність електроніки. У такому разі варто звернутися до виробника чи сервісного центру.

Коли павербанком більше не можна користуватися

Не кожне автоматичне вимкнення становить небезпеку. Проте деякі ознаки можуть свідчити про пошкодження акумулятора.

Австралійський державний орган Product Safety рекомендує припинити використання павербанка, якщо:

корпус здувся або деформувався;

пристрій надмірно нагрівається;

з'явився незвичний запах, помітні витікання або виділення газів;

павербанк пошкоджений чи почав диміти.

Якщо пристрій здувся, пошкоджений або перегрівається, припиніть його використання. Від'єднуйте від живлення лише тоді, коли це безпечно.

Якщо павербанк задимівся або загорівся, залиште приміщення, попередьте інших та телефонуйте 101. Не намагайтеся переносити акумулятор, який горить або сильно димить.

Не розбирайте пошкоджений павербанк та не намагайтеся самостійно відновити його роботу.

Літієві акумулятори не можна викидати у звичайне сміття. Для утилізації зверніться до спеціалізованого пункту приймання, попередньо уточнивши, чи приймають там пошкоджені батареї.