Чому телефон швидше розряджається на холоді: що відбувається з акумулятором

Взимку акумулятор смартфона працює інакше, ніж у теплу пору року: заряд може стрімко падати, а телефон - несподівано вимикатися . Причина не завжди у зношеній батареї, але неправильне використання на морозі може скоротити термін її служби.

Styler розповідає, чому так відбувається, за якої температури смартфону вже потрібен додатковий захист і що робити, щоб не залишитися без зв'язку.

Чому телефон швидше розряджається на холоді

Більшість сучасних смартфонів оснащені літій-іонними або літій-полімерними акумуляторами. Їхня робота залежить від хімічних реакцій, під час яких іони літію переміщуються між електродами. Коли температура навколишнього середовища знижується, ці процеси сповільнюються.

Дослідження, опубліковане у науковому журналі Energy Procedia у 2017 році, підтверджує, що за мінусових температур у літій-іонних елементів живлення зростає внутрішній опір і зменшується доступна ємність. Це означає, що акумулятор не може так само ефективно віддавати енергію, як за нормальної температури.

Є кілька причин, чому це впливає на роботу смартфона:

Зростає внутрішній опір батареї. Через це під час активного використання телефона напруга акумулятора сильніше просідає. Смартфон може сприймати це як критично низький заряд.

Сповільнюється рух іонів літію. Електрохімічні процеси відбуваються повільніше, тому батарея гірше працює під навантаженням.

Зменшується доступна ємність. Частина енергії залишається фактично недоступною для пристрою, поки акумулятор холодний.

Останній пункт пояснює, чому після повернення додому відсоток заряду іноді перестає так швидко падати або навіть трохи зростає. Це не означає, що телефон самостійно зарядився. Просто після нагрівання батарея знову може ефективніше віддавати енергію.

За якої температури телефон починає швидше розряджатися

Універсальної температури, за якої всі смартфони починають втрачати заряд, немає. Це залежить від моделі пристрою, стану акумулятора, його хімічного складу та інтенсивності використання.

Однак виробники встановлюють рекомендовані температурні межі.

Наприклад, за даними офіційної документації Apple , iPhone, iPad та Apple Watch розраховані на використання за температури навколишнього середовища від 0 до 35 градусів. Якщо пристрій потрапляє в дуже холодне середовище, час його роботи може тимчасово скоротитися.

Google також попереджає, що смартфони Pixel за температури самого пристрою нижче 0 градусів можуть несподівано вимикатися. Виробник рекомендує дати телефону поступово нагрітися до нормальної температури.

Важливо розрізняти температуру повітря та температуру самого акумулятора. Якщо телефон лежить у внутрішній кишені куртки, він може залишатися значно теплішим за навколишнє середовище.

Як зберегти заряд телефона взимку

Щоб смартфон довше працював на одному заряді, не обов'язково відмовлятися від усіх його функцій. Достатньо змінити кілька звичок.

Носіть смартфон у внутрішній кишені

Це один із найефективніших способів захистити акумулятор від переохолодження. Не залишайте телефон у зовнішніх кишенях куртки, рюкзака чи сумки, особливо якщо плануєте довго перебувати на вулиці.

Увімкніть режим енергозбереження заздалегідь

Не чекайте, поки заряд опуститься до 10%. Активуйте режим енергозбереження перед виходом із дому. Він допомагає скоротити фонову активність програм, обмежити деякі системні процеси та зменшити витрати енергії.

Зменште яскравість екрана

Дисплей належить до компонентів смартфона, які споживають помітну кількість енергії. Якщо немає потреби у максимальній яскравості, знизьте її до комфортного рівня.

Вимкніть непотрібні функції

Якщо ви не користуєтеся Bluetooth, точкою доступу або іншими енергоємними функціями, їх можна тимчасово вимкнути. Водночас не варто без потреби відключати мобільний зв'язок: це може позбавити вас можливості телефонувати.

Заздалегідь завантажте потрібну інформацію

Якщо плануєте довгу дорогу, завантажте карти, квитки, документи та інші важливі матеріали заздалегідь. Так не доведеться постійно користуватися мобільним інтернетом і шукати сигнал мережі.

Не залишайте телефон у холодному автомобілі

Навіть якщо машина припаркована біля дому, за мінусової температури салон швидко охолоджується. Смартфон, який пролежав там кілька годин, може втратити частину доступної ємності та тимчасово перестати нормально працювати.

Чи можна заряджати телефон на морозі

Краще цього не робити. Особливо якщо смартфон тривалий час перебував на вулиці та його корпус помітно охолов.

Проблема полягає не лише у швидкості заряджання. За низької температури під час заряджання літій-іонного акумулятора можуть виникати небажані електрохімічні процеси, зокрема осадження металевого літію на аноді. Це здатне прискорювати деградацію батареї.

Apple також пояснює, що iPhone може автоматично призупиняти або сповільнювати заряджання, якщо температура пристрою виходить за безпечні межі. Відновлення відбувається після повернення до нормального температурного діапазону.

Тому, якщо телефон замерз:

Занесіть його до приміщення. Дайте йому поступово нагрітися до кімнатної температури. Не кладіть смартфон на батарею опалення та не намагайтеся прогріти його феном. Підключайте до зарядного пристрою лише після того, як він достатньо зігріється.

Окремо варто пам'ятати про конденсат: після різкого переходу з морозу в тепле приміщення на поверхні та всередині холодного пристрою може утворюватися волога. Тому не поспішайте одразу підключати кабель живлення.

Чи псується акумулятор через мороз

Не кожне перебування на холоді призводить до незворотного пошкодження батареї. Якщо смартфон просто кілька годин побув на морозі, найімовірніше, після повернення до нормальної температури його автономність відновиться.

Apple прямо зазначає у своїх рекомендаціях щодо акумуляторів, що зменшення часу роботи пристрою за дуже низьких температур є тимчасовим явищем.

Однак регулярне заряджання переохолодженого акумулятора може негативно впливати на його довговічність. Також не варто ігнорувати інші ознаки зношення: якщо телефон швидко розряджається навіть удома, вимикається за достатнього рівня заряду або помітно втратив автономність, варто перевірити стан батареї.