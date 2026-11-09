Почему телефон быстрее разряжается на холоде: что происходит с аккумулятором

Зимой аккумулятор смартфона работает иначе, чем в теплое время года: заряд может стремительно падать, а телефон - неожиданно выключаться . Причина не всегда в изношенной батарее, но неправильное использование на морозе может сократить срок службы.

Styler рассказывает, почему так происходит, при какой температуре смартфона уже требуется дополнительная защита и что делать, чтобы не остаться без связи.

Почему телефон быстрее разряжается на холоде

Большинство современных смартфонов оснащены литий-ионными или литий-полимерными аккумуляторами. Их работа зависит от химических реакций, при которых ионы лития перемещаются между электродами. Когда температура окружающей среды снижается, эти процессы замедляются.

Исследование, опубликованное в научном журнале Energy Procedia в 2017 году, подтверждает, что при минусовых температурах у литий-ионных элементов питания возрастает внутреннее сопротивление и уменьшается доступная емкость. Это означает, что аккумулятор не может эффективно отдавать энергию, как при нормальной температуре.

Есть несколько причин, почему это влияет на работу смартфона:

Растет внутреннее сопротивление батареи. Из-за этого во время работы телефона напряжение аккумулятора сильнее проседает. Смартфон может принимать это как критически низкий заряд.

Замедляется движение ионов лития. Электрохимические процессы происходят медленнее, поэтому батарея хуже работает под нагрузкой.

Уменьшается доступная емкость. Часть энергии остается фактически недоступной для устройства, пока аккумулятор холодный.

Последний пункт объясняет, почему по возвращении домой процент заряда иногда перестает так быстро падать или даже немного растет. Это не значит, что телефон самостоятельно зарядился. Просто после нагрева батарея снова может более эффективно отдавать энергию.

При какой температуре телефон начинает быстрее разряжаться

Универсальной температуры, когда все смартфоны начинают терять заряд, нет. Это зависит от модели устройства, состояния аккумулятора, его химического состава и интенсивности использования.

Однако производители устанавливают рекомендуемые температурные пределы.

К примеру, по данным официальной документации Apple , iPhone, iPad и Apple Watch рассчитаны на использование при температуре окружающей среды от 0 до 35 градусов. Если устройство попадает в очень холодную среду, время его работы может временно сократиться.

Google также предупреждает, что смартфоны Pixel при температуре устройства ниже 0 градусов могут неожиданно выключаться. Производитель рекомендует дать телефону постепенно нагреться до нормальной температуры.

Важно различать температуру воздуха и сам аккумулятор. Если телефон находится во внутреннем кармане куртки, он может оставаться значительно теплее окружающей среды.

Как сохранить заряд телефона зимой

Чтобы смартфон дольше работал на одном заряде, не обязательно отказываться от всех функций. Достаточно изменить несколько привычек.

Носите смартфон во внутреннем кармане

Это один из самых эффективных способов защиты аккумулятора от переохлаждения. Не оставляйте телефон в наружных карманах куртки, рюкзака или сумки, особенно если планируете долго находиться на улице.

Включите режим энергосбережения заранее

Не ждите, пока заряд опустится до 10%. Перед выходом из дома активируйте режим энергосбережения. Он помогает сократить фоновую активность программ, ограничить некоторые системные процессы и снизить затраты энергии.

Уменьшите яркость экрана

Дисплей относится к компонентам смартфона, потребляющим заметное количество энергии. Если нет необходимости максимальной яркости, снизьте ее до комфортного уровня.

Выключите ненужные функции

Если вы не пользуетесь Bluetooth, точкой доступа или другими энергоемкими функциями, их можно временно отключить. В то же время не стоит без необходимости отключать мобильную связь: это может лишить вас возможности звонить по телефону.

Заранее загрузите нужную информацию

Если вы планируете длинную дорогу, загрузите карты, билеты, документы и другие важные материалы заранее. Да не придется постоянно пользоваться мобильным интернетом и искать сигнал сети.

Не оставляйте телефон в холодном автомобиле

Даже если машина припаркована у дома, при минусовой температуре салон быстро охлаждается. Смартфон, пролежавший несколько часов, может потерять часть доступной емкости и временно перестать нормально работать.

Можно ли заряжать телефон на морозе

Лучше этого не делать. Особенно если смартфон длительное время находился на улице и его корпус заметно охладел.

Проблема заключается не только в скорости подзарядки. При низкой температуре при зарядке литиево-ионного аккумулятора могут возникать нежелательные электрохимические процессы, в частности осаждение металлического лития на аноде. Это способно ускорить деградацию батареи.

Apple также объясняет, что iPhone может автоматически приостанавливать или замедлять зарядку, если температура устройства выходит за безопасные пределы. Восстановление происходит по возвращении к нормальному температурному диапазону.

Поэтому, если телефон замерз:

Занесите его в помещение. Дайте ему постепенно нагреться до комнатной температуры. Не кладите смартфон на отопительную батарею и не пытайтесь прогреть его феном. Подключайте к зарядному устройству только после того, как оно достаточно согреется.

Отдельно следует помнить о конденсате: после резкого перехода с мороза в теплое помещение на поверхности и внутри холодного устройства может образовываться влага. Поэтому не спешите подключать кабель питания.

Портится ли аккумулятор из-за мороза

Не каждое пребывание на холоде приводит к необратимому повреждению батареи. Если смартфон просто несколько часов побывал на морозе, вероятнее всего, по возвращении к нормальной температуре его автономность восстановится.

Apple прямо отмечает в своих рекомендациях по аккумуляторам, что уменьшение времени работы устройства при очень низких температурах является временным явлением.

Однако регулярная зарядка охлажденного аккумулятора может негативно влиять на его долговечность. Также не стоит игнорировать другие признаки износа: если телефон быстро разряжается даже дома, выключается при достаточном уровне заряда или заметно утратил автономность, следует проверить состояние батареи.