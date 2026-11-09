Новолуние в Скорпионе и ретроградные планеты: астролог Соловьева предупредила о сложной неделе

Эта неделя принесет важные изменения: одни даты будут способствовать семейным делам и творчеству, а другие потребуют осторожности с финансами , отношениями и новыми начинаниями.

Эксклюзивно для Styler астролог Катерина Соловьева рассказала, чего ждать с 9 по 15 ноября.

Главные астрологические события недели

Сразу несколько планетарных явлений будут влиять на общее настроение и ход событий.

В частности, до 14 ноября продлится ретроградное движение Венеры, которое началось 3 октября. Этот период астролог советует посвятить переосмыслению личных, дружеских и деловых отношений, возвращению к нерешенным вопросам и работе над собственным отношением к себе.

По словам Соловьевой, сейчас лучше не торопиться с новыми романтическими знакомствами, важными решениями в отношениях и переходом на новый этап взаимоотношений. Также нежелательно регистрировать брак, брать кредиты, открывать бизнес, запускать масштабные финансовые проекты, покупать дорогую одежду, украшения и предметы искусства.

Не лучшее время и для смены имиджа, обновления дизайна дома, пластических операций и новых косметологических процедур.

Ретроградная Венера способствует творчеству, ревизии гардероба, упорядочению финансов, работе с образами и анализу предыдущего опыта. Один из главных уроков этого периода - научиться принимать себя и строить гармоничные отношения с собой.

Еще одно важное событие - завершение ретроградного Меркурия, которое длится с 24 октября. До этого времени астролог не советует назначать важные переговоры, подписывать новые договоры, покупать технику, совершать значительные платежи, планировать ответственные командировки и сдавать важные экзамены.

В то же время это удачный период для возвращения к старым проектам, восстановления контактов с бывшими знакомыми, поиска потерянных вещей, повторной сдачи экзаменов, анализа информации и путешествий в уже знакомые места.

9 ноября: Новолуние в Скорпионе и эмоциональные испытания

В 09:02 по киевскому времени состоялась точная фаза Новолуния в знаке Скорпиона.

В этот день особого внимания потребуют вопросы финансов, больших денег, рисков, опасностей и трансформаций. Именно эти сферы могут выйти на первый план в зависимости от расположения Новолуния в личном гороскопе.

Кроме того, с 11:11 до 13:07 Луна находилась в так называемом разрушительном градусе Скорпиона. Астролог связывает это время с испытаниями на выдержку, стойкость и психологическую крепкость.

На этот промежуток не рекомендуется назначать важные дела, особенно касающиеся эмоционального состояния, здоровья и психологического благополучия.

В то же время этот период может стать возможностью для духовного развития, глубокого самоанализа и помощи другим. По словам астролога, способность сохранять спокойствие и поддерживать тех, кто переживает сложные времена, поможет достойно пройти испытания.

10 ноября: прислушайтесь к интуиции и уделите внимание семье

День не очень подходит для начала новых дел, важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской и дальних путешествий.

Также Катерина Соловьева советует отложить оформление на новую работу, покупку или ремонт автомобиля, покупку бытовой техники и чрезмерные погрузки на работе.

В то же время 10 ноября будет способствовать гармонизации отношений с близкими. Следует уделить время семье, детям и домашним делам.

Астролог отмечает, что в этот день может обостриться интуиция. Поэтому следует внимательнее прислушиваться к собственным ощущениям, в частности, во время общения с людьми и выбора продуктов.

Важный временной промежуток - с 01:25 до 10:36 Луна будет находиться без курса. По астрологическим представлениям, в это время обычное течение дел может нарушаться, а решения оказываются ошибочными.

Не стоит начинать что-нибудь важное, делать ценные покупки, обращаться за помощью или полагаться на новые предложения. Они могут оказаться бесперспективными.

Для гармонизации лунной энергии астролог рекомендует белый цвет, серебро, молочные продукты и отдых у водоема.

Еще одна особенность этого дня - пребывание Солнца в разрушительном градусе Скорпиона. Этот период начнется 10 ноября в 11:33 и завершится 11 ноября в 11:24.

По прогнозу, он может испытывать внутреннюю устойчивость, жизненную силу и способность сохранять равновесие. Поэтому важные дела, связанные с самореализацией, здоровьем и личными целями, лучше не планировать этот промежуток.

11 ноября: осторожнее со словами и финансовыми вопросами

Не рекомендуется возбуждать новые дела, принимать важные решения, хирургические и стоматологические процедуры и посещать парикмахерскую.

Особое внимание следует уделить общению. Астролог советует избегать сплетен, лишних разговоров и распространения непроверенной информации. Также следует внимательно следить за личными вещами, поскольку возможны потери, обман и мошенничество.

В то же время день благоприятен для имущественных вопросов, работы с деньгами и помощи другим. Можно возвращаться к делам, начатым ранее.

Отдельное внимание Екатерина Соловьева уделяет отношениям: мужчинам в этот день рекомендуется сделать подарки женщинам.

Также до 11:24 будет продолжаться влияние разрушительного градуса Солнца в Скорпионе. В настоящее время не следует перегружать себя важными задачами, связанными с жизненной энергией, здоровьем и самореализацией.

12 ноября: время для творчества и семейного отдыха

Этот день лучше посвятить домашним делам, творчеству и общению с родными.

Астролог не рекомендует начинать новые дела, принимать важные решения, планировать хирургические и стоматологические вмешательства или посещать парикмахерскую.

Также следует отложить новые проекты, связанные с бизнесом, юриспруденцией, образованием, наукой, путешествиями и международным сотрудничеством.

Обратите внимание на время с 13:29 до 22:27 - в этот промежуток Луна будет без курса. Поэтому не стоит начинать важные дела, делать крупные покупки, принимать ответственные решения и доверять новым предложениям.

По рекомендации Соловьевой, эмоциональное равновесие помогут поддержать белый цвет, серебро, молочные продукты и отдых у воды.

13 ноября: критический день для новых начинаний

Один из самых напряженных дней недели. По прогнозу астролога, 13 ноября не подходит для важных решений, начала новых проектов, хирургических и стоматологических вмешательств, посещения парикмахерской и дальних путешествий.

Особенно нежелательно в этот день проводить крупные финансовые операции, оформлять брак, регистрировать бизнес, брать кредиты, покупать дорогие вещи, менять имидж или начинать новые косметологические процедуры.

Также лучше не планировать новые знакомства и романтические приключения.

Вместо этого Катерина Соловьева советует обратить внимание на искусство и творчество. Можно посетить концерт классической музыки, театр или художественный музей, заняться рисованием, пением, плясками, музыкой или написанием текстов.

Важное астрологическое изменение состоится 13 ноября: завершится ретроградное движение Меркурия, которое продлится с 24 октября. В то же время начнется его теневой период, который продлится до 20 ноября.

Поэтому даже по завершении ретроградности астролог рекомендует не спешить с важными переговорами, подписанием договоров, приобретением техники, большими платежами и ответственными поездками.

Можно возвращаться к предыдущим проектам, восстанавливать старые контакты, собирать информацию и анализировать прошлый опыт.

14 ноября: интуиция обострится, но с решениями лучше не торопиться

С 14 ноября начнется теневой период ретроградной Венеры, который продлится до 21 ноября.

В настоящее время астрологиня советует продолжать переосмысливать отношения, разбираться с нерешенными вопросами прошлого, заниматься творчеством и наводить порядок в гардеробе и финансах.

В то же время не стоит планировать пластические операции, косметологические процедуры, регистрацию брака, дорогие покупки, оформление кредитов, открытие бизнеса и масштабные финансовые проекты.

Также будет продолжаться теневой период Меркурия. Поэтому важные переговоры, новые договоры, покупку техники и дальние командировки лучше отложить.

День благоприятен для домашних дел, ремонта одежды, шитья и стирки. Можно уделить внимание самосовершенствованию, соблюдению режима и организации времени.

По словам Катерины Соловьевой, в этот день могут обостриться интуиция и чувствительность, а сны и предчувствия могут оказаться особенно яркими.

Отдельный сложный период: с 11:01 до 13:02 Луна будет в разрушительном градусе Козерога. Он, по астрологической трактовке, связан с испытаниями на выдержку, стойкость и внутреннюю свободу.

В настоящее время не рекомендуется планировать важные дела, связанные с эмоциями, психологическим состоянием и семейными вопросами. В то же время астролог отмечает важность мудрости, терпения и помощи другим.

15 ноября: следите за словами и остерегайтесь обмана

Завершающий день недели также не слишком благоприятен для новых начинаний и важных решений.

Соловьева советует осторожничать с финансами, покупками, новыми знакомствами и предложениями. Возможны мошенничество и обман, потому не стоит доверять непроверенной информации.

Особое внимание следует уделить словам: по астрологическому прогнозу, они в этот день будут иметь повышенное значение, а сказанное может повлиять на дальнейшее развитие событий.

День подходит для работы над речью, изучения ораторского искусства, лишения слов-паразитов и занятий со специалистами по речи.

Также астролог советует подвести итоги, провести время в кругу семьи и не перегружать себя домашними делами. Уборку и стирку лучше перенести.

Не стоит планировать новые проекты, связанные с детьми, развлечениями, азартными играми, романтическими приключениями, выступлениями перед аудиторией и предметами роскоши.

Важно: с 00:00 до 11:24 по киевскому времени Луна будет без курса. В этот период не рекомендуется начинать важные дела, совершать ценные покупки, изменять планы или принимать ответственные решения.

Кроме того, продолжат действовать теневые периоды Венеры и Меркурия. Поэтому лучше вернуться к уже знакомым делам, не торопиться с новыми договоренностями и уделить внимание близким.