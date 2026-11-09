UA / RU
rbc.ua
Последние новости
11:19 Тренды
Не гонитесь за дорогими брендами: Андре Тан объяснил, как выбрать стильное пальто
10:51 Люди
Во Львове уволили врача за осмотр Ирины Федишин дома: "Это грубое нарушение"
09:22 Полезное
Нужно ли укрывать лук на зиму: когда это делать и какие материалы выбрать
08:39 Вкусно
Сырная запеканка с манкой за 45 минут: простой рецепт вкусного завтрака (фото)
07:44 Полезное
Карта CUKR: кто из украинцев может получить вид на жительство и как его оформить
06:22 Полезное
Смена фамилии после брака: какие документы нужно заменить в течение 30 дней
06:00 Гороскопы
Таро-гороскоп на 9 ноября: что следует сделать Водолеям, Рыбам и другим знакам Зодиака
20:03 Гороскопы
Раки, Девы и Весы привлекут богатство: прогноз астролога Роуз на 9-15 ноября
19:19 Полезное
Кислица засохла в ноябре: как спасти комнатное растение и подготовить к зиме
18:23 Вкусно
Пышный пирог со сливами: простой домашний рецепт с нежным тестом (фото)
Все новости
Главная Тренды Не гонитесь за дорогими брендами: Андре Тан объяснил, как выбрать стильное пальто
Тренды 09 ноября 2026 · 11:19

Не гонитесь за дорогими брендами: Андре Тан объяснил, как выбрать стильное пальто

Есть модели, в которых можно выглядеть на миллион, даже если бюджет на гардероб ограничен
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Не гонитесь за дорогими брендами: Андре Тан объяснил, как выбрать стильное пальто

Девушки в разных пальто (коллаж: Styler)

Андре Тан рассказал, какие модели пальто помогут выглядеть стильно в холодный сезон. Дизайнер объяснил, почему при выборе верхней одежды следует обращать внимание не только на фасон, но и качество ткани и посадку.

Styler со ссылкой на видео в Instagram модельера рассказывает о пяти фасонах, которые придадут гардеробу изысканности и помогут создать эффект дорогого образа без лишних трат.

Длинное классическое пальто

Первым в списке дизайнера стало длинное классическое пальто. Андре Тан называет его беспроигрышным вариантом, которое никогда не теряет актуальности.

Такая модель придает образу элегантности, визуально вытягивает силуэт и создает ощущение сдержанной роскоши. Ее легко сочетать как с повседневной одеждой, так и с более изысканными комплектами.

Дизайнер шутит, что в таком пальто можно выглядеть как человек, который имеет собственный самолет, даже если на самом деле приходится ждать маршрутку.

Пальто-халат с поясом

Еще один фаворит Андре Тана - пальто-халат с поясом. Его главное преимущество в том, что оно красиво подчеркивает талию и формирует женственный силуэт.

Благодаря поясу можно регулировать посадку и создавать выразительный акцент на фигуре. Такая модель особенно элегантна в сочетании с высокими сапогами, классическими брюками или трикотажными платьями.

В то же время дизайнер предостерегает: важно не перепутать стильное пальто-халат с домашней одеждой. Ведь, как замечает модельер, соседи могут не понять такого модного эксперимента.

Пальто с акцентной талией

Третью позицию занимает пальто с выразительной линией талии. По словам Андре Тана, такие модели сейчас особенно актуальны.

Четкая форма, продуманный крой и подчеркнутый силуэт делают эту верхнюю одежду эффектной даже без дополнительных аксессуаров.

Такое пальто уместно будет смотреться в офисном гардеробе, во время деловых встреч или на романтическом свидании. Дизайнер с юмором добавляет, что в нем можно смело отправляться даже на встречу с миллионером или миллиардером.

Пальто с высоким воротником

Четвертый вариант - пальто с высоким воротником, который становится заметной деталью всего образа.

Такая модель особенно стильно выглядит в застегнутом виде: высокий воротник придает силуэту выразительности, создает ощущение французской элегантности и одновременно защищает от холодного ветра.

Андре Тан сравнивает женщину в таком пальто с героиней французского кино. Кроме того, дизайнер шутит, что высокий воротник поможет даже скрыться от бывшего.

Дафлкот с большими застежками

Завершает пятерку дафлкот - пальто в британском стиле с характерными большими застежками-петлями.

Эта модель имеет узнаваемый дизайн и отсылает к эстетике британской аристократии. Она может стать интересной альтернативой классическому пальто, если хочется придать гардеробу характер.

Однако Андре Тан советует внимательно подходить к выбору такого изделия. Особое внимание следует уделить качеству ткани и цвету: лучше выбирать сдержанные оттенки и дорогостоящие на вид материалы.

Именно эти детали помогут создать элегантный образ, а не напоминать школьную форму для экскурсий.

Как выбрать пальто, чтобы оно имело дорогой вид

В заключение Андре Тан подчеркнул, что стоимость верхней одежды не всегда определяет ее внешний вид.

Качественный крой

Изделие должно хорошо сидеть по фигуре и соблюдать правильные пропорции силуэта.

Ткань

Материал должен выглядеть качественно, держать форму и не производить впечатление дешевого.

Удачная посадка

Даже трендовая модель не будет выглядеть эффектно, если пальто неправильно подобрано по размеру.

Ранее Styler рассказывал о том, какие вещи делают образ дешевым.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Карта CUKR: кто из украинцев может получить вид на жительство и как его оформить Полезное Карта CUKR: кто из украинцев может получить вид на жительство и как его оформить
"С иероглифами на всю жизнь": учительница японского об аниме, зарплата в украинской школе и стереотипы
"С иероглифами на всю жизнь": учительница японского об аниме, зарплата в украинской школе и стереотипы Люди
Сырная запеканка с манкой за 45 минут: простой рецепт вкусного завтрака (фото)
Сырная запеканка с манкой за 45 минут: простой рецепт вкусного завтрака (фото) Вкусно
Больше интересного
Смена фамилии после брака: какие документы нужно заменить в течение 30 дней Смена фамилии после брака: какие документы нужно заменить в течение 30 дней Остапова Анастасія · 09 ноября 2026, 06:22
К чему снятся крысы и мыши: толкование сновидения по соннику Миллера К чему снятся крысы и мыши: толкование сновидения по соннику Миллера Наталия Крижановская · 08 ноября 2026, 17:37
Ирина Билык, Ксения Мишина и Анатолий Анатолич: чьих детей крестили украинские звезды Ирина Билык, Ксения Мишина и Анатолий Анатолич: чьих детей крестили украинские звезды Остапова Анастасія · 08 ноября 2026, 16:12
Во Львове уволили врача за осмотр Ирины Федишин дома: "Это грубое нарушение" Во Львове уволили врача за осмотр Ирины Федишин дома: "Это грубое нарушение" Юлія Люшньова · 09 ноября 2026, 10:51