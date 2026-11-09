Не женіться за дорогими брендами: Андре Тан пояснив, як обрати стильне пальто

Андре Тан розповів, які моделі пальт допоможуть мати стильний вигляд у холодний сезон. Дизайнер пояснив, чому під час вибору верхнього одягу варто звертати увагу не лише на фасон, а й на якість тканини та посадку.

Styler із посиланням на відео в Instagram модельєра розповідає про п'ять фасонів, які додадуть гардеробу вишуканості та допоможуть створити ефект дорогого образу без зайвих витрат.

Довге класичне пальто

Першим у списку дизайнера стало довге класичне пальто. Андре Тан називає його безпрограшним варіантом, який ніколи не втрачає актуальності.

Така модель додає образу елегантності, візуально витягує силует і створює відчуття стриманої розкоші. Її легко поєднувати як із повсякденним одягом, так і з більш вишуканими комплектами

Дизайнер жартує, що в такому пальті можна мати вигляд людини з власним літаком, навіть якщо насправді доводиться чекати на маршрутку.

Пальто-халат із поясом

Ще один фаворит Андре Тана - пальто-халат із поясом. Його головна перевага полягає в тому, що воно красиво підкреслює талію та формує жіночний силует.

Завдяки поясу можна регулювати посадку й створювати виразний акцент на фігурі. Така модель має особливо елегантний вигляд у поєднанні з високими чоботами, класичними брюками або трикотажними сукнями.

Водночас дизайнер застерігає: важливо не переплутати стильне пальто-халат із домашнім одягом. Адже, як іронічно зауважує модельєр, сусіди можуть не зрозуміти такого модного експерименту.

Пальто з акцентною талією

Третю позицію посідає пальто з виразною лінією талії. За словами Андре Тана, такі моделі зараз особливо актуальні.

Чітка форма, продуманий крій і підкреслений силует роблять цей верхній одяг ефектним навіть без додаткових аксесуарів.

Таке пальто доречно виглядатиме в офісному гардеробі, під час ділових зустрічей або на романтичному побаченні. Дизайнер із гумором додає, що в ньому можна сміливо вирушати навіть на зустріч із мільйонером або мільярдером.

Пальто з високим коміром

Четвертий варіант - пальто з високим коміром, який стає помітною деталлю всього образу.

Така модель має особливо стильний вигляд у застебнутому стані: високий комір додає силуету виразності, створює відчуття французької елегантності та водночас захищає від холодного вітру.

Андре Тан порівнює жінку в такому пальті з героїнею французького кіно. Крім того, дизайнер жартує, що високий комір допоможе навіть сховатися від колишнього.

Дафлкот із великими застібками

Завершує п'ятірку дафлкот - пальто в британському стилі з характерними великими застібками-петлями.

Ця модель має впізнаваний дизайн і відсилає до естетики британської аристократії. Вона може стати цікавою альтернативою класичному пальту, якщо хочеться додати гардеробу характеру.

Однак Андре Тан радить уважно підходити до вибору такого виробу. Особливу увагу варто приділити якості тканини та кольору: краще обирати стримані відтінки й дорогі на вигляд матеріали.

Саме ці деталі допоможуть створити елегантний образ, а не нагадуватимуть шкільну форму для екскурсій.

Як обрати пальто, щоб воно мало дорогий вигляд

Наостанок Андре Тан наголосив, що вартість верхнього одягу не завжди визначає його зовнішній вигляд.

Якісний крій

Виріб має добре сидіти по фігурі та зберігати правильні пропорції силуету.

Тканина

Матеріал повинен виглядати якісно, тримати форму та не створювати враження дешевого.

Вдала посадка

Навіть трендова модель не матиме ефектного вигляду, якщо пальто неправильно підібране за розміром.