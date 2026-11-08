Ірина Білик, Ксенія Мішина та Анатолій Анатоліч: чиїх дітей хрестили українські зірки

Українських знаменитостей об'єднують не лише сцена, знімальні майданчики та спільні проєкти. Чимало артистів і телеведучих стали хрещеними батьками дітей своїх колег, перетворивши дружні стосунки на родинні зв'язки.
Кого українські знаменитості обрали хрещеними батьками для своїх дітей - читайте у матеріалі Styler.
Ірина Білик та Аліна Гросу
У травні 2026 року Ірина Білик стала хрещеною мамою Марка-Ґабріеля, сина співачки Аліни Гросу. Хрестини відбулися в Чернівцях, а світлинами з церемонії артистки поділилися в соціальних мережах.
Знаменитості знайомі багато років. Білик підтримувала Гросу ще на початку її кар'єри та раніше називала її своєю творчою похресницею. Тепер співачок пов'язує і справжнє кумівство.
Ксенія Мішина та Наталка Денисенко
Акторка Ксенія Мішина стала хрещеною мамою сина Наталки Денисенко та Андрія Федінчика. Знаменитості познайомилися на кінопробах, після чого почали дружити. Згодом їхні стосунки переросли в кумівство.
Однак наприкінці 2025 року між акторками спалахнув публічний конфлікт. Після інтерв'ю Денисенко Маші Єфросиніній, у якому вона розповіла про розлучення з Федінчиком, Мішина звинуватила колишню подругу в брехні та стала на бік її ексчоловіка.
Сама Денисенко пояснила, що їхні стосунки зіпсувалися ще раніше через невдалий розіграш у шоу, за який вона згодом перепросила.
Анатолій Анатоліч та Лілія Ребрик
У травні 2024 року телеведучий Анатолій Анатоліч став хрещеним батьком Аделіни - молодшої доньки Лілії Ребрик та хореографа Андрія Дикого. Хрещеною мамою дівчинки стала акторка й телеведуча Ірина Хоменко.
Ребрик розповідала, що давно знайома з Анатолічем завдяки роботі на телебаченні. З роками їхні родини зблизилися, тому вибір хрещених батьків був невипадковим.
Соломія Вітвіцька та Світлана Тарабарова
Телеведуча Соломія Вітвіцька стала хрещеною мамою Івана - первістка співачки Світлани Тарабарової та її чоловіка Олексія Бондаря.
Хлопчик народився у 2018 році. Відтоді знаменитостей пов'язують не лише дружні стосунки, а й ронинні. Вітвіцька підтримує зв'язок із родиною співачки та проводить час зі своїм похресником.
Тарас Тополя та Наталка Карпа
Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя став хрещеним батьком Злати - доньки співачки Наталки Карпи та Євгена Терехова.
Артист давно дружить із родиною Карпи. Саме близькі стосунки стали причиною того, що подружжя довірило йому роль хрещеного батька своєї доньки.
Макс Барських та Міша Романова
Співак Макс Барських став хрещеним батьком Мартіна - сина колишньої учасниці гурту "ВІА Гра" Міші Романової.
Артистів пов'язує багаторічна дружба, яка розпочалася задовго до їхньої популярності. Тому саме Барських співачка довірила особливу роль у житті свого сина.
Віталій Козловський та Юлія Яцечко
У 2024 році співак Віталій Козловський та його дружина Юлія Бакуменко охрестили сина Оскара. Хрещеною мамою хлопчика стала Юлія Яцечко, дружина телеведучого Анатолія Анатоліча, а хрещеним батьком - музичний продюсер Андрій Ігнатченко.
Яцечко, яка раніше співпрацювала з Козловським як PR-менеджерка, розповідала, що для неї велика честь стати хрещеною мамою його сина.
Цікаво, що Юлію пов'язує кумівство і з Світланою Лободою. Саме співачка стала хрещеною мамою Аліси - старшої доньки Яцечко та Анатолія Анатоліча.