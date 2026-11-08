Гречка по 104 гривні, а молоко майже по 70: ціни на продукти 8 листопада

Кілограм гречки за 104 гривні, молоко майже за 70 та десяток яєць за ціною до 69 гривень. Такі пропозиції можна знайти в українських супермаркетах . Але поруч із дорожчими товарами є й бюджетні альтернативи, які дозволяють помітно скоротити витрати на продукти.

Styler порівняв ціни в онлайн-каталогах АТБ, "Сільпо", Novus та "Ашан" за даними, зібраними 8 листопада 2026 року, враховуючи акційні пропозиції.

Гречка

Серед перевірених продуктів саме гречка має найбільшу різницю між найдешевшою та найдорожчою пропозиціями. За один кілограм крупи в різних супермаркетах просять від 54,99 до 104 гривень.

Ціни на гречку:

"Сільпо" - крупа гречана "Премія", ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 54,99 грн за акцією замість 64,99 грн.

за акцією замість 64,99 грн. "Ашан" - крупа гречана Auchan, ядриця швидкорозварювана, 1 кг - 81,30 грн .

. АТБ - крупа гречана "Розумний вибір", 1 кг - 85,90 грн .

. Novus - крупа гречана Novus, 1 кг - 104 грн.

При цьому найдешевша пропозиція діє за акцією, тому після завершення знижки ціна може змінитися.

Ціни на продукти в супермаркетах станом на 8 листопада (колаж: Styler)

Молоко

У молочному відділі ціна залежить не лише від виробника, а й від жирності, способу обробки та ваги упаковки. Також деякі мережі пропонують додаткові знижки за купівлю кількох одиниць товару.

Скільки коштує молоко:

АТБ - молоко "Своя лінія" ультрапастеризоване, 1% жирності, 900 г - 39,90 грн за акцією замість 47,30 грн.

за акцією замість 47,30 грн. "Ашан" - молоко "Лукавиця" пастеризоване, 2,6% жирності, 900 г - 41,50 грн .

. Novus - молоко пастеризоване, 2,6% жирності, 900 г - 41,99 грн .

. "Сільпо" - молоко "Селянське" ультрапастеризоване, 950 г - 68,99 грн за упаковку або 56,90 грн за штуку при купівлі від двох упаковок.

Яйця

Вартість десятка яєць:

Novus - яйця курячі Marka Promo категорії С1 - 58,99 грн .

. "Ашан" - яйця курячі Auchan категорії С1 - 62,90 грн .

. "Сільпо" - яйця курячі "Ситий двір" категорії С2 - 62,99 грн .

. АТБ - яйця курячі "Квочка" категорії С1 - 68,90 грн за акцією замість 78,90 грн.

Перед покупкою також варто перевіряти категорію продукції. Яйця С2 мають меншу масу, ніж С1, тому однакова кількість штук не означає однакову вагу.

Соняшникова олія

Для порівняння ми обрали рафіновану соняшникову олію в пляшках по 500 мл.

Ціни на соняшникову олію:

"Ашан" - олія соняшникова рафінована Auchan, 500 мл - 49,40 грн .

. АТБ - олія соняшникова рафінована "Своя лінія", 500 мл - 53,13 грн .

. "Сільпо" - олія соняшникова рафінована "Премія", 500 мл - 55,99 грн за акцією замість 56,99 грн.

за акцією замість 56,99 грн. Novus - олія соняшникова рафінована дезодорована "Щедрий Дар", 500 мл - 64,62 грн.

Хліб

Пропозиції супермаркетів:

"Сільпо" - хліб "Аграфон" Український подовий нарізаний, 300 г - 17,84 грн .

. "Ашан" - батон Marka Promo Класичний, половина нарізана, 225 г - 19,08 грн .

. Novus - батон "Київхліб" Пшеничний, половина нарізана, 250 г - 25,20 грн .

. АТБ - хліб "Кулиничі" Геркулес Тостовий з висівками, 350 г - 25,90 грн за акцією замість 32,40 грн.

Скільки коштує продуктовий кошик

Щоб оцінити витрати на базові покупки, ми склали умовний набір із п'яти продуктів: кілограма гречки, однієї упаковки молока, десятка яєць, 500 мл соняшникової олії та хліба.

Якщо обирати найдешевшу знайдену пропозицію в кожній категорії, вартість такого кошика становитиме 221,12 грн.

До нього увійшли:

Гречка з "Сільпо" - 54,99 грн .

. Молоко з АТБ - 39,90 грн .

. Яйця з Novus - 58,99 грн .

. Соняшникова олія з "Ашану" - 49,40 грн .

. Хліб із "Сільпо" - 17,84 грн.

Але це умовний розрахунок, адже для придбання всіх товарів за мінімальними цінами доведеться відвідати чотири різні торговельні мережі.

Тому перед покупками варто враховувати не лише вартість продуктів, а й витрати на дорогу та час. Якщо різниця становить лише кілька гривень, поїздка до іншого супермаркету може виявитися невигідною.

Також варто перевіряти терміни дії акцій, оскільки ціни в онлайн-каталогах можуть змінюватися залежно від магазину та міста.