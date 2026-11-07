"Приборкання норовливого", "Метод Хітча" та інші фільми про холостяків: що цікавого подивитись на вихідні

Самотність для одних чоловіків - свідомий вибір, для інших - звичний спосіб життя, від якого вони не поспішають відмовлятися. Та знайомство з особливою жінкою , несподівані обставини або навіть випадкова зустріч можуть змінити їхні плани.

"Мій хлопчик" (About a Boy, 2002)

Вілл Фрімен має все, що, на його думку, потрібно для щасливого життя: гроші, вільний час і жодних сімейних зобов'язань. Заможний холостяк не працює, насолоджується самотністю та заводить короткі романи. Відповідальність за інших його зовсім не приваблює.

Але заради знайомств із жінками Вілл вигадує собі сина й починає відвідувати зустрічі батьків-одинаків. Саме там він зустрічає Маркуса - хлопчика, який поступово стає важливою частиною його життя. Несподівано для себе чоловік, який уникав будь-яких зобов'язань, починає вчитися дружити, підтримувати й піклуватися про когось, крім себе.

"Приборкання норовливого" (Il bisbetico domato, 1980)

Еліа Кодоньйо не просто холостяк - він переконаний, що саме таке життя йому й потрібне. Фермер не любить жінок, цінує власний спокій і не збирається змінювати звички заради романтичних стосунків. Його цілком влаштовує життя на самоті.

Однак плани чоловіка порушує Ліза, яка через негоду змушена попросити прихистку в його будинку. Вона зовсім не схожа на тих, хто готовий відступити перед грубістю та впертістю Еліа. Між ними розгортається справжня гра характерів, у якій кожен хоче довести своє. Адріано Челентано та Орнелла Муті створили на екрані яскравий комедійний дует, за протистоянням якого цікаво спостерігати до фіналу.

"Правила зйому: Метод Хітча" (Hitch, 2005)

Якщо чоловік не знає, як привернути увагу жінки, йому варто звернутися до Алекса Гітченса. Хітч - справжній професіонал у справах знайомств: він навчає клієнтів правильно поводитися на побаченнях, справляти враження та завойовувати симпатію. При цьому сам не поспішає перетворювати власне життя на романтичну історію.

Та одного разу його правила дають збій. Хітч знайомиться з журналісткою Сарою, яка не поспішає піддаватися його чарам. Замість того щоб контролювати ситуацію, він сам опиняється в ролі чоловіка, який не знає, як діяти далі. І тепер йому доведеться перевірити власні поради на практиці.

"Кохання за правилами і без" (Something's Gotta Give, 2003)

Гаррі Сенборн давно визначився зі своїми життєвими пріоритетами: жодного шлюбу, жодних серйозних зобов'язань і лише романи з молодими жінками. Успішний чоловік звик до незалежності й не бачить причин відмовлятися від комфортного для нього способу життя.

Але під час поїздки за місто він знайомиться з Ерікою - матір'ю своєї молодої обраниці. Спочатку їхнє спілкування складається непросто, проте згодом між ними виникає симпатія. І Гаррі доводиться зіткнутися з тим, чого він зовсім не планував: почуттями, які не вписуються в його звичні правила. Джек Ніколсон і Даян Кітон у романтичній комедії про кохання, яке може прийти тоді, коли його зовсім не чекаєш.

"40-річний незайманий" (The 40-Year-Old Virgin, 2005)

У 40 років Енді Стайцер має доволі незвичний для свого віку секрет: він ніколи не мав сексуального досвіду. Сором'язливий чоловік живе сам, працює в магазині електроніки та колекціонує фігурки. Знайомства з жінками не належать до його сильних сторін, тож особисте життя залишається на останньому місці.

Усе змінюється, коли колеги дізнаються про його секрет. Друзі вирішують, що настав час допомогти Енді знайти пару, і беруться навчати його мистецтва знайомств. Їхні поради та спроби влаштувати особисте життя товариша обертаються кумедними ситуаціями. Проте для самого героя це не просто низка невдалих побачень, а можливість подолати невпевненість і відкритися іншій людині. Головну роль виконав Стів Карелл.

"Холостяк" (The Bachelor, 1999)

Джіммі Шеннон звик насолоджуватися життям і не поспішає пов'язувати себе шлюбними обіцянками. Але після смерті дідуся його холостяцька свобода раптом опиняється під загрозою. У заповіті є особлива умова: чоловік отримає величезний спадок лише за умови, що одружиться до свого 30-річчя.

Часу обмаль, тому Джіммі вирішує діяти швидко й починає шукати майбутню дружину серед жінок зі свого минулого. Однак знайти наречену заради спадку виявляється значно складніше, ніж він уявляв. На героя чекає справжня гонитва з несподіваними зустрічами та кумедними пригодами. Кріс О'Доннелл і Рене Зеллвегер у комедії про холостяка, якому доведеться терміново переглянути свої плани на майбутнє.

"Пристрасті Дон Жуана" (Don Jon, 2013)

Джон Мартелло звик бути в центрі жіночої уваги. Він стежить за собою, ходить до спортзалу, любить вечірки й легко заводить нові знайомства. Для друзів він - справжній Дон Жуан, якому не потрібні серйозні стосунки, щоб почуватися щасливим. Проте за образом упевненого в собі чоловіка ховаються звички, які заважають йому будувати близькість.

Зустріч із Барбарою стає для Джона приводом подивитися на власне життя під іншим кутом. Дівчина йому подобається, але чи зможе він відмовитися від звичного способу життя та навчитися сприймати стосунки інакше? Скарлетт Йоганссон зіграла Барбару, а Джозеф Гордон-Левітт не лише виконав головну роль, а й дебютував із цією стрічкою як режисер. Це іронічний погляд на чоловічі уявлення про кохання та справжню близькість.