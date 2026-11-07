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Люди 07 листопада 2026 · 16:49

Світлана Білоножко розсекретила свої плани щодо виїзду з України через війну

Співачці важко уявити життя за кордоном
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Світлана Білоножко розсекретила свої плани щодо виїзду з України через війну

Світлана Білоножко розповіла, чи планує залишати Україну (колаж: Styler)

Світлана Білоножко відверто розповіла про життя під час війни та зізналася, чи допускає для себе один із найскладніших сценаріїв. Співачка також пригадала перші місяці повномасштабного вторгнення та пояснила, чому тоді не змогла надовго залишитися далеко від дому.

Styler з посиланням на програму "Наодинці з гламуром" розповість детальніше.

"Не можу без Києва"

Співачка зізналася, що навіть не замислювалася про виїзд з України на випадок подальшого загострення ситуації. На початку повномасштабної війни вона разом із близькими перебралася до Ужгорода, однак надовго там не затрималася.

За словами Білоножко, вона дуже прив'язана до столиці й не уявляє, як могла б жити далеко від Києва. Артистка також поділилася вірою в те, що ситуація не дійде до моменту, коли доведеться остаточно залишати країну.

"Ні, не задумувалася. На початку війни ми виїжджали до Ужгорода, але дуже швидко повернулися, бо я не можу без Києва. Я не могла виїхати. Взагалі, ми ніхто не плануємо виїжджати з України. Я так думаю, що не буде такого... У мене всередині така сильна віра. Ну не буде прямо такого, що треба виїжджати і все, вже кінець. Такого не буде", - сказала співачка.

Як Білоножко підготувалася до відключень

До можливих перебоїв з електроенергією та водопостачанням Світлана підготувалася заздалегідь. Вона розповіла, що має зарядну станцію EcoFlow, генератор, різні лампи й ліхтарики, а також запаси води.

Співачка називає себе завбачливою господинею і зізнається, що звикла купувати продукти із запасом - не кілограмами, а цілими мішками та відрами.

"У мене все є. У мене EcoFlow, генератор - у мене все є. У мене є різні лампи й ліхтарики, баки з водою стоять - усе є. Так що я підготувалася. Я дуже завбачлива жінка. Навіть коли йду на базар, купую не кілограм, а мішок, відро. Я люблю, щоб у мене було на потім, із запасом", - поділилася вона.

Білоножко додала, що зараз живе сама, але завжди готова прийняти гостей. У неї є морозильна камера та два холодильники, які зазвичай заповнені продуктами.

"Я зараз живу одна. Але на той випадок, якщо до мене хтось приїздить, застати мене без продуктів просто неможливо. У мене одна морозилка і два холодильники. Люблю, щоб усе було на своїх місцях, щоб усе було красиво і всього було вдосталь. Я так звикла. Навчилася цього у батьків", - розповіла співачка.

Що ще відомо про побут артистки

Після смерті чоловіка, співака Віталія Білоножка, у січні 2024 року Світлана залишилася жити сама у будинку під Києвом.

Компанію їй складає німецька вівчарка - Рем, а сини Георгій та Євген, які мешкають окремо, регулярно навідують маму й допомагають їй, зокрема, у творчих проєктах.

Нагадаємо, як співачка Світлана Білоножко змінилася за останні 35 років.

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