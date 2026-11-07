Ольга Сумська розповіла, на яку пенсію розраховує після 40 років роботи в кіно

Акторка театру і кіно Ольга Сумська незабаром планує оформити пенсію . Вона розраховує, що під час нарахування виплат врахують її багаторічну роботу в театрі й кіно, творчий доробок, почесні звання та нагороди.

Підготовка до оформлення пенсії

Акторка розповіла, що поки ще не зверталася до відповідних установ, однак планує зробити це до кінця листопада. За її словами, вона має чималий творчий стаж: працювала в театрах, державних установах і на телеканалах, а в кіно знімається понад 40 років.

Сумська сподівається, що всі ці роки роботи та професійні здобутки будуть належним чином враховані під час призначення пенсії.

"Я ще не завітала до тих кабінетів. До кінця листопада є невеликий відрізок часу, щоб мені все порахували й уже з мого ювілею нарахували цю суму. Я працювала в театрах, маю творчий доробок. У мене є трудова книжка. Я в кіно понад 40 років. Сподіваюся, що весь мій творчий досвід, звання й регалії там пильнуються і будуть враховані", - поділилася акторка.

Вона також наголосила, що почала творчий шлях ще в 16 років. Тому розраховує, що під час оформлення пенсії не залишаться поза увагою її ролі та багаторічна праця в різних сферах культури.

На які надбавки розраховує акторка

Сумська розуміє, що звання народної артистки може дати лише невелику надбавку до пенсії. Водночас вона сподівається, що певну роль відіграють і державні нагороди.

Однак акторка не має ілюзій щодо розміру майбутніх виплат і визнає, що однієї пенсії для життя сьогодні навряд чи вистачить.

"Я розумію, що звання "народна артистка" - це невеличка надбавка, а от ордени... Ну, я думаю, що там щось додасться. Звісно, це зовсім невелика сума, тому що на цю пенсію сьогодні навряд чи можна прожити. Але сподіваюся тільки на свою міцність духу і робочий ритм. Тому що робота сьогодні тримає всіх нас у хорошій формі. Тільки так", - зазначила Сумська.

Для акторки, яка нещодавно відсвяткувала свій ювілей - 60 років, робота залишається не лише професійною реалізацією, а й важливою опорою. Саме на активність і можливість продовжувати працювати вона покладає найбільші надії.