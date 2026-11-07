Після оголошення вагітності Катерина Лозовицька повідомила про виїзд із Києва: "Мені сумно"

Модель і переможниця 12-го сезону шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька вирішила виїхати з Києва разом із чоловіком. Про своє рішення знаменитість повідомила в соцмережах, показавши підготовлені до переїзду валізи.

Детальніше про це розповість Styler із посиланням на "сторіз" зі сторінки моделі в Instagram .

"Сумно і тривожно"

Катерина зізналася, що через швидкий темп подій, в якому вона живе зараз, навіть не знає, як встигатиме вести соцмережі. Вона повідомила, що цього дня вони з чоловіком вирушають із Києва, адже вирішили подбати про безпеку майбутньої дитини.

"Не знаю, як встигати вести Instagram з цими темпами. Сьогодні ми їдемо з Києва. Через мою вагітність вирішили знайти більш безпечне місце на найближчий час. Мені сумно. Мені тривожно. Адже я люблю Київ усім серцем. Дуже сподіваюся, що наш переїзд тимчасовий", - написала Лозовицька.

Лозовицька пояснила, чому виїжджає з Києва (скриншот)

На підтвердження своїх слів модель опублікувала фото з великою кількістю валіз.

Водночас Катерина дала зрозуміти, що не планує прощатися зі столицею назавжди. Вона сподівається, що ситуація дозволить їм повернутися до Києва найближчим часом.

Катерина Лозовицька оголосила про переїзд зі столиці (скриншот)

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Новина про вагітність

Рішення про переїзд стало відомим лише наступного дня після іншої важливої новини в житті моделі. 6 листопада Катерина разом із чоловіком, співаком Гідаятом Сеїдовим, повідомила, що вони чекають на первістка.

Пара опублікувала ніжну чорно-білу фотосесію. На світлинах Лозовицька позувала в обтислій темній сукні, яка підкреслила округлий животик, а її чоловік ніжно обіймав і цілував майбутню маму.

Подружжя поки не розкриває термін вагітності та стать дитини.

Вагітна Лозовицька з чоловіком (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

Нагадаємо також, що про роман Катерини та Гідаята стало відомо влітку 2026 року. Співак освідчився коханій під час свого концерту, а вже 23 вересня пара зіграла весілля в колі рідних і друзів.



Для Лозовицької це перший шлюб із Гідаятом Сеїдовим, а тепер подружжя готується до нового етапу - народження спільної дитини.